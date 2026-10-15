En 1970 liberaron ranas africanas invasoras: 50 años después, volvieron y descubrieron a una devorando 242 huevos de un sapo vulnerable

Durante una inspección nocturna, los investigadores encontraron a una hembra de rana africana alimentándose de huevos recién depositados en aguas poco profundas. Foto: Imagen generada con IA.

Una rana africana invasora (Xenopus laevis) fue descubierta devorando huevos del sapo atacameño (Rhinella atacamensis), una especie vulnerable de Chile. El hallazgo ocurrió el 11 de agosto de 2025 en Socos, Región de Coquimbo, durante una investigación de la Universidad de Concepción. Los científicos contabilizaron 242 huevos asociados a una sola hembra, en el primer registro documentado de esta depredación sobre puestas de un anfibio nativo chileno.

Cómo descubrieron a la rana africana devorando cientos de huevos

Durante una inspección nocturna, los investigadores encontraron a una hembra de rana africana alimentándose de huevos recién depositados en aguas poco profundas.

Una rana africana invasora (Xenopus laevis) fue descubierta devorando huevos del sapo atacameño (Rhinella atacamensis). Foto: Imagen generada con IA.

El análisis reveló que 172 huevos estaban en su estómago, otros 67 fueron regurgitados durante la captura y tres permanecían en su hocico. Los otros dos ejemplares capturados, ambos machos, no contenían huevos.

Los resultados fueron publicados en 2026 en la revista científica Gayana. Los investigadores aclararon que todavía se desconoce con qué frecuencia ocurre este comportamiento.

Por qué la rana africana invasora preocupa a los científicos

Originaria de África, Xenopus laevis fue introducida en Chile durante la década de 1970. Actualmente, su distribución conocida se extiende desde la Región de Atacama hasta la del Maule.

Aunque este es el primer registro chileno de esta rana devorando huevos de un anfibio nativo, existía un antecedente: en 2020, científicos documentaron que un ejemplar había ingerido una larva de rana chilena (Calyptocephalella gayi).

Su alimentación variada y su capacidad de adaptación favorecen su expansión, lo que representa un desafío para la conservación de especies nativas.

Qué peligro enfrenta el sapo atacameño

está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por las autoridades ambientales de Chile. Además, enfrenta amenazas vinculadas a la sequía y la extracción de agua en sus hábitats. El sapo atacameño(UICN) y por las autoridades ambientales de Chile. Además, enfrenta amenazas vinculadas a la sequía y la extracción de agua en sus hábitats.