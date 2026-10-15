comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1970 liberaron ranas africanas invasoras: 50 años después, volvieron y descubrieron a una devorando 242 huevos de un sapo vulnerable

El hallazgo ocurrió en Chile, donde científicos documentaron por primera vez a esta especie invasora alimentándose de huevos del sapo atacameño.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rana devora huevos de sapo en Chile.
Durante una inspección nocturna, los investigadores encontraron a una hembra de rana africana alimentándose de huevos recién depositados en aguas poco profundas. Foto: Imagen generada con IA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una rana africana invasora (Xenopus laevis) fue descubierta devorando huevos del sapo atacameño (Rhinella atacamensis), una especie vulnerable de Chile. El hallazgo ocurrió el 11 de agosto de 2025 en Socos, Región de Coquimbo, durante una investigación de la Universidad de Concepción. Los científicos contabilizaron 242 huevos asociados a una sola hembra, en el primer registro documentado de esta depredación sobre puestas de un anfibio nativo chileno.

Cómo descubrieron a la rana africana devorando cientos de huevos

Durante una inspección nocturna, los investigadores encontraron a una hembra de rana africana alimentándose de huevos recién depositados en aguas poco profundas.

Una rana come huevos de un sapo en Chile.
Una rana africana invasora (Xenopus laevis) fue descubierta devorando huevos del sapo atacameño (Rhinella atacamensis). Foto: Imagen generada con IA.

El análisis reveló que 172 huevos estaban en su estómago, otros 67 fueron regurgitados durante la captura y tres permanecían en su hocico. Los otros dos ejemplares capturados, ambos machos, no contenían huevos.

Los resultados fueron publicados en 2026 en la revista científica Gayana. Los investigadores aclararon que todavía se desconoce con qué frecuencia ocurre este comportamiento.

Contenido Recomendado

Encontraron un cóndor de 4,5 kilos en una ruta de Córdoba:cinco meses después, duplicó su peso y está listo para volver a volar

La recuperación de Daniel, un cóndor andino rescatado en la Ruta Provincial 14 en Córdoba, llega a su etapa final.

En 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia:hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

Faisanes

Por qué la rana africana invasora preocupa a los científicos

Originaria de África, Xenopus laevis fue introducida en Chile durante la década de 1970. Actualmente, su distribución conocida se extiende desde la Región de Atacama hasta la del Maule.

Aunque este es el primer registro chileno de esta rana devorando huevos de un anfibio nativo, existía un antecedente: en 2020, científicos documentaron que un ejemplar había ingerido una larva de rana chilena (Calyptocephalella gayi).

Su alimentación variada y su capacidad de adaptación favorecen su expansión, lo que representa un desafío para la conservación de especies nativas.

Qué peligro enfrenta el sapo atacameño

  • El sapo atacameño está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por las autoridades ambientales de Chile. Además, enfrenta amenazas vinculadas a la sequía y la extracción de agua en sus hábitats.
  • Los especialistas también advierten sobre posibles riesgos sanitarios, debido a que la rana africana puede actuar como vector de patógenos. Sin embargo, el estudio no investigó contagios ni comprobó una disminución poblacional del sapo atacameño.
  • Los investigadores consideran fundamental prevenir nuevas introducciones de la especie invasora y estudiar el impacto de esta depredación sobre la reproducción de los anfibios nativos.
AnimalesRanaChile
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Consejo de la Magistratura aprobó 21 ternas para cubrir vacantes judiciales y avanza con nuevos concursos

Sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La oposición no logró quórum y se cayó la sesión en Diputados para rechazar el DNU de Milei

Alejandra Monteoliva encabezó una mesa de control y monitoreo ante el fenómeno de El Niño

Ley de Financiamiento:qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional

Economía

Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial.

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Bienestar y Salud

Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV:“ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

El papa León XIV

Amazon vende una “casa lunar” de 10 metros por 14.995 dólares:así es el domo de madera que se arma en 3 o 4 días

Tenía 40 años, brilló en Mr. Olympia y falleció a menos de un mes de competir:dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke

Nayib Bukele evalúa liberar al 50% de los presos acusados de colaborar con las pandillas