Los manteles de Navidad con estampados grandes pasaron de moda: la tendencia en 2026 que hace más elegante la mesa

Los manteles de Navidad con estampados grandes pasaron de moda Foto: Gemini

Los manteles con dibujos navideños grandes y colores intensos pierden protagonismo en la mesa de Navidad de 2026. La nueva tendencia apuesta por textiles lisos, en tonos suaves y neutros, que permiten armar una mesa elegante sin recargar la decoración ni competir con la vajilla o los centros de mesa.

El cambio se nota en la elección de los colores: beige, crudo, blanco y arena son las opciones más buscadas para vestir la mesa. Estos tonos combinan con vajilla blanca, copas transparentes y detalles en madera, mientras que los acentos dorados o verdes suman un toque festivo sin saturar el conjunto.

Qué materiales y detalles se usan para una mesa navideña elegante

El lino y el algodón con textura son los materiales preferidos para lograr una apariencia cálida y natural. No es necesario que el mantel sea completamente liso: una trama sutil, un borde bordado o una terminación sencilla pueden aportar interés visual sin sobrecargar la mesa.

Qué materiales y detalles se usan para una mesa navideña elegante. Foto: Gemini

La clave está en elegir textiles que acompañen la decoración y permitan que la vajilla y los centros de mesa sean los protagonistas.

Cómo sumar detalles sin recargar la mesa

Para completar la decoración, se pueden sumar servilletas de tela, ramas verdes, velas y un centro de mesa bajo que no dificulte la conversación. Si se busca una estética más clásica, los detalles dorados combinan bien con el blanco y el beige; para un estilo natural, los elementos de madera y el follaje son aliados ideales.

La recomendación es mantener una paleta de dos o tres colores y repetirlos en distintos elementos de la mesa. Así, se logra un aspecto armonioso y festivo, sin depender de grandes estampados navideños.