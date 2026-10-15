El árbol de Navidad en una esquina pasó de moda: la tendencia en 2026 que lo convierte en el centro del living

El árbol de Navidad en una esquina perdió terreno. Foto: Gemini

Durante años, la costumbre dictó que el árbol de Navidad debía ir en una esquina del living, como una solución práctica para no perder espacio. Sin embargo, la tendencia en 2026 cambió el enfoque: ahora, la decoración navideña apuesta a que el arbolito se convierta en el centro de atención y se integre de manera natural al ambiente.

La clave está en elegir una ubicación visible, que acompañe la distribución de los muebles y permita que el árbol se luzca sin obstaculizar el paso. Así, el arbolito deja de ser un elemento relegado y pasa a ser uno de los grandes protagonistas de la casa.

Dónde ubicar el árbol de Navidad para que se destaque

Una de las alternativas más elegidas es colocar el árbol en un sector central del living, siempre que el espacio lo permita. De esta manera, se transforma en el punto focal de la decoración y puede apreciarse desde distintos rincones del hogar.

El árbol de Navidad forma parte de la decoración de la casa Foto: Gemini

Otra opción es ubicarlo junto a una ventana o cerca del sillón principal, en un lugar donde tenga buena visibilidad y aporte calidez al ambiente. La decisión depende del tamaño del árbol, la disposición de los muebles y el espacio disponible para circular.

Consejos para decorar el living en Navidad

Antes de definir la ubicación, conviene observar cómo se utiliza el ambiente durante el día. El árbol no debe bloquear puertas, ventanas ni zonas de paso, ni dificultar el acceso a los muebles.

Es fundamental mantener una relación equilibrada entre el tamaño del arbolito y el resto de los elementos decorativos. En livings pequeños, una ubicación central puede resultar incómoda; en espacios amplios, en cambio, ayuda a organizar visualmente el lugar y resalta la decoración navideña.

La idea no es descartar las esquinas, sino evitar que el árbol quede relegado por costumbre. Cuando el ambiente lo permite, darle mayor protagonismo puede transformar la percepción de todo el living y renovar el espíritu festivo en casa.