Limón para limpiar la sartén después de una fritura: para qué sirve, cómo aplicarlo y por qué lo recomiendan

Usar limón para limpiar la sartén después de una fritura es un método muy utilizado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de preparar una fritura, las sartenes suelen quedar con grasa, restos de alimentos y manchas difíciles de retirar. Aunque el detergente es el producto habitual para limpiar estos utensilios, muchas personas buscan alternativas caseras con ingredientes disponibles en la cocina.

Entre las opciones aparece el limón, conocido por su acidez y su aroma fresco. Pero antes de utilizarlo, es importante entender cuándo puede resultar útil y por qué no siempre es la mejor solución para eliminar la grasa.

Para qué sirve pasar limón por una sartén después de freír

El limón contiene ácido cítrico, una sustancia que puede ayudar a actuar sobre determinados depósitos minerales y manchas.

De hecho, el American Cleaning Institute (ACI), una organización especializada en productos de limpieza, incluye el jugo de limón diluido entre las alternativas para tratar ciertas manchas en ollas y sartenes compatibles.

Usar limón para limpiar la sartén después de una fritura es un método muy utilizado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo limpiar una sartén con limón después de freír: paso a paso

El limón puede utilizarse como complemento para eliminar determinadas manchas y residuos adheridos a las sartenes, especialmente en aquellas de acero inoxidable sin revestimiento. Su acidez ayuda a actuar sobre ciertos depósitos, aunque no reemplaza al detergente para retirar la grasa.

Según el American Cleaning Institute (ACI), existe un método que combina agua y jugo de limón para tratar manchas en ollas y sartenes compatibles.

Materiales necesarios

1 limón.

Aproximadamente 1 litro de agua.

2 o 3 cucharadas de jugo de limón.

Una esponja suave.

Detergente para vajilla.

Un paño limpio.

Paso a paso

Dejar enfriar la sartén: apagar el fuego y esperar hasta que el recipiente pueda manipularse con seguridad. Retirar el aceite sobrante: eliminar la grasa acumulada con papel absorbente y colocar el aceite usado en un recipiente para desecharlo correctamente. Preparar la mezcla: incorporar aproximadamente un litro de agua y entre dos y tres cucharadas de jugo de limón en la sartén. Calentar la preparación: llevar la mezcla a un hervor suave durante 5 a 10 minutos, controlando que el agua no se evapore por completo. Dejar enfriar: apagar el fuego y esperar antes de manipular el recipiente. Limpiar con una esponja: retirar los residuos que se hayan aflojado, sin utilizar elementos que puedan rayar la superficie. Lavar con detergente: completar la limpieza con agua tibia y detergente para eliminar los restos de grasa. Enjuagar y secar: retirar completamente los residuos y secar con un paño limpio.

Precauciones importantes

Este procedimiento no debe aplicarse indiscriminadamente a todas las sartenes. Conviene reservarlo para utensilios de acero inoxidable sin revestimiento cuyo fabricante admita este tipo de limpieza.

Las superficies antiadherentes, el aluminio sin revestimiento y el hierro fundido curado pueden requerir otros cuidados. En particular, el ácido del limón puede afectar el curado protector del hierro si permanece en contacto durante demasiado tiempo.

Este método deja las sartenes impecables. Foto: Foto: Gemini

En qué sartenes conviene evitar el limón

No todos los materiales reaccionan de la misma manera ante los ingredientes ácidos. En el caso de las sartenes de hierro fundido curado, el contacto prolongado con grandes cantidades de ácido puede afectar la capa protectora que se forma sobre la superficie.

La empresa especializada Lodge Cast Iron explica que los ingredientes ácidos, como el jugo de limón, pueden deteriorar el curado del hierro cuando permanecen demasiado tiempo en contacto con el material.

Por ese motivo, es preferible seguir las instrucciones del fabricante antes de utilizar limón como limpiador, especialmente en sartenes de hierro, aluminio sin revestimiento o superficies con tratamientos especiales.

En sartenes antiadherentes, también es importante evitar los elementos abrasivos que puedan rayar o deteriorar el revestimiento.

El detalle que marca la diferencia

Aunque el limón puede ser un recurso complementario para determinadas manchas, no reemplaza una limpieza adecuada con detergente y agua.

Además, limpiar las sartenes después de cada uso evita que los residuos de aceite se acumulen y se adhieran con mayor fuerza.

La mejor estrategia consiste en elegir el método según el tipo de suciedad y el material del utensilio, en lugar de aplicar el mismo truco casero a todas las superficies.