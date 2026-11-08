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A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina: una gira de 12 días, 30.000 kilómetros y 50 compromisos

El Sumo Pontífice llegará este 8 de noviembre a Buenos Aires después de visitar Uruguay. Su recorrido por Sudamérica incluye 14 localidades y finalizará en Perú.

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El Sumo Pontífice llegará a Argentina este domingo 8 de noviembre Foto: REUTERS
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El Papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina en el marco de una extensa gira por Sudamérica que comenzó el viernes 6 en Uruguay y finalizará el martes 17 en Perú. El viaje apostólico contempla 12 días de actividades, más de 30.000 kilómetros de recorrido, 14 localidades y más de 50 compromisos previstos entre misas, encuentros con autoridades, visitas a comunidades vulnerables y celebraciones religiosas.

La visita del Santo Padre representa uno de los principales acontecimientos religiosos de 2026 para la región y tendrá una dimensión especial para la Argentina, país natal del Papa Francisco. El recorrido comenzó en Montevideo, continuó por Paysandú y Casavalle e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba, Luján y distintas ciudades de Perú.

La agenda combina encuentros políticos y religiosos con actividades dedicadas a la pobreza, el trabajo, la educación y la situación de las comunidades más vulnerables.

A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina y cuál será su primera actividad

El domingo, León XIV partirá desde Montevideo a las 15.30 y llegará a Buenos Aires una hora después. Su primera actividad fuera del aeropuerto será a las 17, cuando visite el Monumento al General San Martín, en Retiro.

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Posteriormente, a las 17.20 será recibido oficialmente en la Casa Rosada y a las 17.50 mantendrá un encuentro con Javier Milei, antes de pronunciar un discurso frente a autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, previsto para las 18.30.

El lunes 9 de noviembre, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, a las 11.30. También mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la Escuela de Aviación Militar, y regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Cuándo termina la visita del Papa a la Argentina y cómo continúa su recorrido

La última jornada de León XIV en territorio argentino será el miércoles 11 de noviembre. Ese día visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 14 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su viaje apostólico.

La gira por Sudamérica culminará el 17 de noviembre después de recorrer distintas localidades peruanas, entre ellas Lima, Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. El itinerario incluirá encuentros con jóvenes, trabajadores, religiosos y comunidades locales, además de celebraciones en santuarios de especial relevancia para la Iglesia.

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