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Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica: qué usar para eliminar los depósitos blancos

Los depósitos blancos que aparecen con el uso diario pueden quitarse con vinagre o ácido cítrico, pero hay que seguir ciertos pasos para evitar daños.

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Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica
Cómo sacar el sarro de la pava eléctrica Foto: Gemini
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Con el paso de los días, es común que la pava eléctrica acumule una capa de depósitos blancos en el fondo y las paredes. Este residuo, conocido como sarro, se forma por las sales minerales presentes en el agua y puede afectar tanto el funcionamiento como el sabor de las bebidas.

Para eliminarlo, existen métodos sencillos y accesibles. Uno de los más usados es el vinagre blanco: se llena la pava con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre, sin superar el nivel máximo. Luego se enciende el aparato hasta que el líquido se caliente y, una vez apagado, se deja actuar la mezcla durante 15 a 20 minutos.

Después de ese tiempo, se vacía la pava y se enjuaga varias veces con agua limpia. Si persisten restos de sarro, se puede repetir el procedimiento. Antes de volver a usarla para preparar bebidas, se recomienda calentar agua limpia una o dos veces y descartarla, para eliminar cualquier olor o sabor residual.

Alternativas para limpiar el sarro y qué productos evitar

Otra opción eficaz es el ácido cítrico apto para descalcificar, siempre siguiendo las proporciones indicadas en el envase. Es importante no mezclar productos de limpieza ni usar lavandina, ya que puede ser peligroso si entra en contacto con otras sustancias y no resulta necesario para este tipo de limpieza.

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Pava eléctrica Foto: Pinterest

Antes de aplicar cualquier método, conviene revisar el manual del fabricante para asegurarse de que el producto elegido sea compatible con el modelo de pava eléctrica.

Cada cuánto conviene limpiar la pava eléctrica

La frecuencia de limpieza depende de la dureza del agua y del uso que se le dé al aparato. Si aparecen depósitos blancos, el fondo se ve opaco o el sarro vuelve a acumularse rápidamente, es momento de realizar una descalcificación.

Para prevenir la formación de una capa gruesa de sarro, se recomienda vaciar el agua sobrante después de cada uso y dejar la tapa abierta unos minutos para que el interior se seque. Así, se prolonga la vida útil de la pava y se mantiene el sabor de las infusiones.

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