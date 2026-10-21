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Doña Ángela, la cocinera mexicana más viral, reveló el secreto de su bistec borracho: “A mí me gusta comprar de paleta porque sale muy suavecito”

La popular cocinera compartió su receta de bistec ranchero marinado con cerveza, ajo, cebolla y chile serrano. Una preparación casera que combina carne de res, verduras y una salsa jugosa, ideal para acompañar con arroz blanco.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Doña Ángela; cocinera mexicana.
Doña Ángela; cocinera mexicana. Foto: Captura de pantalla YouTube / De mi Rancho a Tu Cocina.
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La gastronomía mexicana es reconocida por sus sabores intensos, sus ingredientes frescos y sus recetas transmitidas de generación en generación. Entre quienes mantienen vivas estas tradiciones se encuentra Doña Ángela, la cocinera que conquistó las redes sociales con sus preparaciones caseras y su manera sencilla de explicar cada plato.

En una de sus recetas, la protagonista del canal De mi Rancho a Tu Cocina mostró cómo preparar un bistec ranchero con un ingrediente especial: la cerveza. Este marinado, que permite elaborar una versión casera del llamado bistec borracho, se combina con cebolla, ajo, cilantro y chiles para darle sabor a la carne antes de cocinarla.

Doña Ángela; cocinera mexicana.
Doña Ángela; cocinera mexicana. Foto: Captura de pantalla YouTube / De mi Rancho a Tu Cocina.

“Miren, mi gente, este bistecito ranchero que acabo de preparar y le puse un un marinado que queda bien sabroso”, expresó la cocinera al presentar su preparación. La receta utiliza un kilo de carne y se completa con una salsa de jitomates, cebolla y chiles güeros. El resultado es un plato jugoso que Doña Ángela recomienda servir con arroz blanco.

El secreto del bistec borracho de Doña Ángela: por qué utiliza cerveza para marinar la carne

Uno de los aspectos más llamativos de esta preparación es el marinado. A diferencia de otras recetas de bistec, Doña Ángela incorpora media cerveza a una mezcla de verduras frescas y condimentos para darle un sabor particular a la carne.

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La cerveza aporta notas de sabor al marinado, mientras que el ajo, la cebolla, el cilantro y los chiles construyen la base aromática de la receta.

Doña Ángela; cocinera mexicana.
Doña Ángela; cocinera mexicana. Foto: Captura de pantalla YouTube / De mi Rancho a Tu Cocina.

Qué ingredientes se necesitan para preparar el bistec borracho

La receta de Doña Ángela se caracteriza por utilizar ingredientes sencillos, habituales en la cocina mexicana y fáciles de adaptar a otros países.

Ingredientes:

  • 1 kilo de bistec de carne, preferentemente de paleta.
  • 1/2 cerveza.
  • 1 cebolla.
  • 3 dientes de ajo.
  • 1 ramito de cilantro fresco.
  • 3 chiles serranos.
  • 5 chiles güeros.
  • 5 jitomates (tomates rojos).
  • 1 cucharada de manteca.
  • Sal a gusto.
  • Arroz blanco para acompañar, opcional.

Doña Ángela recomienda especialmente la carne de paleta, ya que considera que queda suave después de la cocción.

Cómo hacer el bistec borracho de Doña Ángela: paso a paso

1. Preparar las verduras del marinado. Cortar la cebolla en rebanadas, picar finamente los tres dientes de ajo, el cilantro y los chiles serranos. Colocar todo en un recipiente amplio y agregar un poco de sal.

2. Incorporar la cerveza. Verter media cerveza sobre los ingredientes picados y mezclar para integrar los sabores.

3. Marinar los bistecs. Introducir el kilo de carne de res en la preparación, agregar un poco más de sal y dejar reposar durante un rato.

4. Dorar los chiles güeros. Calentar una cucharada de manteca en una cazuela y cocinar los cinco chiles güeros hasta que estén dorados. Retirarlos y reservar.

Doña Ángela; cocinera mexicana.
Doña Ángela; cocinera mexicana. Foto: Captura de pantalla YouTube / De mi Rancho a Tu Cocina.

5. Cocinar la carne. En la misma cazuela, dorar los bistecs marinados hasta que estén cocidos. Retirar y reservar mientras se prepara la salsa.

6. Preparar los jitomates. Cortar los cinco tomates rojos en rebanadas y los chiles güeros previamente dorados en tiras.

7. Elaborar la salsa ranchera. En la cazuela utilizada para la carne, cocinar la cebolla hasta que se dore. Incorporar los jitomates y los chiles güeros, agregar sal y dejar que los tomates desprendan sus jugos.

8. Integrar el marinado. Agregar la mezcla líquida utilizada para marinar la carne y dejar que hierva hasta que esté bien cocida.

9. Terminar la cocción. Regresar los bistecs a la cazuela, integrarlos con la salsa y cocinar durante unos minutos más, hasta que la preparación esté lista.

10. Servir. Retirar del fuego y acompañar con arroz blanco, tal como lo hace Doña Ángela.

Es importante que el líquido del marinado, que estuvo en contacto con carne cruda, alcance una cocción completa antes de consumirlo.

Doña Ángela; cocinera mexicana.
Doña Ángela; cocinera mexicana. Foto: Captura de pantalla YouTube / De mi Rancho a Tu Cocina.

El consejo de Doña Ángela para conseguir un bistec suave y sabroso

Además de utilizar cerveza, Doña Ángela comparte otro detalle de su receta: la elección del corte de carne. “A mí me gusta comprar de paleta porque sale muy suavecito”, explica al mostrar el resultado final.

La cocinera también destaca la importancia de cocinar los ingredientes por separado antes de integrarlos en la salsa. Primero dora los chiles, después los bistecs y finalmente prepara los jitomates con la cebolla, aprovechando la misma cazuela.

Para completar el plato, Doña Ángela sirve una porción de arroz blanco junto con la carne bañada en salsa de tomate y chile. “Miren nomás este bistecito qué sabroso y bien suavecito”, comenta antes de probar su preparación.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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