Las 4 plantas que necesitan poca agua y son ideales para quienes se olvidan de regar Foto: Gemini

Tener un espacio verde en casa no implica estar pendiente de la regadera a diario. Hay plantas que soportaron períodos de sequía y se desarrollaron con riegos moderados, siempre que reciban suficiente luz y estén en un suelo con buen drenaje. Entre las alternativas más resistentes y fáciles de cuidar, sobresalen el romero, la lavanda, la gazania y la portulaca.

Estas cuatro especies se adaptan tanto a jardines como a balcones y son ideales para quienes suelen olvidarse de regar. Cada una tiene características que las hacen tolerar la falta de agua y crecer sin demasiada intervención.

Romero: aromático y resistente al sol

El romero es una planta aromática que se adapta muy bien a espacios exteriores. Tiene hojas finas y tallos leñosos, y puede crecer tanto en tierra como en macetas.

El romero es una planta que hay que podar las puntas con frecuencia Foto: Gemini

Una vez que se establece, tolera la falta de agua y solo necesita riegos ocasionales. Para mantenerlo saludable, conviene ubicarlo a pleno sol y usar un sustrato que elimine rápido el exceso de humedad.

Lavanda: flores violetas y perfume único

La lavanda se reconoce por sus flores violetas y su aroma característico. Es una especie que soporta períodos secos cuando ya está bien desarrollada y prefiere lugares soleados.

Necesita un suelo liviano y bien drenado, porque el exceso de agua puede dañar sus raíces. Durante el primer tiempo después de plantarla, requiere riegos regulares hasta que se estableció.

Gazania y portulaca: color y tolerancia al calor

La gazania es una planta ornamental que produce flores similares a las margaritas, en tonos amarillos, naranjas y rojizos. Se destaca por su tolerancia a la sequía y por crecer bien en sitios con sol directo.

Puede cultivarse en canteros o macetas y necesita un suelo que no acumule agua. Sus flores suelen abrirse con la luz solar y cerrarse cuando el cielo está nublado o llega la noche.

Por su parte, la portulaca —o flor de seda— es una especie de crecimiento bajo, con hojas carnosas y flores de distintos colores. Esa característica le permite almacenar agua y soportar condiciones de calor y sequía.

Es ideal para macetas, bordes de canteros y espacios muy soleados. Para que crezca correctamente, necesita un sustrato con buen drenaje y riegos moderados.

Cuidados básicos para plantas que requieren poca agua

Aunque estas cuatro especies necesitan menos agua que otras ornamentales, no pueden vivir sin riego. La frecuencia depende de la temperatura, la exposición al sol, el tamaño de la maceta y el estado de desarrollo de cada ejemplar.