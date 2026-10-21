Con 1 huevo, 500 gramos de pollo picado y 100 de queso: la receta de albóndigas jugosas que se hace en 35 minutos

Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa frente a las tradicionales de carne vacuna. Con apenas 500 gramos de pollo picado, un huevo y 100 gramos de queso, se puede preparar una receta jugosa y fácil, ideal para resolver la comida en apenas 35 minutos.
La mezcla de pollo, huevo y queso rallado permite formar albóndigas tiernas, que se cocinan al horno y quedan doradas por fuera y suaves por dentro. Además, se pueden servir con una guarnición de verduras, arroz, puré o incluso sumarlas a una salsa de tomate.
Los ingredientes para hacer albóndigas de pollo y queso
- 500 gramos de pollo picado
- 1 huevo
- 100 gramos de queso mozzarella o semiduro rallado
- ½ taza de pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal, pimienta y pimentón a gusto
- Un poco de aceite para la fuente
El paso a paso para unas albóndigas jugosas y doradas
- Primero, precalienta el horno a 200 °C. En un bowl, mezcla el pollo picado, el huevo, el queso rallado, el pan rallado, el ajo y el perejil. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Integra todo sin amasar demasiado.
- Con las manos apenas húmedas, forma albóndigas del mismo tamaño y acomódalas en una fuente aceitada, dejando espacio entre cada una. Si la mezcla está muy blanda, agrega un poco más de pan rallado.
- Llevá la fuente al horno durante 20 a 25 minutos, según el tamaño de las piezas. Para lograr un dorado parejo, podés darlas vuelta a mitad de cocción. El tiempo total, entre preparación y horneado, es de unos 35 minutos.
Consejos para una cocción segura y un plato perfecto
- El pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 °C para ser seguro. Lo ideal es usar un termómetro de cocina y medir en el centro de una albóndiga. Si no tienes, asegúrate de que estén bien cocidas por dentro, aunque el color no siempre es garantía.
- Estas albóndigas se pueden servir recién hechas con la guarnición que prefieras, o sumar a una salsa de tomate, siempre verificando que estén completamente cocidas antes de llevar a la mesa.