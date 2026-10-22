Guía para proteger tus chats de WhatsApp: los pasos a seguir para detectar si alguien entró a tu cuenta y cómo bloquearlo

Guía para reforzar la seguridad en tu cuenta de WhatsApp. Foto: Magnific

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse en todo el mundo y permite, entre otras utilidades, usar una misma cuenta en distintos dispositivos, como computadoras, tablets y hasta en otros teléfonos. Esta función facilita el uso cotidiano de la aplicación, pero también puede representar un riesgo si la sesión permanece abierta a merced de otros.

De hecho, existen algunas estrategias de seguridad que permiten comprobar qué equipos están conectados y desconectar aquellos que no reconocemos para evitar estafas, filtración de información u otros inconvenientes. Además, si otra persona tomó el control de la cuenta, es posible iniciar un procedimiento de recuperación para volver a utilizarla y reforzar su protección.

WhatsApp ofrece funciones que permite cerrar sesiones en dispositivos extraños o que no pertenecen al usuario. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo saber si alguien accedió a tu WhatsApp

La forma más directa de comprobar si hay otros equipos conectados es ingresar a la sección “Dispositivos vinculados”, disponible dentro de la aplicación. Allí aparece una lista de las sesiones asociadas a la cuenta, que pueden incluir navegadores, computadoras y otros dispositivos.

En Android , hay que abrir WhatsApp, tocar el menú de los tres puntos y seleccionar “Dispositivos vinculados” .

En iPhone, se debe ingresar en “Configuración” y luego elegir la misma opción.

Una vez dentro, conviene revisar cada sesión, y comprobar si se reconoce el equipo y la actividad que figura. Si aparece una computadora desconocida o un dispositivo que nunca se vinculó, lo recomendable es cerrar esa sesión.

También hay otras señales que justifican revisar la seguridad de la cuenta, como mensajes enviados que el usuario no escribió, cambios en la información del perfil o notificaciones sobre intentos de registro que no fueron solicitados.

Sin embargo, estas situaciones no siempre significan que la cuenta haya sido intervenida. La lista de dispositivos vinculados permite identificar determinadas sesiones, pero no revela quién accedió a ellas ni informa necesariamente la ubicación física desde la que se utilizaron.

Cómo cuidar la privacidad en WhatsApp. Foto: Reuters

Cómo cerrar una sesión desconocida de WhatsApp

Si se detecta un dispositivo que no reconocemos, no es necesario tener acceso físico a la computadora o el teléfono; el procedimiento puede realizarse desde nuestro propio dispositivo móvil. Los pasos son los siguientes:

Abrir WhatsApp en el teléfono.

Ingresar en “ Dispositivos vinculados ”.

Seleccionar la sesión que genera sospechas.

Tocar “Cerrar sesión” y confirmar la acción si la aplicación lo solicita.

Al completar el procedimiento, ese dispositivo dejará de tener acceso a la cuenta mediante esa sesión. Si se trata de una computadora compartida en la que se había olvidado cerrar WhatsApp Web, esta medida también permite desconectarla a distancia.

Es recomendable revisar todas las sesiones activas y cerrar cualquier otra que no se reconozca. Si, además, hay indicios de que alguien tomó el control de la cuenta principal, será necesario seguir el procedimiento de recuperación.

Qué hacer si alguien robó tu cuenta de WhatsApp

Si WhatsApp informa que el número de teléfono fue registrado en otro dispositivo y el usuario perdió el acceso, debe volver a registrar su número para recuperar la cuenta.

El procedimiento oficial consiste en abrir la aplicación, ingresar el número telefónico con el código de país correspondiente y completar la verificación mediante el código de seis dígitos recibido por SMS o llamada, según las opciones disponibles.

Al completar correctamente el registro, WhatsApp cierra las sesiones de quienes estaban utilizando la cuenta anterior. Por eso, recuperar el número mediante el proceso oficial es la medida central cuando otra persona tomó el control.

Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp. Foto: Reuters

Si durante el proceso aparece un PIN de verificación en dos pasos que el usuario no configuró, puede ser necesario esperar siete días para acceder sin ese PIN. Aun así, ingresar correctamente el código de registro de seis dígitos desconecta a quienes estaban usando la cuenta.

Es importante mantener activa la línea telefónica asociada, ya que se necesita recibir el código de verificación. Si el usuario también perdió el control de su número o sospecha que alguien duplicó su SIM, debe comunicarse con su compañía telefónica.

Una vez recuperada la cuenta, conviene revisar los dispositivos vinculados, activar las medidas de seguridad disponibles y avisar a familiares y contactos por otro medio si existe la posibilidad de que hayan recibido mensajes fraudulentos.