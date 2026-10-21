Con 1 huevo, 500 gramos de pollo picado y 100 de queso: la receta de albóndigas jugosas que se hace en 35 minutos

Albóndigas de pollo con queso: receta fácil y rápida en 35 minutos. Foto: Gemini

Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa frente a las tradicionales de carne vacuna. Con apenas 500 gramos de pollo picado, un huevo y 100 gramos de queso, se puede preparar una receta jugosa y fácil, ideal para resolver la comida en apenas 35 minutos.

La mezcla de pollo, huevo y queso rallado permite formar albóndigas tiernas, que se cocinan al horno y quedan doradas por fuera y suaves por dentro. Además, se pueden servir con una guarnición de verduras, arroz, puré o incluso sumarlas a una salsa de tomate.

Los ingredientes para hacer albóndigas de pollo y queso

500 gramos de pollo picado

1 huevo

100 gramos de queso mozzarella o semiduro rallado

½ taza de pan rallado

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil picado

Sal, pimienta y pimentón a gusto

Un poco de aceite para la fuente

Las albóndigas de pollo se convirtieron en una alternativa práctica y sabrosa Foto: Gemini

El paso a paso para unas albóndigas jugosas y doradas

Primero, precalienta el horno a 200 °C. En un bowl, mezcla el pollo picado, el huevo, el queso rallado, el pan rallado, el ajo y el perejil. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Integra todo sin amasar demasiado. Con las manos apenas húmedas, forma albóndigas del mismo tamaño y acomódalas en una fuente aceitada, dejando espacio entre cada una. Si la mezcla está muy blanda, agrega un poco más de pan rallado. Llevá la fuente al horno durante 20 a 25 minutos, según el tamaño de las piezas. Para lograr un dorado parejo, podés darlas vuelta a mitad de cocción. El tiempo total, entre preparación y horneado, es de unos 35 minutos.

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