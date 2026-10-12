comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los expertos en limpieza coinciden: “El vinagre blanco elimina los olores fuertes y desagradables del colchón”

Este ingrediente casero puede ayudar a reducir algunos olores, pero su uso requiere precauciones para evitar la acumulación de humedad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rociar vinagre sobre el colchón.
Cómo aplicar vinagre blanco en el colchón sin provocar humedad. Foto: ChatGPT.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar por su bajo costo y su capacidad para ayudar a eliminar determinados olores.

Su aplicación sobre el colchón se popularizó como un método casero de higiene, aunque los especialistas recomiendan utilizarlo con precaución: el exceso de líquido puede penetrar en las capas internas, favorecer la humedad y generar condiciones para la aparición de moho.

“Deberías usar vinagre blanco según sea necesario cuando tengas manchas en el colchón”, explicó Chris Willatt, experto en limpieza y fundador de la empresa de limpieza Alpine Maids. “El vinagre es ácido, y esa acidez también elimina los olores fuertes y desagradables”, agregó.

Para qué sirve rociar vinagre sobre el colchón y cuáles son sus beneficios

El colchón acumula con el uso cotidiano restos de transpiración, células muertas de la piel, polvo y otras partículas. Aunque las sábanas y los protectores reducen el contacto directo con estos residuos, la superficie también necesita mantenimiento periódico.

Contenido Recomendado

El pesebre tradicional no va más:cuál es la nueva tendencia para esta Navidad 2026

El pesebre común no va más.

La manguera típica de patio no va más:el sistema de riego inteligente que será tendencia en los jardines en 2027

Las mangueras tradicionales no van más

El vinagre blanco diluido puede ayudar a neutralizar determinados olores y facilitar la limpieza superficial de algunas manchas. Sin embargo, sus resultados dependen del material del colchón, del origen de la suciedad y de las recomendaciones del fabricante.

También es necesario diferenciar la limpieza de la desinfección. El vinagre doméstico no suplanta un desinfectante de eficacia comprobada para eliminar todos los microorganismos presentes en un colchón y tampoco reemplaza los tratamientos específicos contra ácaros, chinches u otras plagas.

Rociar vinagre sobre el colchón.
No se recomienda pulverizar abundante vinagre sobre toda la superficie ni dar vuelta al colchón mientras permanezca húmedo. Foto: ChatGPT.

Por ese motivo, su aplicación no es indispensable para mantener una cama limpia. Aspirar regularmente, utilizar un protector lavable y controlar la humedad del dormitorio son medidas de mantenimiento más importantes.

Cómo aplicar vinagre blanco en el colchón sin provocar humedad

Antes de utilizar cualquier preparación casera, es fundamental revisar la etiqueta de mantenimiento. Algunos colchones, especialmente los fabricados con determinadas espumas, pueden deteriorarse si reciben demasiada humedad.

Si el fabricante permite la limpieza superficial con soluciones diluidas, se pueden seguir estos pasos:

  1. Retirar las sábanas, almohadas y el protector del colchón.
  2. Aspirar la superficie para eliminar polvo y partículas acumuladas.
  3. Preparar una mezcla de una parte de vinagre blanco y una parte de agua, siempre que el material admita su uso.
  4. Probar la solución con un paño apenas humedecido en una zona pequeña y poco visible.
  5. Si no aparecen alteraciones, aplicar una cantidad mínima con el paño sobre el sector que necesita limpieza, evitando empapar la tela.
  6. Ventilar la habitación y esperar hasta que el colchón esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

No se recomienda pulverizar abundante vinagre sobre toda la superficie ni dar vuelta al colchón mientras permanezca húmedo. Tampoco debe mezclarse vinagre con lavandina, debido al riesgo de liberación de gases tóxicos.

Colchón, pulverizar, limpieza.
El colchón acumula con el uso cotidiano restos de transpiración, células muertas de la piel, polvo y otras partículas. Foto: Freepik.

Cada cuánto tiempo conviene limpiar el colchón para mantenerlo en buen estado

La frecuencia de limpieza depende del uso, de la presencia de mascotas y de las condiciones del dormitorio. Como rutina orientativa, se pueden cambiar las sábanas semanalmente, lavar el protector según sus instrucciones y aspirar periódicamente la superficie.

También resulta conveniente ventilar la habitación todos los días y evitar que se acumule humedad debajo de la cama. En caso de detectar manchas extensas, olor persistente a humedad o signos de moho, corresponde evaluar una limpieza especializada o el reemplazo del colchón.

El vinagre puede utilizarse de manera puntual cuando el material lo permite, pero no existe una frecuencia universal recomendada para rociarlo sobre el colchón. La conservación adecuada depende principalmente de una limpieza compatible con sus materiales y de mantenerlo seco.

TendenciaVinagreConsejos útilesColchones
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Economía

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Internacionales

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

Papa León XIV.

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Quién es Navi Pillay, la jueza sudafricana que ganó el Nobel de la Paz:dirigió la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza

El huracán Simón azota a México:cambió de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas del Pacífico