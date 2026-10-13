Ni jabón ni perfumes: el truco infalible para sacarse el olor a ajo de las manos después de haber cocinado

Ajo. Foto: Unsplash.

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados para dar un sabor distinto a las preparaciones, pero a pesar de ser un vegetal muy usado, su olor puede permanecer en las manos durante varias horas, incluso después de haberlas lavado. Sin embargo, hay un tip que el cocinero Joseba Arguiñano, que promete quitar para siempre el aroma del ajo después de cocinar, técnica que requiere de algunos productos que pueden incorporarse fácilmente a la limpieza de la cocina y que son necesarios para que este truco funcione.

Cómo eliminar el olor a ajo de las manos con un sencillo truco casero

Cómo es el truco para quitarse el olor a ajo de las manos

Una de las recomendaciones más difundidas para reducir el olor a ajo consiste en frotar suavemente las manos contra una superficie de acero inoxidable bajo el agua corriente. Para hacerlo, se puede utilizar una cuchara de ese material o un utensilio diseñado para este fin.

El procedimiento consiste en mojar las manos y deslizar los dedos sobre el acero inoxidable durante unos segundos, sin ejercer demasiada presión. Después, hay que enjuagarlas y lavarlas con jabón.

Este método se popularizó porque algunos compuestos responsables del olor del ajo pueden interactuar con la superficie metálica. Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia es limitada y los resultados pueden variar según la persona y la intensidad del aroma.

Lavarse las manos Foto: Freepik

Otros consejos para manipular el ajo sin que el olor quede en las manos

Además del truco del acero inoxidable, existen algunas medidas que ayudan a reducir el contacto directo con el ajo y a mantener las manos limpias durante la preparación de los alimentos.