Cómo limpiar las manchas amarillas del inodoro y eliminar el sarro acumulado Foto: Gemini

Las manchas amarillas que aparecen en el inodoro suelen resistir la limpieza diaria y generan preocupación en muchos hogares. En la mayoría de los casos, estos rastros se deben a la acumulación de minerales como calcio y magnesio, que forman depósitos de sarro sobre la cerámica y dejan la superficie opaca o manchada.

Para combatirlas, es clave identificar el origen de la mancha y elegir el producto adecuado, evitando mezclas peligrosas que puedan dañar el sanitario o poner en riesgo la salud.

Qué productos usar para sacar las manchas del inodoro

Cuando las marcas son producto del sarro, lo más efectivo es aplicar un antisarro específico para sanitarios, que ayuda a disolver los depósitos minerales.

Si la acumulación es leve, el vinagre blanco puede ser una alternativa, siempre que el fabricante del inodoro y del producto lo permitan.

Cómo limpiar el inodoro blanco con 3 productos que tenés en tu casa y dejarlo como nuevo. Foto: Gemini

El procedimiento recomendado es bajar el nivel del agua de la taza tanto como sea posible, aplicar el producto siguiendo las instrucciones del envase y dejarlo actuar el tiempo indicado. Luego, hay que frotar la zona afectada con un cepillo para inodoros y tirar la cadena para enjuagar.

Si las manchas persisten, conviene repetir el proceso de manera gradual. Es preferible evitar elementos abrasivos, ya que pueden rayar la cerámica y empeorar el aspecto del inodoro.

Cómo prevenir la aparición de sarro y manchas amarillas

La limpieza regular es la mejor aliada para evitar que el sarro se acumule y las manchas se fijen. Es importante prestar atención a las zonas donde el agua queda estancada, como el fondo de la taza y la línea que marca el nivel del agua.

Si el problema es recurrente, puede estar relacionado con la dureza del agua en la vivienda, que favorece la formación de depósitos minerales.

Precauciones clave al limpiar el inodoro

Un punto fundamental es no mezclar lavandina con vinagre, ácidos ni productos antisarro, ya que estas combinaciones pueden liberar gases tóxicos peligrosos para la salud. Si se va a cambiar de producto, es necesario enjuagar bien el inodoro y seguir siempre las indicaciones de seguridad de cada envase.