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Leonel Núñez, exjugador de fútbol: “En un año cambié 11 veces de auto, solo me faltó tener un helicóptero”

El exdelantero de Independiente recordó su pasión por los vehículos y contó cómo una advertencia del Tolo Gallego lo llevó a cambiar una Hummer.

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Leonel Núñez junto a Leandro Paredes.
Leonel Núñez junto a Leandro Paredes. Foto: IG @leo11_nunez.
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El exfutbolista Leonel Núñez, recordado por sus pasos por Argentinos Juniors e Independiente, reveló que llegó a cambiar 11 veces de auto en un solo año durante su etapa en el club de Avellaneda. En una entrevista con el programa Cuerpo Técnico, que se emite por Fox Sports, el exdelantero también contó una particular anécdota con el DT Américo “Tolo” Gallego, quien le exigió que cambiara su camioneta Hummer y le advirtió que, de lo contrario, no volvería a incluirlo en el equipo.

Leonel Núñez y su pasión por los autos: llegó a cambiar 11 vehículos en un año

Me gustan muchísimo los autos; en mi época en Independiente llegué a cambiar 11 veces de auto en un año”, dijo Núñez al recordar una de sus grandes pasiones fuera de las canchas.

El exdelantero explicó que algunos vehículos permanecían muy poco tiempo en sus manos. Según relató, hubo autos que conservó apenas dos semanas o, como máximo, un mes, antes de decidir cambiarlos nuevamente.

Su interés tampoco se limitaba a los modelos más caros. Podía pasar de un vehículo de alta gama a uno mucho más económico simplemente porque le gustaba su apariencia.

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“A veces tenía un auto de alta gama y veía un Corsita planchado al piso y lo cambiaba por ese”, contó. Luego agregó que podía volver a elegir un modelo de lujo: “Iba bajando y subiendo, me faltaba tener un helicóptero nada más”.

La insólita historia con el Tolo Gallego que terminó con su Hummer en una agencia

Una de las situaciones más particulares ocurrió cuando Núñez decidió comprarse una Hummer, una camioneta que llamaba la atención por su tamaño.

El Tolo Gallego me hizo cambiar la camioneta. Me había comprado una Hummer, imaginate una Hummer en Bajo Flores. No la tenía nadie. Era un tanque de guerra”, recordó.

El episodio ocurrió después de un entrenamiento, cuando el futbolista se encontraba en Puerto Madero escuchando música con las ventanillas bajas. En ese momento, Gallego lo reconoció desde otro vehículo.

Camioneta Hummer negra en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.
La Hummer es una de las camionetas más llamativas del mercado. Foto: Imagen generada con IA.

Según su relato, el entrenador fue contundente: “Andá a cambiar la camioneta ahora o no te pongo nunca más”.

La reacción del delantero fue inmediata. “Me fui directamente a la agencia a cambiarla”, contó sobre la decisión que tomó después del encuentro.

Cuándo coincidieron Leonel Núñez y el Tolo Gallego en Independiente

  • Núñez llegó a Independiente en julio de 2008, después de jugar en Argentinos Juniors y tener una experiencia en el Olympiacos de Grecia. Su incorporación se produjo durante el ciclo de Claudio Borghi, antes de la llegada de Gallego.
  • El Tolo dirigió al equipo entre 2009 y 2010, período en el que Núñez formó parte del plantel que disputó el Torneo Clausura 2010.
Leonel Núñez, exfutbolista de Independiente.
El exfutbolista Leonel Núñez, recordado por sus pasos por Argentinos Juniors e Independiente, reveló que llegó a cambiar 11 veces de auto en un solo año durante su etapa en el club de Avellaneda. Foto: IG @leo11_nunez.
  • Aunque no precisó la fecha exacta de la anécdota, el exdelantero situó el episodio durante su etapa con Gallego.
  • Su relato terminó con una decisión concreta: cambió la camioneta después de escuchar la advertencia del DT, ante la posibilidad de quedarse sin jugar.
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