Dejar café usado en la heladera: por qué lo recomiendan y qué tan efectivo es. Foto: Gemini

Los malos olores en la heladera suelen aparecer por restos de comida, envases mal cerrados o alimentos que llevan demasiado tiempo guardados. Entre los métodos caseros más conocidos para combatirlos, muchos optan por reutilizar el café molido que queda después de preparar una infusión.

La clave de este truco está en la estructura porosa del café, que puede retener ciertos compuestos presentes en el aire y así ayudar a controlar los olores persistentes. Sin embargo, su eficacia tiene límites: no elimina la causa del problema ni reemplaza la limpieza regular del electrodoméstico.

Qué dice la recomendación oficial sobre el café en la heladera

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incluye el café molido entre las opciones para tratar los olores que persisten en heladeras y freezers después de una limpieza profunda.

Qué dice la recomendación oficial sobre el café en la heladera.

Pero hay una diferencia importante: la recomendación oficial menciona café molido fresco, no necesariamente los restos húmedos que quedan tras preparar una taza. Por eso, no se puede asegurar que el café usado tenga la misma eficacia para absorber olores.

Cómo reutilizar el café sin generar nuevos problemas

Si se quiere probar este método, lo ideal es escurrir bien los restos de café y extenderlos sobre una bandeja limpia hasta que estén completamente secos. Una vez listos, se pueden colocar en un recipiente abierto y limpio, ubicado en un estante estable de la heladera, lejos del contacto directo con los alimentos.

Es fundamental no guardar los restos húmedos en un recipiente cerrado ni dejarlos mucho tiempo sin control, ya que la humedad favorece la aparición de moho. Si el café se humedece, cambia de aspecto o muestra señales de deterioro, hay que retirarlo de inmediato.

No existe un tiempo universal que garantice su eficacia: conviene revisar el café con frecuencia y reemplazarlo si pierde su aroma o vuelve a humedecerse.