Con yogur, 1 banana y 1 taza de frutillas: cómo hacer bocaditos helados sin azúcar ideales para una merienda saludable

Los bocaditos helados de yogur y frutas son una opción casera e ideal para disfrutar de algo dulce sin consumir gran cantidad de azúcar. Su principal ventaja es que se realizan con ingredientes fáciles de conseguir y permiten combinar distintas frutas según los gustos de cada persona.

Además, no necesitan cocción, batidora ni moldes especiales. Solo hace falta mezclar los ingredientes, distribuirlos sobre una superficie y llevarlos al congelador hasta que adopten una consistencia firme.

Cómo hacer bocaditos helados de yogur y frutas con 3 ingredientes

Ingredientes para los bocaditos de yogur

2 tazas de yogur natural sin azúcar

1 banana madura

1 taza de frutillas o frutos rojos

La banana aporta dulzor natural a la receta, por lo que no es necesario agregarle azúcar si se busca una versión más saludable.

Paso a paso para preparar los bocaditos de yogur

Preparar las frutas: lavar las frutillas y cortarlas en trozos pequeños. Pelar la banana y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré. Mezclar los ingredientes: colocar el yogur natural en un recipiente y combinarlo con la banana pisada hasta conseguir una textura homogénea. Extender la preparación: cubrir una bandeja que entre en el freezer con papel para hornear y distribuir la mezcla de yogur formando una capa uniforme. Agregar las frutas: repartir los trozos de frutillas o frutos rojos sobre la superficie y presionarlos suavemente para que queden adheridos. Llevar al freezer: congelar durante aproximadamente 4 horas o hasta que la preparación esté completamente firme. Cortar y servir: retirar la bandeja, despegar el papel y romper la placa de yogur congelado en pequeños bocaditos.

Bocaditos de yogur saludables, receta ideal para consumir menos cantidad de azúcar. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cómo conservar los bocaditos de yogur en el freezer

Una vez congelados, los bocaditos pueden guardarse en un tupper apto para freezer, preferentemente hermético y separando las porciones con papel para que no se peguen.

Además, se recomienda retirarlos al momento de consumirlos, ya que el yogur comienza a ablandarse cuando está fuera del congelador.

Los secretos para conseguir bocaditos helados más cremosos

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es la elección del yogur. El yogur griego natural, por su consistencia espesa, es una buena opción para conseguir una base cremosa antes de congelarla.

También es importante distribuir la mezcla en una capa relativamente fina y uniforme, para facilitar el corte una vez congelada.

Otra ventaja es la posibilidad de personalizar los ingredientes. Se pueden utilizar frutas como mango, durazno, arándanos o kiwi, siempre cortadas en trozos pequeños.