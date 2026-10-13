comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 250 gramos de medialunas que sobraron, 1 litro de leche y 9 huevos: la receta de Andrés Simón para hacer flan express en licuadora

El cocinero compartió una receta sencilla para aprovechar las medialunas del día anterior y convertirlas en un postre casero. Se prepara en licuadora, lleva una cocción a baño María y tiene una textura que combina lo mejor del flan tradicional y el budín de pan.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Flan de medialunas.
El flan de medialunas de Andrés Simón permite transformar las facturas del día anterior en un postre casero de textura cremosa. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las medialunas que sobraron del desayuno o la merienda pueden convertirse en un postre completamente diferente sin necesidad de tirarlas. El cocinero y creador de contenido Andrés Simón, conocido en Instagram por su cuenta @lasrecetasdesimon, compartió una receta de flan de medialunas que se destaca por su preparación sencilla y su textura cremosa.

La propuesta consiste en aprovechar las facturas del día anterior, ablandarlas con leche y mezclarlas con huevos y azúcar para conseguir una preparación similar al flan clásico, pero con el sabor característico de las medialunas.

“Me sobraron medialunas del finde y, en vez de calentarlas una vez más, decidí ponerlas en la licuadora, cubrirlas con leche y hacer un flan de medialunas”, explicó Simón en el video.

El resultado es un postre que, según el cocinero, tiene una consistencia que se encuentra entre el budín de pan y el flan, con una superficie cubierta de caramelo y un interior suave.

Contenido Recomendado

Cómo hacer pan de muerto en casa en octubre 2026:la receta mexicana con aroma a naranja que es tradición en noviembre

Pan de muerto homenaje a seres queridos.

Con 50 grs de manteca, 2 dientes de ajo y 100 grs de queso:la receta más rica de pan gratinado que se hace en solo 20 minutos

Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos

Cómo hacer el flan de medialunas de Andrés Simón: los ingredientes que necesitás

Esta receta es una alternativa para aprovechar las facturas que quedaron del día anterior y preparar un postre sin recurrir a técnicas complicadas.

Ingredientes

  • De 200gr a 250 gr de medialunas del día anterior.
  • 1 litro de leche, cantidad suficiente para cubrir las medialunas.
  • 9 huevos.
  • 100 gr de azúcar.
  • Esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
  • Azúcar adicional para preparar el caramelo.
  • Opcional: restos de pan que hayan sobrado.
Flan de medialuna; receta; viral.
Para preparar la receta, las medialunas se remojan en leche antes de mezclarlas con huevos y azúcar en la licuadora. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Paso a paso: cómo preparar el flan de medialunas para que quede bien cremoso

1. Cortar y remojar las medialunas. Colocar las medialunas que sobraron en el vaso de una licuadora y cubrirlas con leche. Dejarlas reposar unos minutos hasta que se ablanden y absorban parte del líquido.

2. Preparar el caramelo. Mientras las medialunas se hidratan, colocar azúcar en una sartén o cacerola y calentar hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo con cuidado en el molde elegido y distribuirlo por la base. Es importante evitar el contacto con el caramelo caliente, ya que puede provocar quemaduras graves.

Flan de medialuna; receta; viral.
Es importante evitar el contacto con el caramelo caliente. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

3. Incorporar los ingredientes. Agregar los huevos y el azúcar a la licuadora donde están las medialunas remojadas. Procesar brevemente hasta integrar todos los ingredientes y obtener una mezcla homogénea.

4. Colar la preparación. Pasar la mezcla por un colador o tamiz para retirar los restos de medialuna que no se hayan triturado por completo. Este paso ayuda a conseguir una textura más suave.

Flan de medialuna; receta; viral.
Conviene pasar la mezcla por un colador o tamiz para retirar los restos de medialuna. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

5. Cocinar a baño María. Verter la preparación en el molde caramelizado y colocarlo dentro de una fuente con agua caliente. Llevar al horno precalentado a 150 °C durante aproximadamente 50 minutos.

6. Comprobar el punto de cocción. El flan debe estar firme en los bordes y conservar un ligero movimiento en el centro. No es necesario esperar a que quede completamente rígido dentro del horno.

7. Enfriar y llevar a la heladera. Retirar del horno, dejar que pierda temperatura y refrigerar durante toda la noche. Este reposo es fundamental para que el postre termine de adquirir su consistencia.

8. Desmoldar y servir. Al día siguiente, desmoldar cuidadosamente sobre un plato para que el caramelo cubra la superficie del flan.

Flan de medialuna; receta; viral.
El secreto para conseguir un flan suave es colar la mezcla antes de cocinarla y dejarla reposar toda la noche en la heladera. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

El secreto de Andrés Simón para que el flan de medialunas tenga una textura perfecta

Una de las claves de esta preparación es no licuar la mezcla durante demasiado tiempo. Según muestra el cocinero, alcanza con procesar los ingredientes brevemente para que se integren.

También recomienda tamizar la preparación antes de llevarla al horno, ya que este procedimiento permite retirar los pequeños restos de masa y conseguir una consistencia más uniforme.

Flan de medialuna; receta; viral.
La preparación se cocina a baño María durante aproximadamente 50 minutos, con el horno a una temperatura de 150 °C. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Otro punto importante es la cocción a baño María. Esta técnica permite que el calor llegue de manera gradual al molde y ayuda a evitar que el flan se cocine de forma excesiva.

El reposo en la heladera durante toda la noche también es necesario para que el postre adquiera la firmeza suficiente antes de desmoldarlo. “Queda súper, súper cremoso, con un gustito a medialuna espectacular y una textura que está entre el budín de pan y el flan”, destacó Simón al mostrar el resultado.

Qué hacer si también sobró pan: el consejo para aprovecharlo en esta receta

Además de las medialunas, el cocinero explicó que se pueden incorporar otros restos de pan a la preparación. “Si tienen algún pedacito de pan que también les haya sobrado, lo agregan y queda increíble también”, señaló.

Flan de medialuna; receta; viral.
Andrés Simón recomienda aprovechar también los restos de pan para preparar este postre que combina la textura del flan con la del budín de pan. Foto: Instagram / lasrecetasdesimon.

Esta variante permite aprovechar distintos productos de panadería y evitar que terminen en la basura. El flan de medialunas se presenta así como una alternativa económica y práctica para preparar un postre casero con ingredientes habituales de la cocina.

RecetaCocinaComida
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con 1 zucchini, 1 zanahoria y huevo:cómo hacer tortitas saludables para un almuerzo fácil y rápido

    Con 1 zucchini, 1 zanahoria y huevo: cómo hacer tortitas saludables para un almuerzo fácil y rápido

  2. Con 50 grs de manteca, 2 dientes de ajo y 100 grs de queso:la receta más rica de pan gratinado que se hace en solo 20 minutos

    Con 50 grs de manteca, 2 dientes de ajo y 100 grs de queso: la receta más rica de pan gratinado que se hace en solo 20 minutos

  3. Dani García, chef:“Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”

    Dani García, chef: “Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”

  4. Con 2 zanahorias, huevo y queso:cómo hacer la receta de pizza sin harina ideal para una cena saludable

    Con 2 zanahorias, huevo y queso: cómo hacer la receta de pizza sin harina ideal para una cena saludable

  5. Con 200 grs de ricota y una yema de huevo:la receta más fácil para preparar unos ricos ñoquis con estofado

    Con 200 grs de ricota y una yema de huevo: la receta más fácil para preparar unos ricos ñoquis con estofado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Karina Milei.

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Economía

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Internacionales

Es oficial:Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación

Elma Saiz

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar:qué pasará con su viaje a la Argentina

¿La sucesora del régimen? La historia de Ju Ae, la hija de Kim Jong Un que cobra relevancia en Corea del Norte

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo