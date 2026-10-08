El árbol de Navidad con adornos de plástico pasó de moda: la nueva tendencia de 2026 que incorpora materiales naturales Foto: Gemini

La clásica imagen del árbol de Navidad repleto de adornos plásticos y brillantes quedó en el pasado. Para la temporada 2026, la tendencia apunta a una decoración mucho más cálida y natural, donde los materiales orgánicos y las texturas visibles ganaron protagonismo.

En lugar de saturar las ramas con esferas uniformes y colores estridentes, la propuesta actual combina madera, ratán, lino, yute y vidrio con luces cálidas y una paleta de tonos neutros. El objetivo es lograr un árbol menos artificial y más personal, que invite a disfrutar de una atmósfera acogedora.

Qué materiales reemplazaron a los adornos tradicionales

La madera se convirtió en uno de los materiales favoritos para los nuevos árboles navideños. Aparece en pequeñas figuras, estrellas, copos de nieve y formas geométricas que aportan calidez y un toque artesanal.

Las fibras naturales y los textiles como el lino, el yute y la arpillera también suman textura sin necesidad de recurrir a brillos excesivos. Estos materiales permiten crear una decoración más sutil y elegante.

La propuesta actual combina madera, ratán, lino, yute y vidrio con luces cálidas y una paleta de tonos neutros. Foto: Gemini

Otra alternativa que se impuso es la incorporación de elementos inspirados directamente en la naturaleza: piñas, ramas, frutos secos y frutas deshidratadas —como naranjas y cítricos— aportan volumen y una estética rústica, ideal para quienes buscan un árbol diferente.

Cómo lograr un árbol elegante y armonioso

La clave para que el árbol luzca sofisticado está en no mezclar demasiados colores ni materiales. Una paleta basada en beige, blanco roto, madera, verde y algunos detalles dorados ayuda a mantener la armonía visual.

Las luces cálidas refuerzan este estilo y, en vez de cubrir todas las ramas, la tendencia es distribuir los adornos dejando algunos espacios libres para que se aprecien las ramas y la textura de los materiales.

El objetivo no es descartar por completo los adornos clásicos, sino combinarlos con elementos que aporten profundidad y una apariencia más natural.

Incluso los árboles artificiales pueden adoptar esta estética: sumar piñas, madera y pequeños detalles naturales ayuda a romper la uniformidad del plástico y acerca el resultado a la imagen de un árbol real.

El árbol de Navidad 2026: menos uniforme, más personal

Para la Navidad de 2026, la decoración del árbol se transformó en una oportunidad para expresar estilo propio. Los materiales naturales, los tonos suaves y los adornos elegidos por su textura reemplazaron la idea de llenar cada espacio disponible. Así, el árbol se convierte en el centro de la celebración, con una estética renovada y mucho más cercana.