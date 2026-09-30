El sencillo ritual con canela y papel aluminio para comenzar octubre con abundancia, según el Feng Shui

Canela. Foto: Unsplash.

El mes de octubre comenzará pronto y, por eso, hay quienes eligen aprovechar este nuevo inicio para renovar las intenciones y atraer las energías positivas en el hogar. Dentro del Feng Shui, algunos elementos cotidianos pueden significar algo especial: este es el caso de la canela y el papel aluminio, dos elementos de cocina que pueden servir para atraer abundancia y nuevas oportunidades.

De hecho, una de las costumbres más importantes que circulan entre los fanáticos de los rituales consiste en envolver una ramita de canela en papel aluminio y ubicarla en un sector determinado de la vivienda. Para octubre de 2026, la recomendación apunta especialmente a un lugar relacionado con el ingreso y el movimiento de la energía.

Ramas de canela con papel aluminio Foto: Grok IA

Dónde colocar la ramita de canela con papel aluminio, según el Feng Shui

Uno de los sitios recomendados por la filosofía oriental es cerca de la apertura principal de la casa, es decir, la puerta de entrada. Colocar allí un elemento relacionado simbólicamente con la prosperidad representa la intención de recibir nuevas oportunidades.

No hace falta dejar la ramita expuesta. Puede colocarse sobre un mueble cercano a la entrada, dentro de un pequeño recipiente decorativo o en un espacio discreto que permanezca limpio y seco.

La idea es que el lugar elegido para colocar la canela con el papel aluminio debe estar ordenado y despejado, debido a que, para el Feng Shui, acumular objetos, papeles o elementos que ya no se utilizan puede interferir simbólicamente con la circulación de la energía dentro de los ambientes.

Por eso, antes de colocar la canela, una alternativa es aprovechar el comienzo de octubre para ordenar el sector de ingreso, limpiar la puerta y retirar objetos innecesarios.

Ramas de canela con papel aluminio Foto: Grok IA

Paso a paso: cómo preparar la ramita de canela para octubre

El ritual es sencillo y requiere solamente una ramita de canela seca y un pequeño trozo de papel aluminio. El procedimiento consiste en:

Elegir una ramita de canela entera, seca y en buen estado.

Cortar un trozo de papel aluminio suficiente para envolverla.

Colocar la canela en el centro y cubrirla por completo.

Cerrar bien el envoltorio para que la ramita quede protegida.

Llevar el pequeño paquete hasta un sitio próximo a la puerta principal.

Mantenerlo allí durante el mes de octubre, en un espacio seco y ordenado.

Quienes realizan este tipo de prácticas suelen aprovechar el momento para establecer una intención concreta relacionada con el mes que comienza, como mejorar la organización económica, iniciar un proyecto, buscar nuevas oportunidades laborales o simplemente atraer prosperidad al hogar.

El papel aluminio también tiene un significado dentro de estas creencias: se lo considera una especie de protección simbólica que ayuda a conservar la intención asociada al elemento que contiene.

Canela; alimento. Foto: Freepik.

Qué simboliza la canela en el Feng Shui

La canela aparece en diferentes rituales relacionados con la abundancia, la prosperidad, la protección y la buena fortuna. Su aroma intenso y su condición de especia cálida hicieron que también se incorporara a distintas prácticas populares destinadas a generar una sensación de renovación.

En este caso, la ramita funciona principalmente como un símbolo de intención. El objetivo no es que la especie produzca por sí misma un cambio económico, sino utilizarla como parte de un ritual asociado a la apertura de nuevas oportunidades.

También existen otras formas de incorporar canela a estos rituales. Algunas personas la colocan en la billetera o cartera, cerca de documentos vinculados con el trabajo o en sectores de la vivienda que, según el Feng Shui, están relacionados con la riqueza.