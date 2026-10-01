Amir Anwary, veterinario, sobre el perro salchicha: “Son muy tercos y pueden tener una ansiedad por separación realmente fuerte”. Foto: Gemini

Detrás de la apariencia simpática del perro salchicha, una de las razas más reconocibles por su cuerpo alargado y patas cortas, existen características de comportamiento y salud que pueden complicar la convivencia. Así lo advirtió el veterinario Amir Anwary, quien fue contundente al explicar por qué no elegiría un Dachshund como mascota.

Según el especialista, estos perros “son muy tercos”, un rasgo que puede dificultar su educación y manejo diario. Además, Anwary remarcó que los salchichas pueden desarrollar “una ansiedad por separación realmente fuerte” cuando quedan solos durante mucho tiempo.

Los problemas de salud más frecuentes en el perro salchicha

Más allá de su temperamento, Anwary hizo foco en una de las principales cuestiones de salud de la raza: la enfermedad de disco intervertebral (IVDD), una afección que puede afectar los nervios de la médula espinal y provocar dolor o dificultades de movimiento.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

El especialista advirtió que el sobrepeso agrava este problema. Por su tamaño, los Dachshund pueden aumentar de peso con facilidad, y esto “hace que los problemas de espalda sean mucho peores”.

Por eso, Anwary recomendó prestar especial atención al estado general del animal y controlar su peso para evitar complicaciones.

La advertencia del veterinario para quienes eligen esta raza

El veterinario incluyó al perro salchicha entre las razas que personalmente no tendría, aunque aclaró que los considera “adorables”. Su advertencia apunta a que quienes elijan un Dachshund conozcan de antemano sus características y los posibles problemas de salud y conducta.

“Si tenés un Dachshund, tenés que estar muy encima”, resumió Anwary, en referencia al cuidado y la atención que requiere esta raza.