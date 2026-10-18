4 rodajas de pan lactal, 1 huevo y media cucharada de esencia de vainilla: la receta de tostadas francesas para sorprender a tu pareja

Cómo hacer unas deliciosas tostadas francesas. Foto: Imagen creada con IA

Levantarse con el desayuno listo es el sueño de muchos ¿o no? Si buscás sorprender a tu pareja en las primeras horas de la mañana o simplemente a vos mismo con una opción deliciosa y nutritiva, la siguiente receta de tostadas francesas es ideal para lo que buscás.

En Francia, se suelen llamar pain perdu, y se trata de un plato tradicional del país europeo. Surgió para hace cientos de años para aprovechar el “pan viejo”. En vez de tirarlo, en diferentes hogares las personas preferían remojarlo en huevo para seguir aprovechándolo.

Con el tiempo, se convirtió en receta y, en la actualidad, es una opción entre gourmet y chic. Acá vas a encontrar todos los pasos para preparar unas deliciosas tostadas francesas.

Ingredientes para preparar tostadas francesas

Para esta receta, no se necesitan demasiados ingredientes y lo más importante la podés preparar en tan solo unos pocos minutos.

4 rodajas de pan lactal o de molde

1 huevo

120 ml de leche

1 cucharadita de azúcar

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de manteca (solo para colocar en la sartén mientras se calientan las tostadas)

Con solo 5 ingredientes se pueden preparar unas ricas tostadas francesas. Foto: Imagen creada con IA

Cómo preparar unas ricas tostadas francesas en solo 10 minutos

Lo primero que habrá que hacer es preparar la mezcla para remojar las rodajas de pan . En un bowl , sumar el huevo con la leche, el azúcar y el toque de la esencia de vainilla.

En el siguiente paso habrá que empezar a revolver de suave a más rápido para que la preparación tenga cierta consistencia.

Luego se podrán tomar las rodajas de pan y proseguir a remojarlas en la mezcla.

Es importante tener en cuenta que las rebanadas deberán permanecer sumergidas allí por al menos 15 segundos de un lado y del otro . Por supuesto, el pan no deberá disolverse. Hay que lograr el equilibrio justo.

En una sartén colocar un pequeño trozo de manteca -para que el pan no se pegue- y añadir las rodajas a un fuego suave.

El pan se debe cocinar de 2 a 3 minutos de cada lado. Del fuego se deben sacar una vez que estén doradas.

La receta se completa agregando fruta o frutos secos a las tostadas. Una opción es cortar bananas, arándanos y frutillas y colocarlas arriba del pan. Le podés, incluso, agregar un poco de miel, chocolate -para los más golosos- o canela para darle más sabor. En algunas cafeterías gourmet, suelen también sumarle azúcar impalpable.

En total, la preparación de las tostadas francesas puede tener una duración de solo 10 minutos. Así que, no hay excusas, la podés hacer en una mañana para acompañar tu café y empezar el día con todo.