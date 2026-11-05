Programar mensajes en WhatsApp: el paso a paso y por qué todavía no aparece la nueva función

Mensaje; WhatsApp. Foto: Unsplash.

WhatsApp comenzó a probar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y horario determinados. La novedad busca facilitar la organización de conversaciones personales y laborales, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

La herramienta permite dejar preparados saludos de cumpleaños, recordatorios, avisos importantes o mensajes de trabajo para que lleguen en el momento elegido. Sin embargo, aunque la función ya comenzó a aparecer en algunas versiones de WhatsApp, muchos usuarios todavía no encuentran la opción para programar mensajes en sus celulares.

Esto se debe a que Meta está implementando la novedad de manera progresiva y, por el momento, su disponibilidad es limitada. Por eso, antes de intentar utilizarla, es importante conocer qué versiones de la aplicación son compatibles y cómo comprobar si ya está habilitada.

Cómo programar mensajes en WhatsApp: el paso a paso

La nueva función permite seleccionar una fecha y hora de envío directamente desde una conversación. Para quienes ya tienen habilitada la herramienta, el procedimiento es el siguiente:

Abrir WhatsApp desde un celular Android o iPhone. Ingresar a la conversación individual o grupal donde se quiere enviar el mensaje. Escribir el texto que se desea programar. Mantener presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo normalmente. Seleccionar la opción para programar el mensaje, si aparece disponible. Elegir el día y la hora en que se desea realizar el envío. Confirmar la programación.

De esta manera, el mensaje queda preparado para enviarse automáticamente en el momento establecido, sin necesidad de volver a escribirlo.

Según la información difundida sobre las versiones de prueba, los mensajes pueden programarse con un mínimo de 10 minutos y hasta 14 días de anticipación.

Recuperar mensajes eliminados de WhatsApp es posible. Foto: Freepik

Por qué no aparece la función para programar mensajes en WhatsApp

Aunque la nueva herramienta generó expectativas, todavía no está disponible para todos los usuarios de WhatsApp. Por eso, es posible que al mantener presionado el botón de enviar no aparezca ninguna opción relacionada con la programación.

La principal razón es que la función se encuentra en una etapa de implementación limitada, asociada a versiones de prueba de la aplicación.

Esto significa que dos personas pueden tener WhatsApp actualizado y, aun así, encontrar diferencias en las herramientas disponibles.

Por qué todavía no veo la función: posibles causas

La cuenta no fue incluida en el despliegue inicial: Meta puede habilitar nuevas funciones progresivamente.

El usuario utiliza la versión estable de WhatsApp: algunas novedades llegan primero a las versiones beta.

La aplicación no está actualizada: una versión antigua puede impedir el acceso a características recientes.

La herramienta todavía no fue activada para ese dispositivo o cuenta: incluso algunos usuarios beta pueden tener que esperar.

Por lo tanto, que la opción no aparezca no significa necesariamente que exista un problema con el celular o con la cuenta de WhatsApp.

Cómo activar la programación de mensajes en WhatsApp

La programación de mensajes no requiere modificar ningún ajuste especial dentro de la aplicación. Sin embargo, para acceder es necesario contar con una versión compatible y que la herramienta haya sido habilitada en la cuenta.

Para comprobarlo:

Ingresar a Google Play Store, si se utiliza Android, o a App Store, en el caso de iPhone. Buscar WhatsApp y verificar si hay actualizaciones pendientes. Instalar la versión más reciente disponible. Abrir una conversación y escribir un mensaje de prueba. Mantener presionado el botón de enviar y comprobar si aparece el menú para elegir una fecha y hora.

Si la opción no aparece, no existe por el momento un método oficial que permita forzar su activación. La alternativa es esperar a que Meta amplíe su disponibilidad.

Quiénes pueden programar mensajes en WhatsApp y desde cuándo está disponible

La herramienta comenzó a aparecer en versiones de prueba de WhatsApp durante octubre de 2026. Su implementación inicial está dirigida a usuarios que participan en los programas beta de la aplicación.

Según la información publicada, las versiones en las que se identificó la función son:

Android : WhatsApp Beta 2.26.40.7, distribuida mediante Google Play Store.

iPhone: WhatsApp Beta 26.42.10.19, disponible a través de TestFlight, la plataforma de pruebas de Apple.

No obstante, tener instalada una de estas versiones no garantiza el acceso, porque la función se habilita progresivamente para grupos de usuarios.

Hasta el 5 de noviembre de 2026, Meta no había anunciado una fecha oficial para el lanzamiento general de la programación de mensajes.

Cómo instalar WhatsApp Beta para probar la función antes de su lanzamiento

Quienes quieran probar las novedades antes de que lleguen a la versión estable pueden intentar incorporarse al programa beta de WhatsApp.

En Android, el procedimiento consiste en ingresar al programa de pruebas de WhatsApp en Google Play, verificar si hay vacantes disponibles y solicitar la incorporación. Si el registro está habilitado, se podrá descargar la versión beta desde la tienda oficial.

En iPhone, el acceso se realiza mediante TestFlight y depende de la disponibilidad de invitaciones y cupos.

Es importante recordar que las versiones beta pueden presentar errores de funcionamiento y que incorporarse al programa de pruebas no garantiza recibir inmediatamente la función para programar mensajes.

¿Se pueden cancelar o modificar los mensajes programados?

Otra de las ventajas de la nueva herramienta es que permite administrar los envíos pendientes antes de que lleguen a su destinatario.

Según las características descriptas para la versión de prueba, los usuarios pueden ingresar a la información de una conversación y consultar los mensajes que dejaron programados.

Desde ese apartado es posible revisar los envíos pendientes y cancelarlos antes de la fecha establecida. Si se elimina un mensaje programado, el destinatario no recibe ninguna notificación sobre la cancelación.

Además, el sistema admite mensajes de texto, enlaces, fotografías y videos, aunque algunas opciones multimedia presentan limitaciones en esta etapa inicial.

¿Los mensajes programados se envían si el celular está apagado?

De acuerdo con los reportes sobre el funcionamiento de la herramienta, los mensajes programados se procesan mediante los servidores de Meta.

Esto permitiría que el contenido llegue al destinatario en el horario elegido, incluso si el teléfono del remitente está apagado, sin batería o desconectado de internet.

Se trata de una diferencia importante respecto de algunas aplicaciones externas que requieren mantener el dispositivo encendido o conectado para completar el envío.

Sin embargo, este funcionamiento todavía corresponde a las características informadas para las versiones de prueba y deberá confirmarse cuando WhatsApp lance oficialmente la herramienta para todos sus usuarios.

Cuándo llegará la programación de mensajes a todos los usuarios

Por ahora, WhatsApp no comunicó una fecha definitiva para el lanzamiento masivo de la función en Android y iPhone.

La compañía suele implementar algunas novedades de manera gradual, primero entre usuarios beta y posteriormente en la versión estable, aunque no todas las herramientas en desarrollo llegan necesariamente al público general.

Mientras tanto, la recomendación es mantener WhatsApp actualizado y evitar aplicaciones desconocidas que prometan activar funciones todavía no disponibles, especialmente si solicitan permisos para acceder a conversaciones, notificaciones o información personal.

La posibilidad de programar mensajes representa una mejora práctica para quienes utilizan WhatsApp a diario, pero su disponibilidad general dependerá de las próximas actualizaciones de Meta.