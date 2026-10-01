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El ritual de laurel que se hace cada 1 de octubre para atraer abundancia y abrir nuevos caminos

El comienzo del mes es utilizado como una oportunidad para renovar intenciones. El laurel, es ideal para los rituales, ya que es un símbolo de prosperidad y nuevos proyectos.

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Ritual con laurel
Ritual con laurel Foto: Gemini IA
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El primer día del mes de octubre puede ser un buen momento para hacer un balance y volver a plantearse qué queremos conseguir durante las próximas semanas. Por eso, hay quienes recurren a prácticas espirituales y rituales caseros, ya que es una gran alternativa para atraer las buenas energías y manifestar aquello que tanto queremos.

Por eso, existe una alternativa sencilla que tiene al laurel como protagonista y que se relaciona tradicionalmente con la prosperidad y la buena fortuna. La propuesta no requiere de elementos difíciles de conseguir, sino que basta con manifestar por escrito todo aquello que queremos conseguir y utilizar el laurel como motor.

Ritual de laurel Foto: Gemini IA

Paso a paso, cómo hacer el ritual de laurel para atraer abundancia el 1 de octubre

Para comenzar, se debe buscar una hoja de laurel seca y en buen estado. Luego, en un papel, hay que escribir tres objetivos económicos o laborales que se quieran alcanzar durante octubre.

Es importante que sean metas específicas. En lugar de escribir simplemente “quiero tener más dinero”, se puede establecer un objetivo concreto, como ahorrar determinada cantidad, conseguir un nuevo trabajo, comenzar un proyecto o aumentar los ingresos.

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Una vez escritos los tres deseos, se coloca la hoja de laurel sobre el papel. La tradición simbólica asocia esta planta con la prosperidad, el éxito y la protección, por lo que se utiliza como representación de aquello que se busca atraer.

Hojas de laurel Foto: Freepik

Después, el papel debe doblarse y guardarse en un lugar privado durante todo octubre. Puede ser dentro de un cajón, una caja o un espacio personal donde permanezca protegido y sin necesidad de manipularlo diariamente.

El objetivo del ritual es conservar durante el mes aquello que se escribió y utilizarlo como recordatorio de las intenciones planteadas al comenzar octubre.

Qué hacer con el ritual al terminar octubre

Cuando llegue el último día del mes, se puede recuperar el papel y leer nuevamente los tres objetivos. En lugar de limitarse a comprobar si se cumplieron o no, la propuesta es observar qué avances concretos se produjeron.

Por ejemplo, si el objetivo era conseguir un nuevo empleo, se puede revisar cuántas búsquedas se realizaron, entrevistas se concretaron o contactos laborales se generaron. Si se trataba de ahorrar, se puede comparar la situación económica del comienzo y del final del mes.

De esta manera, el ritual del laurel puede convertirse también en una herramienta para hacer un pequeño balance personal. La hoja funciona como un símbolo de la intención inicial, mientras que las acciones realizadas durante octubre son las que permiten medir el progreso.

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