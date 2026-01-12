Gato negro Foto: unsplash

El año 2026 comienza un martes 13; una combinación que para muchos es un mal augurio, pero para muchos otros anticipa todo lo contrario: la buena fortuna. Cuál es el verdadero significado de este poderoso día.

¿Qué dice la numerología y qué revela el tarot sobre el 13? Averiguarlo es importante para controlar nuestras energías y poder canalizarlas de forma positiva.

Martes 13. Foto: Unsplash.

Hay una creencia de que el martes 13 es un día “maldito” proviene de mitos antiguos, pero no tiene base espiritual o energética negativa en sí misma. De hecho, culturas como la maya o la egipcia consideraban el 13 como un número sagrado, vinculado con los ciclos de la vida y la muerte.

Qué dicen el tarot y la numerología sobre el número 13

Según la numerología, los números no deben interpretarse solamente por su apariencia, sino también por la vibración energética que contienen. Por este motivo, debemos pensar al 13 como un número compuesto: une el 1 (inicio, individualidad, acción) con el 3 (creatividad, comunicación, expansión).

En este sentido, la numerología indica que el 13 representa una transformación profunda. Tiene que ver con el cambio, dejando atrás estructuras obsoletas para construir algo más seguro y sólido.

Martes 13. Foto: Unsplash.

Asimismo, de la suma de 1 + 3 obtenemos el número 4, que representa estructura, orden y estabilidad.

Esto indica que, a pesar de su fama, el 13 no es un número de caos, sino de renovación hacia una nueva base.

El 13 en las cartas del tarot: La Muerte

En el tarot, el número 13 corresponde a una de las cartas más temidas y, a la vez, más incomprendidas: La Muerte. Esta carta no siempre simboliza una pérdida literal, sino el final de una etapa y una gran transformación. Es una carta que invita a soltar lo que ya no sirve, a cerrar ciclos y abrirse al renacimiento.

tarot, la muerte. Fuente: Pinterest

En este sentido, el martes 13, lejos de ser una fecha de mala suerte, puede ser una puerta a la evolución personal, si se aprovecha su energía para soltar miedos, viejas estructuras o relaciones que ya no nutren.

En muchas culturas latinas, el martes está asociado con Marte, el dios romano de la guerra. Astrológicamente, Marte representa la acción, la iniciativa y también los conflictos. Si se combina con el 13, el mensaje es claro: es un día con energía potente, que puede sentirse intensa, pero ideal para tomar decisiones valientes, cerrar ciclos o iniciar cambios profundos.