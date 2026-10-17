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El árbol de Navidad con adornos dorados pasó de moda: el color intenso y elegante que es tendencia en 2026

Hay colores que se imponen en la decoración navideña y desplazan a los clásicos tonos metálicos.

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El árbol de Navidad con adornos dorados pasó de moda: el color intenso que es tendencia en 2026
El árbol de Navidad con adornos dorados pasó de moda: el color intenso que es tendencia en 2026 Foto: Gemini
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Durante años, las esferas doradas fueron un símbolo infaltable en la decoración del árbol de Navidad. Sin embargo, las tendencias para 2026 muestran un giro: los colores intensos como el bordó, el rojo cereza, el verde esmeralda y el azul zafiro se convirtieron en los favoritos para renovar el look navideño.

El bordó se destaca por su profundidad y combina de manera elegante con el verde del pino, mientras que el rojo cereza suma un toque vibrante y moderno. Para quienes buscan salir de lo tradicional, el verde esmeralda y el azul zafiro permiten crear contrastes llamativos y originales.

Cómo lograr una decoración navideña con colores intensos

Una de las opciones más elegidas es usar el bordó como color principal y sumar algunos detalles dorados para mantener un guiño clásico. Las cintas de terciopelo, los moños y las esferas de distintos tamaños ayudan a sumar textura y profundidad al árbol.

Cómo lograr una decoración navideña con colores intensos
Cómo lograr una decoración navideña con colores intensos Foto: Gemini

Otra alternativa es combinar el rojo cereza con verde esmeralda o azul zafiro. En estos casos, conviene elegir un tono dominante y reservar los otros para detalles puntuales, logrando así una composición equilibrada y armoniosa.

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Ideas para renovar el árbol sin cambiar toda la decoración

No hace falta reemplazar todos los adornos para actualizar el árbol. Las cintas, los adornos de acabado mate y los detalles textiles permiten sumar color y renovar el estilo sin grandes gastos. Los tonos intensos también pueden repetirse en guirnaldas, centros de mesa y otros objetos del living para lograr una ambientación coherente.

La clave está en definir una paleta de colores y combinar diferentes acabados, en vez de sumar adornos y tonos al azar. Así, el árbol de Navidad se transforma en el verdadero protagonista de la casa y sigue las tendencias que marcarán el 2026.

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