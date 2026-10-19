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Con una taza de lentejas, 2 huevos, un tomate y una cebolla: la receta de cena proteica que se hace en solo 15 minutos

Esta receta combina proteínas de origen vegetal y animal, aporta fibra y permite resolver una comida con ingredientes económicos que suelen estar disponibles en casa.

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Preparación:
15 min
Cocción:
0 min
Total:
15 min
Ensalada tibia de lentejas y huevo.
Ensalada tibia de lentejas y huevo. Foto: Freepik.
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Encontrar una cena proteica, saludable y fácil de preparar puede ser un desafío después de una jornada de trabajo. Sin embargo, con una taza de lentejas cocidas, dos huevos, un tomate y una cebolla es posible preparar una ensalada tibia de lentejas y huevo en apenas 15 minutos.

Los ingredientes esenciales que necesitas para esta cena proteica

Las lentejas son una excelente opción para incorporar proteínas vegetales, hierro y fibra a la alimentación. Al combinarlas con huevo, que aporta proteínas de alto valor biológico, se consigue un plato nutritivo que puede servirse como comida principal.

Además, esta preparación permite aprovechar lentejas que hayan sobrado de otra comida o utilizar las que vienen en conserva, lo que reduce considerablemente el tiempo de elaboración.

Ingredientes para 2 porciones

  • 1 taza de lentejas cocidas (aproximadamente 200 gramos)
  • 2 huevos
  • 1 tomate mediano
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Jugo de medio limón
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco u orégano (opcional)
Ensalada tibia de lentejas y huevo.
Esta receta permite aprovechar lentejas que hayan sobrado de otra comida o utilizar las que vienen en conserva, lo que reduce considerablemente el tiempo de elaboración. Foto: Freepik.

Paso a paso para preparar la ensalada tibia de lentejas y huevo

  1. Cocinar los huevos: colocarlos en agua hirviendo durante 10 a 12 minutos, hasta que estén completamente cocidos. Luego, enfriarlos, pelarlos y cortarlos por la mitad.
  2. Preparar las verduras: mientras se cocinan los huevos, picar la cebolla en cubos pequeños y cortar el tomate en trozos medianos.
  3. Saltear la cebolla: calentar el aceite de oliva en una sartén e incorporar la cebolla. Cocinar durante 4 o 5 minutos, hasta que esté tierna.
  4. Agregar las lentejas: incorporar las lentejas cocidas y escurridas. Mezclar durante unos minutos para que se calienten y absorban el sabor de la cebolla.
  5. Incorporar el tomate: apagar el fuego y añadir el tomate fresco, mezclando suavemente para mantener su textura.
  6. Condimentar y servir: agregar jugo de limón, sal, pimienta y perejil. Distribuir la ensalada en dos platos y colocar un huevo cortado por la mitad en cada porción.

El resultado es una ensalada tibia que combina la textura suave de las lentejas con la frescura del tomate y el sabor del huevo. También puede consumirse fría, por lo que resulta práctica para llevar al trabajo.

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Tips para sumar proteínas y mucho sabor a tus platos

Una de las ventajas de esta cena proteica con lentejas y huevo es que admite diferentes combinaciones sin necesidad de modificar demasiado la receta original.

Para aumentar el contenido de proteínas o incorporar nuevos sabores, se pueden sumar los siguientes ingredientes:

  • Atún al natural: permite incrementar el aporte proteico y transformar la ensalada en una comida más abundante.
  • Queso fresco: aporta proteínas y una textura cremosa que combina con las lentejas tibias.
  • Semillas de calabaza: agregan textura crocante, proteínas vegetales y minerales.
  • Espinaca fresca: incorpora vegetales de hoja verde y puede añadirse al final de la cocción.
  • Pimentón, comino o cúrcuma: permiten intensificar el sabor sin necesidad de utilizar grandes cantidades de sal.
Con una base de legumbres lista para utilizar, es posible preparar diferentes versiones de esta ensalada y resolver una cena nutritiva en pocos minutos. Foto: Bon Viveur.

Otro consejo consiste en incorporar unas gotas de limón antes de servir. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la vitamina C favorece la absorción del hierro de origen vegetal presente en alimentos como las lentejas.

Para quienes buscan organizar sus comidas, las lentejas también pueden cocinarse con anticipación y guardarse en la heladera. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda refrigerar las preparaciones cocidas rápidamente y consumir las sobras dentro de los tres o cuatro días.

De esta manera, con una base de legumbres lista para utilizar, es posible preparar diferentes versiones de esta ensalada y resolver una cena nutritiva en pocos minutos.

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