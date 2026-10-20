comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate no te provoque acidez, no agregues azúcar, sino 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio”

Una pequeña cantidad de este ingrediente ayuda a neutralizar el sabor ácido del tomate. La clave está en utilizar la medida correcta.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tazón de salsa de tomate junto a una cucharadita de bicarbonato de sodio.
Agregarle una cucharadita de bicarbonato a la salsa de tomate ayuda a que no gener acidez. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La salsa de tomate es una de las preparaciones más utilizadas para acompañar pastas, pizzas y otras comidas caseras. Sin embargo, su acidez natural puede producir un sabor demasiado intenso y, en algunas personas, favorecer molestias digestivas.

Para corregir ese gusto ácido, especialistas en cocina recomiendan incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en lugar de azúcar, ya que este ingrediente modifica químicamente la acidez de la preparación.

Cuánto bicarbonato de sodio hay que agregar a la salsa de tomate para reducir su acidez

De acuerdo con la publicación gastronómica Serious Eats, el bicarbonato permite neutralizar parte de la acidez de los tomates, especialmente cuando se utilizan conservas cuyo sabor puede variar según la marca.

Cuchara de madera revolviendo salsa de tomate.
Salsa de tomate. Foto: Unsplash

Por su parte, el sitio especializado King Arthur Baking recomienda utilizar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio para una preparación que rinde aproximadamente tres tazas de salsa.

Contenido Recomendado

Ken Ng, química de alimentos:“Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura

Paco Almeida, cocinero de 43 años, sobre la bondiola:“Vas a ir a tu carnicero amigo del barrio y le pedís una entera, no le saques nada, ni un poquito de grasa”

Paco Almeida, cocinero de 43 años, sobre la bondiola: “Vas a ir a tu carnicero amigo del barrio, le pedís una entera, no le saques nada, no le saques ni un poquito de grasa”

Para aplicar esta técnica correctamente, los expertos recomiendan:

  • Preparar la salsa de tomate (de manera habitual, con cebolla, ajo y los condimentos elegidos).
  • Incorporar una pizca de bicarbonato hacia el final de la cocción.
  • Revolver suavemente y dejar que termine la reacción, que puede producir pequeñas burbujas.
  • Probar la preparación y agregar otra cantidad mínima únicamente si resulta necesario.
  • Evitar excederse, porque demasiado bicarbonato puede dejar un sabor amargo o desagradable.

Por qué el bicarbonato funciona mejor que el azúcar para quitar la acidez

Durante generaciones, agregar una cucharadita de azúcar fue uno de los recursos habituales para suavizar el sabor ácido de la salsa de tomate. Aunque esta práctica puede mejorar el equilibrio de sabores, existe una diferencia entre ambos ingredientes.

El azúcar aporta dulzor y disimula la percepción de acidez, mientras que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que reacciona con los ácidos presentes en el tomate. Como resultado, puede aumentar el pH de la salsa y reducir parte de su acidez.

Este mecanismo explica por qué pequeñas cantidades pueden modificar el sabor sin necesidad de incorporar azúcar adicional. Sin embargo, la cantidad necesaria depende del volumen de salsa y de la acidez inicial de los tomates.

Qué precauciones hay que tener al utilizar bicarbonato para cocinar

Aunque el bicarbonato se utiliza en distintas preparaciones gastronómicas, es necesario controlar la cantidad. Según los datos nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una cucharadita contiene aproximadamente 1.260 miligramos de sodio.

Esto significa que 1/4 de cucharadita aporta alrededor de 315 miligramos de sodio a toda la preparación, una consideración relevante para quienes necesitan restringir su consumo.

CocinaReceta
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ken Ng, química de alimentos:“Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

    Ken Ng, química de alimentos: “Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

  2. Con 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gr de harina:así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca

    Con 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gr de harina: así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca

  3. Receta de pollo al limón:cómo prepararla en 25 minutos

    Receta de pollo al limón: cómo prepararla en 25 minutos

  4. El chef formoseño Alejandro Aquino recomienda:“Pulpa de paleta, tapa de nalga y roast beef son los cortes ideales para hacer a la parrilla sin gastar mucho dinero”

    El chef formoseño Alejandro Aquino recomienda: “Pulpa de paleta, tapa de nalga y roast beef son los cortes ideales para hacer a la parrilla sin gastar mucho dinero”

  5. Con una taza de lentejas, 2 huevos, un tomate y una cebolla:la receta de cena proteica que se hace en solo 15 minutos

    Con una taza de lentejas, 2 huevos, un tomate y una cebolla: la receta de cena proteica que se hace en solo 15 minutos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno se reúne este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política.

Financiamiento Universitario:la Justicia aceptó un reclamo del Gobierno y revisará la cautelar

Paro total de subtes:Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Economía

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Internacionales

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Actos de vandalismo en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

VIDEO:un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein