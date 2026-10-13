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Aplicar agua de romero en el pelo: por qué lo recomiendan y cómo usarlo

Esta infusión casera se sumó a las rutinas de belleza por su simpleza y sus posibles beneficios, aunque los expertos advierten sobre las expectativas.

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Aplicar agua de romero en el pelo: por qué lo recomiendan y cómo usarlo.
Aplicar agua de romero en el pelo: por qué lo recomiendan y cómo usarlo. Foto: Foto: Gemini
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El agua de romero se volvió uno de los preparados caseros más elegidos en las rutinas de cuidado del cabello. Muchas personas la incorporaron para masajear el cuero cabelludo y acompañar el lavado habitual, aunque los posibles efectos sobre el crecimiento del pelo todavía no cuentan con suficiente respaldo científico.

Preparar esta infusión es sencillo: solo se necesitan unas ramas de romero fresco o seco y agua. Sin embargo, antes de sumarla a la rutina diaria, es clave saber cómo usarla, cada cuánto aplicarla y qué resultados esperar para evitar falsas expectativas.

Para qué se usa el agua de romero en el pelo

El romero (Salvia rosmarinus) es una planta aromática con compuestos antioxidantes y otras sustancias que se estudian por sus posibles efectos biológicos. Por eso, sus extractos aparecen en distintos productos cosméticos, incluidos los de cuidado capilar.

Sérum y aceite capilar
El agua con romero tiene distintos beneficios en el cabello. Foto: Pinterest

Entre los motivos por los que se recomienda el agua de romero están:

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  • Complementar la rutina capilar: se puede aplicar como preparación acuosa sobre el cuero cabelludo.
  • Aportar sensación refrescante: sobre todo si se usa fría, aunque esto no implica un efecto directo sobre el crecimiento.
  • Acompañar masajes capilares: ayuda a distribuir el producto con movimientos suaves, pero el masaje por sí solo no garantiza que el pelo crezca más rápido.
  • Explorar posibles beneficios antioxidantes: el romero tiene compuestos que se investigan por sus propiedades, aunque no está demostrado que el agua casera produzca cambios concretos en la densidad o caída del cabello.

Es importante aclarar que algunos estudios analizaron el aceite de romero y sus efectos sobre la caída del pelo, pero esos resultados no se pueden trasladar directamente al agua de romero casera, ya que son preparados diferentes.

Cómo hacer agua de romero en casa: ingredientes y paso a paso

La receta es simple y requiere pocos elementos:

  • 2 ramas de romero fresco o 1 cucharada de romero seco
  • 250 mililitros de agua

Paso a paso:

  1. Calentar el agua hasta que hierva.
  2. Agregar el romero y dejarlo a fuego bajo unos minutos, o apagar el fuego y dejarlo en infusión de 10 a 15 minutos.
  3. Dejar enfriar por completo.
  4. Colar para retirar hojas y ramas.
  5. Pasar el líquido a un recipiente limpio, preferentemente con pulverizador.

Como no contiene conservantes, lo ideal es preparar cantidades pequeñas, guardar en la heladera y desechar la mezcla si cambia de olor, color o aspecto. No conviene conservarla por períodos prolongados.

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