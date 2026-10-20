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Receta de pollo al limón: cómo prepararla en 25 minutos

Con pocos ingredientes y una salsa cítrica, este plato es ideal para acompañar con arroz, papas o verduras.

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El paso a paso para hacer pollo al limón en 25 minutos.
El paso a paso para hacer pollo al limón en 25 minutos. Foto: Imagen generada con IA.
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El pollo al limón es una de esas recetas que salvan cualquier almuerzo o cena cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo rico. Con apenas un par de pechugas, jugo de limón, ajo y manteca, se puede lograr una salsa sabrosa y aromática que transforma la carne en un plato especial, listo en apenas 25 minutos.

La clave está en dorar bien los filetes y en no pasarse de cocción, para que el pollo quede jugoso y absorba todos los sabores de la salsa. Además, es una opción versátil: se puede servir con arroz blanco, puré o papas al horno, y también va muy bien con verduras salteadas.

Los ingredientes para preparar pollo al limón

  • 2 pechugas de pollo
  • Jugo de 1 limón
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 100 ml de caldo de pollo
  • 1 cucharadita de maicena (opcional)
  • Sal, pimienta y perejil a gusto
Receta de pollo al limón: cómo prepararla en 25 minutos
Receta de pollo al limón: cómo prepararla en 25 minutos Foto: Gemini

El paso a paso para hacer pollo al limón en 25 minutos

  1. Cortá las pechugas en filetes de grosor parejo y condimentá con sal y pimienta. Calentá el aceite de oliva en una sartén grande y dorá el pollo durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que esté bien cocido. Retirá y reservá.
  2. En la misma sartén, agregá la manteca y el ajo picado. Cociná apenas 30 segundos, sin que se queme, y sumá el jugo de limón y el caldo de pollo. Revolvé para integrar los sabores y dejá que la salsa hierva suavemente unos minutos.
  3. Si preferís una salsa más espesa, disolvé la maicena en una cucharada de agua fría y agregala de a poco, mezclando bien. Volvé a colocar el pollo en la sartén y cociná 2 o 3 minutos más, bañándolo con la salsa para que tome todo el sabor. Terminá con perejil picado y serví caliente.

Consejos para que el pollo quede jugoso y seguro

La clave para que el pollo no quede seco es no cocinarlo de más. Para asegurarte de que esté bien hecho, el centro debe alcanzar los 74 °C. Así, el resultado es un plato con una salsa cítrica y aromática, ideal para acompañar con arroz, puré o papas al horno.

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