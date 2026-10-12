Los expertos en limpieza coinciden: “El vinagre blanco elimina los olores fuertes y desagradables del colchón”

Cómo aplicar vinagre blanco en el colchón sin provocar humedad. Foto: ChatGPT.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar por su bajo costo y su capacidad para ayudar a eliminar determinados olores.

Su aplicación sobre el colchón se popularizó como un método casero de higiene, aunque los especialistas recomiendan utilizarlo con precaución: el exceso de líquido puede penetrar en las capas internas, favorecer la humedad y generar condiciones para la aparición de moho.

“Deberías usar vinagre blanco según sea necesario cuando tengas manchas en el colchón”, explicó Chris Willatt, experto en limpieza y fundador de la empresa de limpieza Alpine Maids. “El vinagre es ácido, y esa acidez también elimina los olores fuertes y desagradables”, agregó.

Para qué sirve rociar vinagre sobre el colchón y cuáles son sus beneficios

El colchón acumula con el uso cotidiano restos de transpiración, células muertas de la piel, polvo y otras partículas. Aunque las sábanas y los protectores reducen el contacto directo con estos residuos, la superficie también necesita mantenimiento periódico.

El vinagre blanco diluido puede ayudar a neutralizar determinados olores y facilitar la limpieza superficial de algunas manchas. Sin embargo, sus resultados dependen del material del colchón, del origen de la suciedad y de las recomendaciones del fabricante.

También es necesario diferenciar la limpieza de la desinfección. El vinagre doméstico no suplanta un desinfectante de eficacia comprobada para eliminar todos los microorganismos presentes en un colchón y tampoco reemplaza los tratamientos específicos contra ácaros, chinches u otras plagas.

No se recomienda pulverizar abundante vinagre sobre toda la superficie ni dar vuelta al colchón mientras permanezca húmedo. Foto: ChatGPT.

Por ese motivo, su aplicación no es indispensable para mantener una cama limpia. Aspirar regularmente, utilizar un protector lavable y controlar la humedad del dormitorio son medidas de mantenimiento más importantes.

Cómo aplicar vinagre blanco en el colchón sin provocar humedad

Antes de utilizar cualquier preparación casera, es fundamental revisar la etiqueta de mantenimiento. Algunos colchones, especialmente los fabricados con determinadas espumas, pueden deteriorarse si reciben demasiada humedad.

Si el fabricante permite la limpieza superficial con soluciones diluidas, se pueden seguir estos pasos:

Retirar las sábanas, almohadas y el protector del colchón. Aspirar la superficie para eliminar polvo y partículas acumuladas. Preparar una mezcla de una parte de vinagre blanco y una parte de agua, siempre que el material admita su uso. Probar la solución con un paño apenas humedecido en una zona pequeña y poco visible. Si no aparecen alteraciones, aplicar una cantidad mínima con el paño sobre el sector que necesita limpieza, evitando empapar la tela. Ventilar la habitación y esperar hasta que el colchón esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

No se recomienda pulverizar abundante vinagre sobre toda la superficie ni dar vuelta al colchón mientras permanezca húmedo. Tampoco debe mezclarse vinagre con lavandina, debido al riesgo de liberación de gases tóxicos.

El colchón acumula con el uso cotidiano restos de transpiración, células muertas de la piel, polvo y otras partículas. Foto: Freepik.

Cada cuánto tiempo conviene limpiar el colchón para mantenerlo en buen estado

La frecuencia de limpieza depende del uso, de la presencia de mascotas y de las condiciones del dormitorio. Como rutina orientativa, se pueden cambiar las sábanas semanalmente, lavar el protector según sus instrucciones y aspirar periódicamente la superficie.

También resulta conveniente ventilar la habitación todos los días y evitar que se acumule humedad debajo de la cama. En caso de detectar manchas extensas, olor persistente a humedad o signos de moho, corresponde evaluar una limpieza especializada o el reemplazo del colchón.

El vinagre puede utilizarse de manera puntual cuando el material lo permite, pero no existe una frecuencia universal recomendada para rociarlo sobre el colchón. La conservación adecuada depende principalmente de una limpieza compatible con sus materiales y de mantenerlo seco.