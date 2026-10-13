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Los veterinarios coinciden sobre el mal aliento en animales: “La mayoría de los perros y gatos presenta algún grado de enfermedad periodontal”

Una de las causas más frecuentes del mal aliento es la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes. Ante cualquier cambio de comportamiento siempre se debe consultar con un especialista.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Perro, animales.
Por qué los perros tienen mal aliento y cuándo hay que preocuparse. Foto: Freepik
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El mal aliento en los perros suele pasar inadvertido o considerarse una característica natural de las mascotas. Sin embargo, los veterinarios advierten que puede tratarse de una de las primeras señales de una enfermedad dental que requiere atención veterinaria.

Según la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales (AAHA), el mal aliento suele ser uno de los primeros síntomas de problemas dentales en perros y gatos. En muchos casos, incluso puede aparecer antes de que los dueños detecten otras alteraciones en el comportamiento o la alimentación de sus mascotas.

La organización también explicó que, al llegar a los tres años de edad, “la mayoría de los perros y gatos presenta algún grado de enfermedad periodontal”, una infección que puede llegar a comprometer las encías y los tejidos que sostienen los dientes.

Gato, animales.
El mal aliento suele ser uno de los primeros síntomas de problemas dentales en perros y gatos. Foto: Freepik

Por qué los perros tienen mal aliento y cuándo hay que preocuparse

Una de las causas más frecuentes del mal aliento es la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes. Cuando no se realiza una higiene bucal adecuada, las bacterias pueden favorecer la inflamación de las encías y el desarrollo de enfermedades periodontales.

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De acuerdo con la AAHA, estas afecciones pueden avanzar progresivamente y provocar dolor, infecciones e incluso la pérdida de piezas dentales si no reciben tratamiento. Aunque un olor ocasional puede estar relacionado con determinados alimentos, cuando se vuelve intenso o persistente, se debe realizar una consulta veterinaria.

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) recomendó prestar especial atención a algunas señales:

  • Mal aliento fuerte y persistente.
  • Encías inflamadas, enrojecidas o con sangrado.
  • Acumulación de sarro amarillento o marrón en los dientes.
  • Dificultad para masticar o pérdida de apetito.
  • Babeo excesivo o caída de comida mientras mastican.
  • Dientes flojos, rotos o con cambios de color.

Los especialistas aclaran que no todos los perros manifiestan dolor de manera evidente. Por eso, un animal puede continuar comiendo y jugando con normalidad incluso cuando presenta problemas dentales.

Perro, animales.
Una de las causas más frecuentes del mal aliento es la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes. Foto: Freepik

Cómo evitar el mal aliento de los perros, según los veterinarios

La prevención es una de las principales herramientas para mantener una buena salud bucal. Las recomendaciones publicadas por la AAHA destacan que el cuidado de los dientes debe formar parte de la rutina habitual de las mascotas.

Una de las medidas más efectivas es cepillar los dientes del perro diariamente, utilizando un cepillo y una pasta dental formulados específicamente para animales. También se recomienda incorporar estos cuidados:

  1. Realizar controles veterinarios periódicos: la AVMA aconseja examinar los dientes y las encías al menos una vez por año, incluso cuando no existen síntomas.
  2. Utilizar productos dentales adecuados: algunos juguetes masticables y productos específicos pueden ayudar a controlar la placa, siempre que sean seguros para el animal.
  3. Evitar las pastas dentales humanas: los productos de higiene destinados a las personas no deben utilizarse en perros.
  4. Consultar ante la presencia de sarro: el cepillado ayuda a retirar la placa, pero no elimina el sarro endurecido, que puede requerir una limpieza profesional.
  5. No utilizar remedios caseros para disimular el olor: intentar tapar el mal aliento sin identificar su causa puede retrasar el diagnóstico.

Las guías veterinarias también explicaron que, si las encías ya están inflamadas o duelen, el cepillado puede causar molestias. En esos casos, es importante consultar con un profesional antes de comenzar una rutina de higiene.

VeterinariosAnimalesPerrosGatos
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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