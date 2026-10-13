Martes 13: qué significa y por qué se lo asocia con la mala suerte

Martes 13

El martes 13 es una fecha temida por muchos, ya que alimenta las supersticiones sobre la mala suerte. Para algunas personas, lo conveniente es evitar tomar decisiones importantes, iniciar nuevos proyectos, emprender viajes o incluso salir de casa, mientras que para otros, es un día más en el calendario.

Su fama de mal augurio no responde a una única explicación. A lo largo de los siglos, distintas creencias relacionadas con el número 13 y el significado del martes se combinaron hasta dar origen a una tradición que continúa presente en la cultura popular.

¿Por qupe es malo el día Martes 13?

Qué significa el martes 13 y cuál es el origen de la superstición

La asociación entre el martes 13 y la mala suerte surge de la combinación de dos elementos que adquirieron connotaciones negativas a lo largo de la historia: el día martes y el número 13. Sin embargo, no existe una explicación única y definitiva sobre cómo nació esta creencia.

Por un lado, el martes le debe su nombre Marte, el dios romano de la guerra, vinculado con la violencia y la destrucción, por lo que el día quedó asociado simbólicamente con situaciones adversas. En las antiguas tradiciones, esa relación contribuyó a que se lo considerara poco favorable para emprender determinadas actividades.

Por otro lado, el número 13 también arrastra una reputación negativa en distintas culturas. Una de las explicaciones más conocidas dentro de la tradición cristiana lo relaciona con la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus doce apóstoles. Judas, quien lo traicionó y quedó asociado a esa interpretación desfavorable.

Con el paso del tiempo, estas referencias culturales y religiosas contribuyeron a consolidar la creencia de que la combinación del martes con el número 13 era señal de mal augurio. De todos modos, se trata de una superstición transmitida entre generaciones y no de una relación comprobada entre la fecha y los acontecimientos negativos.

Por qué se utiliza el refrán “En martes 13, no te cases ni te embarques”

Este dicho popular resume todas las precauciones que tradicionalmente se recomendaban durante esta jornada en la antigüedad. La frase completa es la siguiente: “En martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, aconseja evitar bodas, viajes y otras decisiones importantes por temor a que terminen mal.

La expresión refleja la manera en que las supersticiones influyen en las costumbres cotidianas. Algunas personas prefieren no organizar acontecimientos importantes para esta fecha, mientras que otras no modifican sus planes y la atraviesan con normalidad.

Número 13 de la mala suerte. Foto: Unsplash

Por qué el martes 13 se considera de mala suerte en la Argentina y otros países

La superstición está extendida en España, Grecia y distintos países de América Latina, entre ellos la Argentina. En estas regiones, el martes 13 ocupa un lugar destacado dentro de las creencias populares vinculadas con la mala suerte.

En cambio, en países como Estados Unidos y otras sociedades anglosajonas, la fecha que suele despertar temor es el viernes 13. En ese caso, la tradición combina la mala fama del número con interpretaciones religiosas e históricas relacionadas con el viernes.