comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El corte de carne que conviene elegir para hacer tuco con estofado: cómo lograr que quede tierno y jugoso

El roast beef es la opción recomendada para una salsa con cuerpo y carne suave. Los secretos para que el estofado salga perfecto.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El corte de carne que conviene elegir para hacer tuco con estofado: cómo lograr que quede tierno y jugoso
El corte de carne que conviene elegir para hacer tuco con estofado: cómo lograr que quede tierno y jugoso. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El tuco con estofado es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina, pero el resultado depende en gran parte de la elección del corte de carne y de respetar los tiempos de cocción. Entre las alternativas que se consiguen en las carnicerías, el roast beef se destaca como la mejor opción para lograr una carne tierna y una salsa sabrosa.

La parrillera Natu Lalo recomendó este corte en el programa La cocina rebelde, de eltrece, y lo definió como “un corte noble de carne, que tiene sabor de los bifes y es rico”. Además, un carnicero invitado explicó que el roast beef y otros cortes similares son ideales para guisos, salsas y tuco, por su textura y sabor.

Por qué el roast beef es el corte ideal para el tuco

El roast beef se caracteriza por sus fibras musculares, grasa y tejido conectivo, lo que lo hace perfecto para preparaciones de cocción prolongada.

Salsa de tomate
La cocción de la salsa de tomate debe ser lenta y sin apuro: mantener el fuego suave durante 50 a 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Foto: Magnific

Durante el estofado, el colágeno del roast beef se transforma en gelatina, aportando suavidad a la carne y cuerpo a la salsa. Por eso, es fundamental cocinarlo a fuego bajo y sin apurar el proceso, para que la carne quede tierna y jugosa.

Contenido Recomendado

Doña Ángela, la cocinera mexicana más viral, reveló el secreto de su bistec borracho:“A mí me gusta comprar de paleta porque sale muy suavecito”

Doña Ángela; cocinera mexicana.

Los cocineros coinciden:“Para que la salsa de tomate no te provoque acidez, no agregues azúcar, sino 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio”

Tazón de salsa de tomate junto a una cucharadita de bicarbonato de sodio.

El paso a paso para que la carne quede perfecta

  1. Antes de sumar el tomate, conviene cortar la carne en trozos grandes y dorarla en una olla caliente con un poco de aceite. Es importante hacerlo en tandas, para que los trozos tomen color y no se hiervan en el líquido que sueltan.
  2. Luego se agregan la cebolla, el ajo y los vegetales elegidos. Cuando el sofrito está listo, se incorpora el tomate y se devuelve la carne a la olla para continuar la cocción a fuego bajo.
  3. El estofado debe cocinarse lentamente, entre una hora y media y dos horas, o incluso más, según el tamaño de los trozos y la calidad de la carne.
  4. Si la salsa se espesa antes de que la carne esté lista, se puede agregar un poco de agua o caldo caliente para mantener la humedad.

Cómo saber si el estofado está en su punto justo

La mejor señal de que el estofado está listo es que la carne se pueda atravesar fácilmente con un tenedor y se corte sin resistencia. Si todavía está dura, necesita más tiempo de cocción suave, no más temperatura.

La salsa debe conservar suficiente humedad para evitar que el estofado se pegue al fondo de la olla. Una vez que la carne está tierna, se puede dejar reducir unos minutos más para concentrar los sabores.

El resultado es un tuco con carne sabrosa y jugosa, ideal para acompañar tallarines, ravioles o cualquier pasta que permita aprovechar la salsa al máximo.

RecetaCocinaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los cocineros coinciden:“Para que la salsa de tomate no te provoque acidez, no agregues azúcar, sino 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio”

    Los cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate no te provoque acidez, no agregues azúcar, sino 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio”

  2. Doña Ángela, la cocinera mexicana más viral, reveló el secreto de su bistec borracho:“A mí me gusta comprar de paleta porque sale muy suavecito”

    Doña Ángela, la cocinera mexicana más viral, reveló el secreto de su bistec borracho: “A mí me gusta comprar de paleta porque sale muy suavecito”

  3. Con 1 huevo, 500 gramos de pollo picado y 100 de queso:la receta de albóndigas jugosas que se hace en 35 minutos

    Con 1 huevo, 500 gramos de pollo picado y 100 de queso: la receta de albóndigas jugosas que se hace en 35 minutos

  4. Dos chefs con Estrella Michelin se plantan:“El pollo asado no solo mejora con romero, añade también tomillo y no te olvides del reposo”

    Dos chefs con Estrella Michelin se plantan: “El pollo asado no solo mejora con romero, añade también tomillo y no te olvides del reposo”

  5. Pastel de calabaza con 500 gr de carne picada y dos cebollas medianas:la sencilla receta para resolver la cena en pocos pasos

    Pastel de calabaza con 500 gr de carne picada y dos cebollas medianas: la sencilla receta para resolver la cena en pocos pasos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Diputados aprobó la Ley de Tierras y deberá volver al Senado:sigue la sesión maratónica que podría terminar de madrugada

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Midterm elections en USA:cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Collage de Donald Trump, el Capitolio, la Casa Blanca y una urna de votación para las mdterms.

Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia:“Es la forma real de poner fin a esta guerra”

La salud del papa León XIV:el nuevo parte médico indica que no necesitará tratamiento tras la operación de cáncer de pulmón

Informe | El crecimiento del islam en Europa:Francia es el país occidental con mayor cantidad de musulmanes