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Con 1 huevo, 500 gramos de pollo picado y 100 de queso: la receta de albóndigas jugosas que se hace en 35 minutos

Con pocos ingredientes y sin freír, esta opción al horno rinde para toda la familia y se puede acompañar con ensalada, puré o salsa.

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Albóndigas de pollo con queso: receta fácil y rápida en 35 minutos
Albóndigas de pollo con queso: receta fácil y rápida en 35 minutos. Foto: Gemini
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Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa frente a las tradicionales de carne vacuna. Con apenas 500 gramos de pollo picado, un huevo y 100 gramos de queso, se puede preparar una receta jugosa y fácil, ideal para resolver la comida en apenas 35 minutos.

La mezcla de pollo, huevo y queso rallado permite formar albóndigas tiernas, que se cocinan al horno y quedan doradas por fuera y suaves por dentro. Además, se pueden servir con una guarnición de verduras, arroz, puré o incluso sumarlas a una salsa de tomate.

Los ingredientes para hacer albóndigas de pollo y queso

  • 500 gramos de pollo picado
  • 1 huevo
  • 100 gramos de queso mozzarella o semiduro rallado
  • ½ taza de pan rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal, pimienta y pimentón a gusto
  • Un poco de aceite para la fuente
Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa
Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa Foto: Gemini

El paso a paso para unas albóndigas jugosas y doradas

  1. Primero, precalienta el horno a 200 °C. En un bowl, mezcla el pollo picado, el huevo, el queso rallado, el pan rallado, el ajo y el perejil. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Integra todo sin amasar demasiado.
  2. Con las manos apenas húmedas, forma albóndigas del mismo tamaño y acomódalas en una fuente aceitada, dejando espacio entre cada una. Si la mezcla está muy blanda, agrega un poco más de pan rallado.
  3. Llevá la fuente al horno durante 20 a 25 minutos, según el tamaño de las piezas. Para lograr un dorado parejo, podés darlas vuelta a mitad de cocción. El tiempo total, entre preparación y horneado, es de unos 35 minutos.

Consejos para una cocción segura y un plato perfecto

  • El pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 °C para ser seguro. Lo ideal es usar un termómetro de cocina y medir en el centro de una albóndiga. Si no tienes, asegúrate de que estén bien cocidas por dentro, aunque el color no siempre es garantía.
  • Estas albóndigas se pueden servir recién hechas con la guarnición que prefieras, o sumar a una salsa de tomate, siempre verificando que estén completamente cocidas antes de llevar a la mesa.
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