El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que hace que el living se vea más elegante

El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda. Foto: Gemini

Las luces de colores dejaron de ser protagonistas en la decoración navideña y, en 2026, la tendencia apunta a una estética mucho más sutil. Ahora, la clave para un árbol de Navidad elegante está en elegir luces cálidas y pequeñas, que iluminan sin saturar el espacio.

Las llamadas warm white generan un efecto suave, similar al de una vela, y permiten que los adornos se destaquen sin sumar demasiados tonos al ambiente. Según Architectural Digest, este tipo de iluminación es la favorita de los diseñadores para lograr un árbol atemporal y sofisticado.

Cómo lograr un árbol navideño minimalista y moderno

La propuesta actual deja de lado la mezcla de luces rojas, verdes, azules y amarillas. En su lugar, se recomienda mantener una única temperatura de luz, lo que ayuda a que el árbol se integre mejor en livings decorados con tonos neutros, madera, beige, blanco o dorado.

La Navidad con luces más cálidas. Foto: Gemini

House Beautiful también resalta el uso de luces blancas cálidas, ya que aportan una sensación de tranquilidad y calidez al ambiente. Las micro luces LED son ideales porque sus bombitas pequeñas se camuflan entre las ramas y logran un brillo parejo y discreto.

Menos es más: la clave de la decoración navideña 2026

La consigna para esta Navidad es clara: menos colores, menos destellos y una iluminación cálida que acompañe la decoración general del hogar. No hace falta sobrecargar el árbol con adornos; la sobriedad y la armonía visual son el objetivo.

El resultado es un árbol más refinado y un living que mantiene su estilo elegante incluso durante las fiestas, siguiendo la tendencia que ya se impone en 2026.