Con 250 gramos de medialunas que sobraron, 1 litro de leche y 9 huevos: la receta de Andrés Simón para hacer flan express en licuadora

El flan de medialunas de Andrés Simón permite transformar las facturas del día anterior en un postre casero de textura cremosa. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Las medialunas que sobraron del desayuno o la merienda pueden convertirse en un postre completamente diferente sin necesidad de tirarlas. El cocinero y creador de contenido Andrés Simón, conocido en Instagram por su cuenta @lasrecetasdesimon, compartió una receta de flan de medialunas que se destaca por su preparación sencilla y su textura cremosa.

La propuesta consiste en aprovechar las facturas del día anterior, ablandarlas con leche y mezclarlas con huevos y azúcar para conseguir una preparación similar al flan clásico, pero con el sabor característico de las medialunas.

“Me sobraron medialunas del finde y, en vez de calentarlas una vez más, decidí ponerlas en la licuadora, cubrirlas con leche y hacer un flan de medialunas”, explicó Simón en el video.

El resultado es un postre que, según el cocinero, tiene una consistencia que se encuentra entre el budín de pan y el flan, con una superficie cubierta de caramelo y un interior suave.

Cómo hacer el flan de medialunas de Andrés Simón: los ingredientes que necesitás

Esta receta es una alternativa para aprovechar las facturas que quedaron del día anterior y preparar un postre sin recurrir a técnicas complicadas.

Ingredientes

De 200gr a 250 gr de medialunas del día anterior.

1 litro de leche, cantidad suficiente para cubrir las medialunas.

9 huevos.

100 gr de azúcar.

Esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Azúcar adicional para preparar el caramelo.

Opcional: restos de pan que hayan sobrado.

Para preparar la receta, las medialunas se remojan en leche antes de mezclarlas con huevos y azúcar en la licuadora. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Paso a paso: cómo preparar el flan de medialunas para que quede bien cremoso

1. Cortar y remojar las medialunas. Colocar las medialunas que sobraron en el vaso de una licuadora y cubrirlas con leche. Dejarlas reposar unos minutos hasta que se ablanden y absorban parte del líquido.

2. Preparar el caramelo. Mientras las medialunas se hidratan, colocar azúcar en una sartén o cacerola y calentar hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo con cuidado en el molde elegido y distribuirlo por la base. Es importante evitar el contacto con el caramelo caliente, ya que puede provocar quemaduras graves.

Es importante evitar el contacto con el caramelo caliente. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

3. Incorporar los ingredientes. Agregar los huevos y el azúcar a la licuadora donde están las medialunas remojadas. Procesar brevemente hasta integrar todos los ingredientes y obtener una mezcla homogénea.

4. Colar la preparación. Pasar la mezcla por un colador o tamiz para retirar los restos de medialuna que no se hayan triturado por completo. Este paso ayuda a conseguir una textura más suave.

Conviene pasar la mezcla por un colador o tamiz para retirar los restos de medialuna. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

5. Cocinar a baño María. Verter la preparación en el molde caramelizado y colocarlo dentro de una fuente con agua caliente. Llevar al horno precalentado a 150 °C durante aproximadamente 50 minutos.

6. Comprobar el punto de cocción. El flan debe estar firme en los bordes y conservar un ligero movimiento en el centro. No es necesario esperar a que quede completamente rígido dentro del horno.

7. Enfriar y llevar a la heladera. Retirar del horno, dejar que pierda temperatura y refrigerar durante toda la noche. Este reposo es fundamental para que el postre termine de adquirir su consistencia.

8. Desmoldar y servir. Al día siguiente, desmoldar cuidadosamente sobre un plato para que el caramelo cubra la superficie del flan.

El secreto para conseguir un flan suave es colar la mezcla antes de cocinarla y dejarla reposar toda la noche en la heladera. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

El secreto de Andrés Simón para que el flan de medialunas tenga una textura perfecta

Una de las claves de esta preparación es no licuar la mezcla durante demasiado tiempo. Según muestra el cocinero, alcanza con procesar los ingredientes brevemente para que se integren.

También recomienda tamizar la preparación antes de llevarla al horno, ya que este procedimiento permite retirar los pequeños restos de masa y conseguir una consistencia más uniforme.

La preparación se cocina a baño María durante aproximadamente 50 minutos, con el horno a una temperatura de 150 °C. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Otro punto importante es la cocción a baño María. Esta técnica permite que el calor llegue de manera gradual al molde y ayuda a evitar que el flan se cocine de forma excesiva.

El reposo en la heladera durante toda la noche también es necesario para que el postre adquiera la firmeza suficiente antes de desmoldarlo. “Queda súper, súper cremoso, con un gustito a medialuna espectacular y una textura que está entre el budín de pan y el flan”, destacó Simón al mostrar el resultado.

Qué hacer si también sobró pan: el consejo para aprovecharlo en esta receta

Además de las medialunas, el cocinero explicó que se pueden incorporar otros restos de pan a la preparación. “Si tienen algún pedacito de pan que también les haya sobrado, lo agregan y queda increíble también”, señaló.

Andrés Simón recomienda aprovechar también los restos de pan para preparar este postre que combina la textura del flan con la del budín de pan. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Esta variante permite aprovechar distintos productos de panadería y evitar que terminen en la basura. El flan de medialunas se presenta así como una alternativa económica y práctica para preparar un postre casero con ingredientes habituales de la cocina.