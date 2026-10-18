“Las juntas cementicias son porosas y pueden absorber manchas”: los expertos coinciden en cómo limpiar la pastina del piso del baño

Las juntas del piso del baño pueden ponerse negras por la acumulación de humedad, suciedad y restos de jabón. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Mantener el baño limpio puede convertirse en un verdadero desafío, especialmente cuando aparecen manchas oscuras entre las baldosas del piso. Aunque se friegue con frecuencia, las juntas pueden adquirir una tonalidad negra que resulta difícil de eliminar con los productos de limpieza habituales.

Este problema no es únicamente estético. La acumulación de humedad y residuos en las juntas puede favorecer el crecimiento de moho, especialmente en baños con poca ventilación o donde el agua permanece estancada durante varias horas.

La aparición de manchas oscuras entre las baldosas es un problema frecuente en baños con poca ventilación. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Sin embargo, no todas las manchas oscuras tienen el mismo origen ni requieren el mismo tratamiento. Identificar qué provoca el cambio de color es fundamental para elegir un método de limpieza efectivo y evitar daños en los revestimientos.

Por qué las juntas del piso del baño se ponen negras

Las juntas, también conocidas como pastina, son los espacios que separan las baldosas y permiten sellar las uniones entre ellas. En muchos baños se utiliza pastina cementicia, un material poroso que puede absorber humedad y retener partículas de suciedad.

Con el paso del tiempo, distintos factores contribuyen a su oscurecimiento:

Humedad constante: el agua que queda sobre el piso después de ducharse puede penetrar en las juntas y dificultar su secado.

Acumulación de jabón: los residuos de productos de higiene pueden adherirse a la superficie y atrapar suciedad.

Falta de ventilación: los ambientes cerrados y húmedos favorecen la aparición de moho.

Productos de limpieza inadecuados: algunos limpiadores pueden dejar residuos o deteriorar determinados materiales.

Desgaste de la pastina: las juntas antiguas o deterioradas pueden volverse más difíciles de limpiar.

Un cepillo de cerdas suaves y un producto adecuado pueden ayudar a eliminar la suciedad incrustada sin dañar la pastina. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Es importante tener en cuenta que una junta negra no necesariamente tiene moho. En ocasiones, el oscurecimiento se debe a suciedad incrustada, residuos acumulados o cambios en el propio material.

Cómo limpiar las juntas negras del baño paso a paso

El Tile Council of North America explica que las juntas cementicias son porosas y pueden absorber manchas. Por eso, recomienda utilizar limpiadores alcalinos compatibles con el revestimiento, en lugar de productos ácidos que podrían deteriorar el cemento.

Para eliminar la suciedad acumulada sin recurrir a métodos agresivos, se puede seguir este procedimiento:

Retirar el polvo y los residuos: barrer o aspirar el piso para eliminar pelos, tierra y otras partículas. Preparar la limpieza: utilizar agua tibia y un detergente adecuado para pisos cerámicos y juntas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Aplicar el producto: distribuirlo sobre las juntas oscurecidas y respetar el tiempo de acción indicado. Cepillar suavemente: utilizar un cepillo de cerdas de nailon para desprender la suciedad sin desgastar la pastina. Enjuagar con agua limpia: retirar los restos del producto para evitar que se forme una película que atraiga más suciedad. Secar completamente: pasar un paño limpio y favorecer la ventilación del baño.

Si las manchas persisten, se puede recurrir a un limpiador específico para juntas o a una limpieza con vapor, siempre que el material y su fabricante lo permitan.

El agua acumulada después de cada ducha puede favorecer la aparición de moho entre las baldosas. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Qué hacer si las manchas negras son producto del moho

Cuando el oscurecimiento se debe al crecimiento de hongos, no alcanza con mejorar el aspecto superficial de las juntas: también es necesario solucionar el problema de humedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan retirar el moho visible de las superficies que puedan limpiarse con agua y detergente, y secarlas inmediatamente después.

Además, aconsejan utilizar protección adecuada durante la limpieza y mantener el ambiente ventilado. Nunca se debe mezclar lavandina con vinagre, amoníaco ni otros productos de limpieza, debido al riesgo de generar gases tóxicos.

Los especialistas recomiendan evitar el uso de productos demasiado ácidos, como el vinagre puro, sobre las juntas cementicias. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Si el moho reaparece constantemente, las juntas están agrietadas o existe una filtración, puede ser necesario reparar la superficie o reemplazar la pastina deteriorada.

Cómo evitar que las juntas del piso vuelvan a ponerse negras

La prevención es fundamental para conservar las juntas limpias durante más tiempo. Los especialistas destacan que controlar la humedad y evitar la acumulación de residuos ayuda a reducir las condiciones que favorecen el desarrollo de moho.

Entre las medidas más útiles se encuentran ventilar el baño después de cada ducha, retirar el exceso de agua del piso, limpiar las juntas periódicamente y reparar cualquier pérdida de agua.

Retirar los restos de jabón, cepillar suavemente y secar bien la superficie son pasos fundamentales para recuperar el aspecto de las juntas. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

También puede considerarse la aplicación de un sellador compatible con la pastina cementicia, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este tratamiento ayuda a reducir la absorción de manchas, aunque no reemplaza la limpieza ni soluciona problemas de filtración.

Un error frecuente es utilizar vinagre puro para blanquear las juntas. Aunque se trata de un ingrediente popular en los trucos caseros, su acidez puede deteriorar progresivamente las juntas cementicias.

En definitiva, mantener el piso del baño seco, utilizar productos apropiados y actuar apenas aparecen las primeras manchas son medidas que ayudan a conservar las juntas en buenas condiciones y evitar limpiezas más difíciles.