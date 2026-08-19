El truco del diente de ajo en la maceta: para qué sirve enterrarlo y cómo protege las raíces de tus plantas

Dejar dientes de ajo alrededor de las plantas Foto: Grok IA

El ajo es un ingrediente que suele tenerse en cuenta en la cocina, pero lo que pocos saben es que también podría convertirse en un recurso para quienes disfrutan de cuidar las plantas sin grandes esfuerzos. Por eso, uno de los grandes hacks de jardinería es el de enterrar un diente en la tierra de una maceta para alejar a las plagas.

La explicación de porqué funciona este agregado al sustrato se encuentra en las sustancias que libera el ajo cuando sus tejidos se cortan, aplastan o dañan. Aunque no reemplaza un tratamiento específico cuando existe una infestación importante, puede formar parte de una estrategia de prevención, especialmente en macetas y espacios pequeños.

Dejar dientes de ajo alrededor de las plantas Foto: Grok IA

El rol de la alicina y los compuestos sulfurados como repelente de insectos

Cuando el ajo se corta o se rompe, se producen transformaciones químicas que generan alicina y otros compuestos azufrados responsables de su característico olor. Estas sustancias también están relacionadas con parte de la actividad biológica que hace que el ajo sea utilizado tradicionalmente como repelente natural.

En el caso de las plantas, el aroma y los compuestos liberados pueden resultar desagradables para determinados organismos. Por eso, colocar un diente de ajo en el sustrato puede contribuir a generar un entorno menos atractivo para algunas plagas.

Sin embargo, la eficacia puede variar según la especie de insecto, la cantidad utilizada, las condiciones ambientales y el estado de la planta. No se trata de un método con resultados garantizados en todos los casos.

Dejar dientes de ajo alrededor de las plantas Foto: Grok IA

Por qué el ajo actúa como método preventivo y no como insecticida

Una de las principales cosas que se deben tener en cuenta, es que el ajo no funciona de la misma manera que un insecticida convencional, sino que es utilizado principalmente para disuadir o repeler determinados organismos antes que se conviertan en un problema mayor en la planta.

Por otro lado, si una planta ya presenta una infestación importante, depender solamente de un diente de ajo enterrado probablemente no sea suficiente para controlar la plaga.

Además, colocar demasiado ajo en una maceta tampoco garantiza mejores resultados. Un exceso de materia orgánica en descomposición puede alterar las condiciones del sustrato y generar olores desagradables.

Cómo cuidar las plantas con ajo Foto: Gemini

Las plagas que ayuda a repeler: pulgones, hormigas, babosas y caracoles

Entre los organismos que tradicionalmente se busca mantener alejados mediante el uso del ajo aparecen pulgones, hormigas, babosas y caracoles. En especial, el fuerte aroma puede funcionar como una barrera olfativa para algunos de ellos.

Los pulgones suelen concentrarse en brotes tiernos y en el envés de las hojas, mientras que las babosas y los caracoles pueden provocar daños visibles al alimentarse del follaje. Las hormigas, por su parte, pueden aparecer asociadas a colonias de pulgones debido a la relación que mantienen con estos insectos.

El ajo puede utilizarse como una medida complementaria, pero es importante observar la planta con frecuencia. Detectar las plagas en sus primeras etapas permite intervenir antes de que el daño se extienda.

Ajo picado o trozado: una solución rápida para macetas y plantas de interior

Para potenciar la liberación de los compuestos del ajo, una alternativa consiste en trozar o picar un diente antes de incorporarlo al sustrato. Al romper sus tejidos, se facilita la formación de las sustancias responsables de su olor característico.

En una maceta pequeña alcanza con una cantidad reducida. Los trozos pueden colocarse superficialmente o enterrarse apenas en la tierra, procurando no ubicarlos directamente contra el tallo o las raíces.

En plantas de interior conviene ser especialmente cuidadoso con la cantidad. El objetivo es utilizarlo como apoyo preventivo y no transformar el sustrato en un depósito de restos orgánicos.

Dientes de ajo

Preparado líquido con ajo: cómo aplicarlo en pulverizador sobre hojas y tallos

Otra posibilidad consiste en preparar una solución de ajo para aplicar directamente sobre las partes aéreas de la planta. Para hacerlo, se pueden triturar algunos dientes y dejarlos en agua durante varias horas. Luego, el líquido debe filtrarse para retirar los restos sólidos y colocarse en un pulverizador.

La preparación puede aplicarse sobre hojas y tallos, prestando especial atención a las zonas donde suelen esconderse los insectos, como el envés de las hojas y los brotes nuevos.

Antes de utilizar cualquier preparado casero sobre toda la planta, es recomendable probarlo en una pequeña zona y observar cómo responde. Algunas especies son más sensibles que otras y pueden presentar irritaciones o daños en el follaje.