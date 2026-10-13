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Ni jabón ni perfumes: el truco infalible para sacarse el olor a ajo de las manos después de haber cocinado

El aroma persistente en la piel puede quedar incluso después de lavarse con agua y jabón. Cuál es el método sencillo que no falla jamás.

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Ajo.
Ajo. Foto: Unsplash.
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El ajo es uno de los ingredientes más utilizados para dar un sabor distinto a las preparaciones, pero a pesar de ser un vegetal muy usado, su olor puede permanecer en las manos durante varias horas, incluso después de haberlas lavado. Sin embargo, hay un tip que el cocinero Joseba Arguiñano, que promete quitar para siempre el aroma del ajo después de cocinar, técnica que requiere de algunos productos que pueden incorporarse fácilmente a la limpieza de la cocina y que son necesarios para que este truco funcione.

Ajo, alimento. Foto: Unsplash
Cómo eliminar el olor a ajo de las manos con un sencillo truco casero

Cómo es el truco para quitarse el olor a ajo de las manos

Una de las recomendaciones más difundidas para reducir el olor a ajo consiste en frotar suavemente las manos contra una superficie de acero inoxidable bajo el agua corriente. Para hacerlo, se puede utilizar una cuchara de ese material o un utensilio diseñado para este fin.

El procedimiento consiste en mojar las manos y deslizar los dedos sobre el acero inoxidable durante unos segundos, sin ejercer demasiada presión. Después, hay que enjuagarlas y lavarlas con jabón.

Este método se popularizó porque algunos compuestos responsables del olor del ajo pueden interactuar con la superficie metálica. Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia es limitada y los resultados pueden variar según la persona y la intensidad del aroma.

Lavarse las manos Foto: Freepik

Otros consejos para manipular el ajo sin que el olor quede en las manos

Además del truco del acero inoxidable, existen algunas medidas que ayudan a reducir el contacto directo con el ajo y a mantener las manos limpias durante la preparación de los alimentos.

  • Usar guantes de cocina: es una alternativa práctica para evitar que los compuestos del ajo entren en contacto directo con la piel.
  • Lavarse las manos con agua y jabón: conviene hacerlo después de pelar o cortar el ingrediente, prestando atención a las yemas de los dedos y debajo de las uñas.
  • Utilizar una prensa para ajos: este utensilio permite triturar los dientes con menos contacto directo con las manos.
  • Evitar frotarse los ojos: después de manipular ajo, es importante lavarse bien las manos antes de tocarse la cara, ya que sus jugos pueden causar irritación.
  • Limpiar los utensilios al terminar: lavar de inmediato la tabla, el cuchillo y los elementos utilizados ayuda a evitar que el olor se transfiera a otras superficies.
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