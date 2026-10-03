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El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que hace que el living se vea más elegante

La nueva moda apuesta por micro luces LED en tonos suaves, que realzan la decoración sin recargar el ambiente.

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El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda.
El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda. Foto: Gemini
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Las luces de colores dejaron de ser protagonistas en la decoración navideña y, en 2026, la tendencia apunta a una estética mucho más sutil. Ahora, la clave para un árbol de Navidad elegante está en elegir luces cálidas y pequeñas, que iluminan sin saturar el espacio.

Las llamadas warm white generan un efecto suave, similar al de una vela, y permiten que los adornos se destaquen sin sumar demasiados tonos al ambiente. Según Architectural Digest, este tipo de iluminación es la favorita de los diseñadores para lograr un árbol atemporal y sofisticado.

Cómo lograr un árbol navideño minimalista y moderno

La propuesta actual deja de lado la mezcla de luces rojas, verdes, azules y amarillas. En su lugar, se recomienda mantener una única temperatura de luz, lo que ayuda a que el árbol se integre mejor en livings decorados con tonos neutros, madera, beige, blanco o dorado.

La Navidad con luces más cálidas. Foto: Gemini

House Beautiful también resalta el uso de luces blancas cálidas, ya que aportan una sensación de tranquilidad y calidez al ambiente. Las micro luces LED son ideales porque sus bombitas pequeñas se camuflan entre las ramas y logran un brillo parejo y discreto.

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Menos es más: la clave de la decoración navideña 2026

La consigna para esta Navidad es clara: menos colores, menos destellos y una iluminación cálida que acompañe la decoración general del hogar. No hace falta sobrecargar el árbol con adornos; la sobriedad y la armonía visual son el objetivo.

El resultado es un árbol más refinado y un living que mantiene su estilo elegante incluso durante las fiestas, siguiendo la tendencia que ya se impone en 2026.

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