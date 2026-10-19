Llega el último Mercurio Retrógrado del año: será en Escorpio, durará 21 días y afectará a 3 signos en su fibra más íntima

Del 24 de octubre al 13 de noviembre, Mercurio atravesará su período de retrogradación en Escorpio. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal26.com

El último Mercurio Retrógrado de 2026 está cada vez más cerca y, según las interpretaciones de la astrología, promete ser uno de los períodos más intensos del año. El fenómeno comenzará el 24 de octubre y finalizará el 13 de noviembre, con especial influencia sobre ciertos signos del zodíaco. Durante estas tres semanas, el Horóscopo anticipa una etapa marcada por revisiones emocionales, conversaciones pendientes y cambios en las relaciones personales.

Cuándo es el último Mercurio Retrógrado de 2026: fechas y duración del evento astrológico

El próximo Mercurio Retrógrado comenzará el sábado 24 de octubre y terminará el viernes 13 de noviembre de 2026. El fenómeno se extenderá durante 21 días del calendario, contando tanto la fecha de inicio como la de finalización, y ocurrirá íntegramente en Escorpio.

Se trata de la tercera y última retrogradación de Mercurio del año. Las anteriores también tuvieron lugar en signos de agua:

Del 26 de febrero al 20 de marzo : Mercurio Retrógrado en : Mercurio Retrógrado en Piscis

Del 29 de junio al 23 de julio : Mercurio Retrógrado en : Mercurio Retrógrado en Cáncer

Del 24 de octubre al 13 de noviembre: Mercurio Retrógrado en Escorpio.

Desde la astronomía, la retrogradación es un movimiento aparente: Mercurio no cambia realmente de dirección, sino que parece desplazarse hacia atrás cuando se observa desde la Tierra, debido a las posiciones y velocidades orbitales de ambos planetas.

Qué significa que Mercurio Retrógrado se produzca en Escorpio y cuáles son los signos del zodiaco más afectados

En la astrología, Mercurio representa la comunicación, el pensamiento y la manera de procesar la información. Su posición en la carta astral permite interpretar cómo una persona expresa sus ideas, comprende sus emociones y se relaciona con los demás.

Cuando retrograda en Escorpio, signo asociado con la intensidad emocional, los secretos y la transformación, se interpreta como una invitación a revisar sentimientos profundos, enfrentar miedos y resolver situaciones pendientes.

Cáncer, Escorpio y Piscis: los signos más afectados por el último Mercurio Retrógrado del 2026. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal26.com

Aunque todos los signos del zodiaco pueden experimentar simbólicamente este tránsito, tres recibirían una influencia especialmente significativa:

Escorpio : puede atravesar una etapa de introspección, replanteos personales y conversaciones que permitan transformar vínculos importantes.

Cáncer : surge la oportunidad de revisar heridas emocionales, fortalecer su seguridad afectiva y resolver conflictos familiares o sentimentales.

Piscis: experimenta una mayor sensibilidad y la necesidad de establecer límites, aclarar malentendidos y reconsiderar decisiones.

Para estos signos, el horóscopo propone aprovechar el período como una oportunidad de crecimiento emocional, en lugar de interpretarlo únicamente como una etapa de dificultades.

De qué manera se manifiesta Mercurio Retrógrado y qué se debe evitar durante su retrogradación

Según las creencias astrológicas, Mercurio Retrógrado suele relacionarse con retrasos, confusiones y problemas de comunicación. Entre sus manifestaciones habituales se mencionan mensajes malinterpretados, discusiones inesperadas, cambios de planes y la necesidad de revisar trabajos o acuerdos anteriores.

Por esta razón, la astrología tradicional recomienda prestar especial atención a dos situaciones.

La primera es firmar contratos o consolidar compromisos importantes , como alquilar una vivienda, aceptar una propuesta laboral, formalizar una sociedad o casarse. Esto no significa que deban suspenderse esas decisiones, sino que conviene revisar las condiciones y evitar actuar impulsivamente.

La segunda es lanzar proyectos sin una revisión previa. Se aconseja comprobar detalles, corregir errores y evaluar estrategias antes de presentar una iniciativa.

Sin embargo, no existe evidencia científica de que Mercurio Retrógrado provoque estos inconvenientes. Las recomendaciones pueden entenderse como una invitación simbólica a actuar con mayor atención.

El tránsito de Mercurio Retrógrado fomenta el diálogo sincero en las parejas y la reflexión sobre vínculos del pasado. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal26.com

Cómo impacta en el amor

En el terreno sentimental, Mercurio Retrógrado en Escorpio se asocia con conversaciones profundas, emociones intensas y asuntos del pasado que vuelven a aparecer.

Las parejas podrían encontrar una oportunidad para hablar sobre expectativas, inseguridades o conflictos que permanecían sin resolver. Para quienes están solteros, este tránsito se interpreta como un momento favorable para reflexionar sobre vínculos anteriores y reconocer qué desean de una futura relación.

Dentro de la astrología, su influencia amorosa adquiere especial relevancia cuando la retrogradación atraviesa la casa siete de la carta astral, vinculada con las relaciones de pareja y los compromisos.

La recomendación principal es escuchar, expresar las emociones con claridad y evitar conclusiones apresuradas.

Qué significa nacer con Mercurio Retrógrado y cómo averiguarlo

Nacer durante una retrogradación de Mercurio tiene un significado particular dentro de la astrología. Se considera que estas personas pueden desarrollar una manera diferente de procesar pensamientos, interpretar experiencias y comunicarse.

Algunas podrían encontrar dificultades para expresar sus emociones, mientras que otras desarrollarían habilidades vinculadas con la escritura, la creatividad o la reflexión.

Para descubrir si naciste con Mercurio Retrógrado, es necesario calcular tu carta astral utilizando tres datos fundamentales: fecha, hora exacta y lugar de nacimiento.

Una vez obtenido el mapa natal, hay que identificar el símbolo de Mercurio (☿). Si aparece acompañado por una pequeña “R”, significa que el planeta se encontraba en movimiento retrógrado aparente cuando naciste.

Esta posición no determina el destino ni la personalidad, pero dentro del horóscopo se utiliza para interpretar la relación de cada individuo con la comunicación y su mundo interior.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.