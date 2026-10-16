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Bambú de la suerte: dónde ponerlo en la cocina según el Feng Shui para atraer prosperidad

Se trata de una de las plantas favoritas para decorar interiores y debe ser ubicada en una zona especial. ¿Qué cuidados necesita para mantener su carga energética en positivo?

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Bambú en la cocina
Bambú en la cocina Foto: Gemini IA
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Las plantas no solamente se utilizan para sumar verde y adornar la casa, sino que, además, su carga energética puede atraer las buenas energías y cumplir deseos. Este es el caso del Bambú de la suerte, un símbolo extremadamente fuerte para el Feng Shui.

De hecho, esta creencia milenaria indica que esta planta tiene un fuerte valor simbólico y puede utilizarse para generar determinados efectos dentro del hogar. Entre ellas, el bambú de la suerte ocupa un lugar destacado por su asociación con la prosperidad, el crecimiento y la buena fortuna.

Dónde colocar el Bambú de la suerte Foto: Pinterest

Y aunque suele verse en la entrada de la casa, en livings y hasta en espacios de trabajo, el Feng Shui asegura que la cocina también puede ser un lugar estratégico para esta planta. La clave está en encontrar una ubicación que combine el simbolismo que propone esta filosofía oriental con las condiciones que necesita el ejemplar para mantenerse saludable.

El lugar de la cocina donde conviene colocar el bambú de la suerte

Según los principios del Feng Shui, la cocina está vinculada con la nutrición, la vitalidad y la energía del hogar. Por eso, colocar allí un bambú de la suerte puede funcionar como un recurso decorativo asociado simbólicamente con la abundancia y el crecimiento.

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Una buena alternativa, es colocarlo en una esquina de la cocina para que se mantenga despejada y ordenada, preferentemente con luz natural indirecta y cerca de una ventana. También puede colocarse sobre una mesada amplia, una repisa o un mueble cercano, siempre que no quede expuesto al sol directo.

Dentro del Feng Shui, además, el sector sureste del hogar suele relacionarse con la riqueza y la prosperidad, por lo que muchas personas eligen esa zona para determinadas plantas vinculadas con la abundancia.

Dónde colocar el bambú de la suerte en la cocina Foto: Foto: Gemini

Por qué el bambú de la suerte es una de las plantas favoritas del Feng Shui

El llamado bambú de la suerte no es un bambú verdadero: se trata de Dracaena sanderiana, una especie de interior que puede cultivarse tanto en agua como en un sustrato adecuado. Su aspecto estilizado y su facilidad de mantenimiento contribuyeron a convertirlo en una planta muy popular para decorar hogares.

En el arte milenario, sus tallos verticales se asocian con el crecimiento y la fortaleza. La cantidad de tallos también tiene diferentes interpretaciones simbólicas dentro de esta tradición: por ejemplo, tres se relacionan con felicidad, salud y longevidad, mientras que otras combinaciones se vinculan con diferentes deseos.

Bambú de la suerte Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo cuidar el bambú para mantenerlo saludable

  • Elegir una ubicación adecuada: colocá el bambú de la suerte en un ambiente luminoso, pero alejado de los rayos solares directos para evitar que sus hojas se quemen.
  • Controlar el agua: si lo cultivás en un recipiente con agua, asegurate de que las raíces permanezcan cubiertas. Lo ideal es utilizar agua filtrada o dejar reposar la de la canilla antes de usarla.
  • Renovar el líquido periódicamente: cambiá el agua cada una o dos semanas y lavá el recipiente para evitar la acumulación de residuos y la aparición de malos olores.
  • Mantener una temperatura estable: evitá colocarlo cerca de estufas, calefactores o corrientes de aire frío. Prefiere los ambientes templados y sin cambios bruscos.
  • Retirar las hojas deterioradas: cortá las partes amarillas o secas con una tijera limpia para conservar su aspecto y favorecer un mantenimiento adecuado.
  • Limpiar sus hojas: pasá suavemente un paño húmedo para retirar el polvo acumulado y mantener el follaje en buenas condiciones.
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