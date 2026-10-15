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Los expertos en café coinciden: el detalle que puede arruinar el sabor de tu desayuno

Aunque los granos sean de buena calidad y la cafetera funcione correctamente, un error puede arruinar por completo la infusión. ¿A qué debemos prestarle atención?

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Los expertos en café recomiendan este consejo para disfrutar de una taza más equilibrada.
Los expertos en café recomiendan este consejo para disfrutar de una taza más equilibrada. Foto: Gastronomique.
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Preparar un buen café parece una tarea sencilla, pero sin embargo, un pequeño detalle puede modificar enormemente su sabor y su aroma aunque se trate de un buen grano y se respeten las proporciones. El resultado podría ser demasiado amargo, tener un gusto extraño o incluso perder alguno de sus matices.

Por eso, los expertos en café sugieren prestar una especial atención al agua, ya que su composición influye en la extracción de los compuestos del grano y puede hacer que una misma variedad tenga resultados distintos, dependiendo de cómo se prepare.

Cómo preparar correctamente el café Foto: Instagram @cafe.stylo

Uno de los factores que suele pasar inadvertido es el agua. Su composición influye en la extracción de los compuestos del café y puede hacer que una misma variedad tenga resultados diferentes según cómo se prepare. Por eso, antes de cambiar de cafetera o comprar granos más caros, los especialistas recomiendan prestar atención a este ingrediente esencial.

El detalle que los expertos no dejan pasar por alto: no filtrar el agua antes de integrarlo con el café

El agua no siempre tiene las características ideales para preparar café. Su composición varía según la zona y puede contener diferentes concentraciones de minerales, además de sustancias como el cloro, utilizado para desinfectar el suministro de red.

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Según los baristas expertos, la dulzura y la alcalinidad del agua pueden modificar la extracción de los compuestos de café, haciendo que algunos sabores pierdan intensidad y que la bebida quede menos equilibrada. Además, la presencia del cloro puede aportar un sabor desagradable.

El gran consejo es revisar el agua antes de preparar la bebida y evaluar si necesita filtrarse. Si tiene un gusto intenso o un marcado olor a cloro, una jarra filtrante o un filtro adecuado puede ayudar a mejorar sus características y, con ellas, el resultado final del café.

Los expertos en café recomiendan ajustar este detalle para mejorar cada taza

Para ello los filtros de carbón activado son una gran alternativa para reducir ciertos compuestos que hacen que el café altere su sabor. Sin embargo, su eficacia depende del sistema utilizado y de la calidad del agua de origen.

También hay un punto importante: filtrar el agua no significa eliminar todos sus minerales. El calcio y el magnesio, en cantidades adecuadas, participan en la extracción de los compuestos del café. Por eso, utilizar agua completamente desmineralizada no garantiza una taza más rica.

Qué hay que tener en cuenta para preparar un café más rico en casa

Además de controlar el agua, existen otros aspectos que ayudan a conseguir una bebida más equilibrada sin necesidad de realizar grandes cambios en la cocina.

  • Revisar el sabor y el olor del agua: si presenta un gusto desagradable o un fuerte olor a cloro, conviene evaluar un sistema de filtrado apropiado.
  • Elegir el filtro adecuado: no todos los filtros eliminan las mismas sustancias. La elección debe depender de las características del agua que se utiliza habitualmente.
  • Usar una molienda apropiada: el tamaño del café molido debe adaptarse al método de preparación para favorecer una extracción equilibrada.
  • Respetar las proporciones: la cantidad de café y agua influye directamente en la intensidad de la bebida. Ajustarlas permite encontrar el resultado que mejor se adapte a cada gusto.
  • Mantener limpia la cafetera: los restos de café y la acumulación de sarro pueden afectar el sabor y el funcionamiento del equipo. La limpieza debe realizarse según las indicaciones del fabricante.

Antes de invertir en una cafetera nueva o en un café más costoso, revisar estos detalles puede ser una buena manera de mejorar la preparación cotidiana. El agua, aunque muchas veces quede en segundo plano, forma parte esencial de cada taza.

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