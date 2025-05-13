Mitos alrededor del martes 13. Foto: Pexels.

Como ocurre cada vez que coincide el día con el número, a este martes 13 de mayo se la considera como una jornada negativa, por distintos motivos. Las creencias a su alrededor hacen que sean propicios los hechos vinculados a la mala suerte.

Por esto mismo, ante cada martes 13, muchas personas prefieren tener ciertos cuidados extras y hasta rituales, con el objetivo de escapar de la desgracia en esta particular jornada.

Una cuestión llamativa alrededor de la creencia es que aparece en distintas culturas y desde hace mucho tiempo, en especial en aquellos países de habla hispana. Ante la falta de una explicación que tenga que ver con la ciencia, los motivos que relacionan a este día con la mala suerte son varios, que pueden variar dependiendo de la zona del mundo en la que se esté.

Martes 13: siete motivos por los que se cree que es un día que trae mala suerte



Número 13 : se trata de un número que está emparentado con la mala suerte en distintas culturas. Un ejemplo de lo que motiva esta creencia está en que en la Última Cena eran 13 comensales antes de que se produzca la traición de Judas.



Psicología : la “profecía autocumplida” puede tener un gran papel, ya que la idea de que ocurrirán hechos desafortunados puede derivar en los mismos. Además, tomará cualquier situación compleja o inesperada como parte del día infame.



Mezcla de creencias : el paso de los años llevó a que estas ideas se fusionen, por lo que se mezcló al día martes, siempre vinculado con la violencia, con el número 13 para dar como resultado una mirada más que negativa.



Supersticiones y frases : distintos refranes hicieron que la mirada negativa sobre el martes 13 aumente. Por ejemplo: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”. Esto puede llevar a que las personas se organicen de una manera distinta o hasta desistan de realizar distintas actividades.



Teoría romana : el día martes fue vinculado con el dios romano Marte, que aparece como la entidad superior de la guerra y la violencia.



