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Las expertas en limpieza se ponen de acuerdo: “Si tus repasadores huelen mal, ponelos a hervir con agua y vinagre de limpieza o detergente”

El consejo clave es lavar y secar bien cada vez que se usan, y evitar guardarlas húmedas debajo del fregadero para que no acumulen bacterias.

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Las expertas en limpieza se ponen de acuerdo: “Si tus repasadores huelen mal, ponelos a hervir con agua y vinagre de limpieza o detergente”.
Las expertas en limpieza se ponen de acuerdo: “Si tus repasadores huelen mal, ponelos a hervir con agua y vinagre de limpieza o detergente”. Foto: Foto: Gemini
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Los repasadores de cocina son indispensables para limpiar superficies, absorber líquidos y retirar restos de comida, pero también pueden convertirse en un foco de malos olores si no se cuidan como corresponde. El error más común es dejarlas húmedas en la mesada, lo que favorece la proliferación de bacterias y el olor desagradable.

Antes de tirarlos a la basura, las expertas en limpieza del hogar, Pía Nieto y Leticia Pérez, recomiendan revisar los hábitos de limpieza y secado. Ambas coinciden en que una rutina adecuada puede prolongar la vida útil de las bayetas y evitar que se conviertan en un problema en la cocina.

Cómo evitar que los repasadores huelan mal

La primera regla es no dejar que la suciedad se acumule de un día para otro. Según Pía Nieto, los repasadores de microfibra necesitan una limpieza frecuente y un secado correcto, sobre todo si se usan para limpiar restos de comida, grasa o líquidos.

Las expertas recomiendan hervir los repasadores con vinagre.
Las expertas recomiendan hervir los repasadores con vinagre. Foto: Foto: Gemini

La experta aconseja lavarlas con agua caliente y un poco de detergente cada vez que se usan, escurrirlos y colgarlos en un lugar ventilado. Este hábito ayuda a eliminar los residuos atrapados entre las fibras y a evitar que la humedad permanezca durante horas en el tejido.

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Tan importante como el lavado es el lugar donde se dejan después. Guardar una paño húmedo en un cajón o en la mesada es uno de los errores más frecuentes. En un espacio cerrado y sin ventilación, la humedad favorece la aparición de malos olores y dificulta el secado.

Pía Nieto lo resume así: “Nunca los guardes ni mojados, ni húmedos ni sucios debajo porque olerán muy mal”. Si el repasador queda sucio, no solo no limpiará bien al día siguiente, sino que el olor será aún peor.

Qué productos usar y cuáles evitar para lavarlas

No todos los productos son aptos para los paños de microfibra. Pía Nieto recomienda evitar la lavandina y el suavizante, ya que pueden dañar la capacidad de absorción del tejido y reducir su eficacia.

La alternativa es simple: usar una pequeña cantidad de detergente, aclarar bien para eliminar los restos y dejar que se seque por completo antes de guardarlo. Además, es importante seguir las indicaciones del fabricante respecto a la temperatura de lavado, que puede variar según el tipo de paño.

Para una limpieza más profunda, la experta sugiere lavar los repasadores en lavarropas cada dos semanas, a 60 o 90°C, con detergente líquido y dos cucharadas de percarbonato de sodio. Después, hay que aclararlas bien y dejarlas secar.

Por último, también la especialista plantea recurrir a un remojo con agua caliente y vinagre blanco o vinagre de limpieza para ayudar a desprender los residuos acumulados. “No hace falta tirarla, solo tienes que ponerlo en remojo con agua bien caliente y un buen chorro de vinagre blanco o de limpieza”, aconsejó.

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