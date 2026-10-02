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Enterrar papel aluminio en el jardín durante la primavera: para qué sirve este método casero

Con la llegada de esta estación, las plantas deben tener una protección extra para poder crecer y florecer. Por qué se recomienda este sencillo recurso.

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El truco del papel aluminio en el jardín que pocos conocen: por qué recomiendan usarlo en primavera.
El truco del papel aluminio en el jardín que pocos conocen: por qué recomiendan usarlo en primavera. Foto: Gemini IA
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La primavera transforma por completo el jardín, ya que las plantas y las flores comienzan a tomar mayor protagonismo. Sin embargo, con el crecimiento y la floración, también puede suceder que los bichos se acerquen a buscar alimento o refugio.

Frente a este escenario, existe un truco casero que, aunque parece poco tradicional, puede ser una gran solución para los pequeños jardines e incluso para balcones: utilizar papel aluminio enterrado en el sustrato de las plantas. El objetivo no es aportar nutrientes, sino aprovechar el brillo y la textura de este material para ahuyentar insectos y evitar las plagas de forma natural y sin necesidad de insecticidas.

El truco del papel aluminio en el jardín que pocos conocen: por qué recomiendan usarlo en primavera. Foto: Gemini IA

Por qué colocar papel aluminio cerca de las plantas

El papel aluminio puede funcionar como una barrera o elemento disuasorio frente a algunos animales que suelen acercarse al jardín. En el caso de los roedores, la textura y el ruido que produce al moverse pueden contribuir a que eviten determinados sectores.

En el caso de las aves, como la superficie del papel aluminio refleja luz y produce destellos, puede resultar molesto para ciertas especies, como las palomas, ayudando a mantenerlas alejadas de la zona y evitando que se formen nidos en los árboles, macetas o incluso en balcones altos y protegidos del viento.

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Por eso, quienes utilizan este recurso lo consideran principalmente una medida preventiva y complementaria. Sin embargo, es necesario recordar que este método viral no reemplaza la limpieza del jardín ni el control específico de una plaga cuando el problema ya está instalado.

El truco del papel aluminio en el jardín que pocos conocen: por qué recomiendan usarlo en primavera. Foto: Gemini IA

Cómo usar papel aluminio en el jardín durante la primavera

Una de las alternativas consiste en cortar pequeños trozos y colocarlos de manera superficial alrededor de los canteros o cerca de aquellas plantas que se quieran proteger.

También se pueden formar pequeñas bolas con el aluminio y ubicarlas cerca de macetas o árboles frutales. Al moverse con el viento, el material genera reflejos y sonidos que pueden contribuir a que los pequeños animales se espanten y no quieran acercarse al jardín.

Otra posibilidad es utilizar tiras alrededor de determinados sectores, siempre evitando que el material interfiera con el crecimiento de la planta o con el drenaje del suelo. Si se decide enterrarlo, debe hacerse de manera superficial y en pequeños trozos. La intención es crear un obstáculo en las zonas donde suelen desplazarse algunos animales, no cubrir la tierra ni alterar las condiciones del sustrato.

En este sentido, el papel aluminio puede convertirse así en una alternativa sencilla para quienes buscan reducir la presencia de algunas plagas sin recurrir inmediatamente a pesticidas. Su principal ventaja es que resulta económico y fácil de colocar. Sin embargo, es importante mantener el jardín siempre limpio y revisar periódicamente las plantas para detectar los primeros signos de plagas en casa.

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