Llevar una hoja de laurel en la billetera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La billetera representa el espacio donde se guarda el dinero, mientras que el laurel simboliza éxito, crecimiento y abundancia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Guardar una hoja de laurel seca en la billetera para atraer oportunidades económicas y mejorar la relación con el dinero es algo que profundiza el Feng Shui.

Claro, no existe evidencia científica que respalde estos afectos, la práctica sigue vigente. La billetera representa el espacio donde se guarda el dinero, mientras que el laurel simboliza éxito, crecimiento y abundancia.

Por eso, muchas personas eligen llevar una hoja seca entre los billetes o en algún compartimento de la cartera, convencidas de que puede ayudar a abrir caminos en lo económico.

Cómo se hace el ritual de la hoja de laurel en la billetera

La versión más común de este ritual recomienda elegir una hoja de laurel seca y en buen estado, guardarla en un sector limpio de la billetera y evitar que se rompa o deteriore. Cuando la hoja pierde su forma original, se sugiere reemplazarla por una nueva.

Ritual de las hojas de laurel. Foto: Unsplash.

Algunos suman un paso extra: escribir un deseo o intención económica sobre la hoja antes de guardarla. Así, el ritual se convierte en una forma simbólica de mantener presentes los objetivos financieros.

Qué simboliza el laurel y por qué se usa en rituales de dinero

El laurel tiene una larga historia como símbolo de éxito, prosperidad, protección, victoria y abundancia. Por eso aparece en rituales relacionados con el trabajo, los negocios y las finanzas personales.

La creencia sostiene que llevar laurel en la billetera puede ayudar a atraer oportunidades y a proteger el dinero, aunque su efecto es más simbólico que comprobable.

Otros objetos que se usan como amuletos para el dinero

Además del laurel, hay quienes suman otros elementos a la billetera para atraer prosperidad: canela en rama, monedas antiguas, billetes de alta denominación, pequeños cuarzos o amuletos personales.

Más allá de las creencias, quienes practican estos rituales suelen verlos como una manera de enfocarse en sus metas económicas y mantener la motivación para alcanzar la abundancia.