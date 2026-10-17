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Un recordado modelo de Citroën regresa: será 100% eléctrico, accesible y llegará al mercado en 2028

Fue el gran destacado del Salón de Paris 2026 y genera nostalgia entre los fanáticos de un modelo que marcó a varias generaciones. Conocelo en la nota.

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Citroën 2 CV Concept
Citroën 2 CV Concept Foto: Gentileza Stellantis
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En el Salón de París, Citroën presentó el 2 CV Concept, una nueva versión eléctrica de uno de los modelos más recordados y que marcó a varias generaciones.

Es una nueva muestra de la estrategia de las grandes automotrices de reinterpretar clásicos y volver a traerlos al mercado con una opción moderna y renovada.

Cómo será el nuevo diseño retro-moderno del Citroën 2CV eléctrico

El nuevo 2 CV mide 3,76 metros. El prototipo es aún más corto que el original, que era dos centímetros más largo.

Citroën 2 CV Concept
Citroën 2 CV Concept Foto: Gentileza Stellantis

La marca del grupo Stellantis pretende fabricarlo en Europa y lanzarlo como un competidor directo del Renault Twingo, que ya se encuentra disponible.

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Citroën 2CV

El objetivo de la automotriz: un coche eléctrico por un precio estimado de 15.000 euros

Citroën plantea un precio inicial cercano a los 15.000 euros, aproximadamente un 25% menor al precio del mecionado Twingo con el que pretende competir.

La automotriz piensa este lanzamiento como un auto eléctrico urbano, de dimensiones acotadas, pensado para favorecer la circulación y el estacionamiento, pero que mantiene un espacio suficiente para cuatro ocupantes y soluciones de uso cotidiano.

Un habitáculo minimalista que rinde homenaje a la simplicidad del modelo original

El Citroën 2 CV Concept llega con un habitáculo minimalista que replica la silueta redondeada, el techo de lona y la esencia simple del histórico modelo francés, aunque los elementos fueron replanteados con proporciones contemporáneas.

Citroën 2 CV Concept
Citroën 2 CV Concept Foto: Gentileza Stellantis

Además, se eliminó el tablero convencional y organizó los comandos alrededor de un elemento cilíndrico frente al conductor.

Innovación y practicidad: la radio desmontable “Radioën” y soluciones ingeniosas

El concepto minimalista también aparece con una radio desmontable llamada “Radioën”, que puede retirarse del auto y funcionar como parlante portátil.

Citroën 2 CV Concept
Citroën 2 CV Concept Foto: Gentileza Stellantis

Además, dispone de un techo de tela que busca aportar luminosidad y sensación de amplitud al interior.

La estrategia de Stellantis para controlar el peso y reducir el costo de las baterías

Aunque no se difundieron datos generales del nuevo modelo, Stellantis explicó que la estrategia pasa por controlar el peso para reducir el tamaño y costo de la batería.

Citroën 2 CV Concept
Citroën 2 CV Concept Foto: Gentileza Stellantis

Ante esto, la firma optó por superficies planas y el recurso de separar el paragolpes de la carrocería busca también, más allá de la estética, facilitar las reparaciones o el reemplazo de piezas en el futuro modelo de producción.

Cuándo se lanzará oficialmente la versión de producción en serie

Pese a la buena recepción de los fanáticos, la firma plantea la producción en serie para 2028, por lo que aún está en versión previa al lanzamiento.

De hecho, es muy probable que el auto, ya en su etapa fina, sea presentado como el gran destacado del próximo Salón de París, que se celebrará en octubre de 2028.

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