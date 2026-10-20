Los cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate no te provoque acidez, no agregues azúcar, sino 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio”

Agregarle una cucharadita de bicarbonato a la salsa de tomate ayuda a que no gener acidez. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La salsa de tomate es una de las preparaciones más utilizadas para acompañar pastas, pizzas y otras comidas caseras. Sin embargo, su acidez natural puede producir un sabor demasiado intenso y, en algunas personas, favorecer molestias digestivas.

Para corregir ese gusto ácido, especialistas en cocina recomiendan incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en lugar de azúcar, ya que este ingrediente modifica químicamente la acidez de la preparación.

Cuánto bicarbonato de sodio hay que agregar a la salsa de tomate para reducir su acidez

De acuerdo con la publicación gastronómica Serious Eats, el bicarbonato permite neutralizar parte de la acidez de los tomates, especialmente cuando se utilizan conservas cuyo sabor puede variar según la marca.

Salsa de tomate. Foto: Unsplash

Por su parte, el sitio especializado King Arthur Baking recomienda utilizar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio para una preparación que rinde aproximadamente tres tazas de salsa.

Para aplicar esta técnica correctamente, los expertos recomiendan:

Preparar la salsa de tomate (de manera habitual, con cebolla, ajo y los condimentos elegidos).

Incorporar una pizca de bicarbonato hacia el final de la cocción.

Revolver suavemente y dejar que termine la reacción, que puede producir pequeñas burbujas.

Probar la preparación y agregar otra cantidad mínima únicamente si resulta necesario.

Evitar excederse, porque demasiado bicarbonato puede dejar un sabor amargo o desagradable.

Por qué el bicarbonato funciona mejor que el azúcar para quitar la acidez

Durante generaciones, agregar una cucharadita de azúcar fue uno de los recursos habituales para suavizar el sabor ácido de la salsa de tomate. Aunque esta práctica puede mejorar el equilibrio de sabores, existe una diferencia entre ambos ingredientes.

El azúcar aporta dulzor y disimula la percepción de acidez, mientras que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que reacciona con los ácidos presentes en el tomate. Como resultado, puede aumentar el pH de la salsa y reducir parte de su acidez.

Este mecanismo explica por qué pequeñas cantidades pueden modificar el sabor sin necesidad de incorporar azúcar adicional. Sin embargo, la cantidad necesaria depende del volumen de salsa y de la acidez inicial de los tomates.

Qué precauciones hay que tener al utilizar bicarbonato para cocinar

Aunque el bicarbonato se utiliza en distintas preparaciones gastronómicas, es necesario controlar la cantidad. Según los datos nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una cucharadita contiene aproximadamente 1.260 miligramos de sodio.

Esto significa que 1/4 de cucharadita aporta alrededor de 315 miligramos de sodio a toda la preparación, una consideración relevante para quienes necesitan restringir su consumo.