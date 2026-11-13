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Se terminó Venus retrógrado: qué cambios habrá en el amor y los vínculos para cada signo

El planeta Venus retoma su movimiento directo en el signo de Libra, que rige las relaciones y los vínculos amorosos. Cómo afectará a cada signo este fenómeno.

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Cómo impacta la finalización de venus retrógrado
Cómo impacta la finalización de venus retrógrado. Foto: Imagen creada con IA
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Venus Retrógrado comenzó el pasado 3 de octubre y finalmente el tránsito concluye este viernes 13 de noviembre. El planeta de los vínculos y el amor retrogradó entre los signos de Libra y Escorpio. Este cambio de dirección marca un nuevo capítulo en cuestiones vinculadas a las relaciones, la autoestima y las finanzas.

En concreto, ¿qué significó este fenómeno astrológico? Lo cierto es que, en este período, algunas situaciones sentimentales pudieron generar confusión o dudas, algo que representa una oportunidad para comenzar a tomar decisiones a partir de lo que se pudo comprender durante la retrogradación.

Sin embargo, a pesar de que Venus ya no estará retrógrado, todavía quedará una etapa por completar: el planeta terminará de recorrer su zona de sombra el 15 de diciembre, cuando alcance nuevamente los 8°30′ de Escorpio, el grado en el que comenzó su retrogradación. Por eso, algunas cuestiones que quedaron pendientes podrían terminar de definirse durante las próximas semanas.

Amor, relaciones, pareja. Foto Unsplash
Cómo impactará Venus retrógrado ahora que se pone directo.

Venus directo: qué le espera a cada signo del zodíaco

Para saber en qué te afectará particularmente, es importante observar tanto el signo solar como el ascendente, ya que este último permite identificar con mayor precisión el área de la carta natal en la que se produce el fenómeno.

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Aries

Venus directo activa el área de las relaciones de pareja y las asociaciones, por lo que será un momento para recuperar el diálogo y buscar acuerdos. Algunas situaciones afectiivas que generaron dudas durante las últimas semanas podrían comenzar a definirse.

Tauro

Los taurinos tendrán la oportunidad de reorganizar cuestiones relacionadas con el trabajo, las responsabilidades y el bienestar cotidiano. Será un buen momento para encontrar un mayor equilibrio en la rutina diaria.

Géminis

El movimiento directo de Venus favorece el amor, la creatividad y los proyectos personales. Algunas historias que quedaron en stand by tendrán la posibilidad de encontrar una nueva dirección.

Cáncer

Venus directo pone el foco en el hogar, la familia y las relaciones más cercanas. Será una etapa ideal para resolver diferencias y mejorar la convivencia.

Mercurio Retrógrado en el amor
Este tránsito trajo revisiones en el amor y los vínculos en general. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal26.com

Leo

Muy buen momento para la comunicación y retomar conversaciones que quedaron pendientes durante la retrogradación. También será una oportunidad para aclarar situaciones sentimentales y mejorar los vínculos con las personas de su entorno.

Virgo

Los nativos de Virgo podrán comenzar a ordenar cuestiones económicas y tomar decisiones relacionadas con sus ingresos y gastos.

Libra

Con Venus retomando el movimiento directo en su signo, los Libra tendrán la oportunidad de recuperar la confianza en sí mismos y reconocer sus verdaderos deseos. En el amor, podrán identificar con mayor claridad qué esperan de una relación y qué están dispuestos a aceptar.

Escorpio

Venus directo representa el cierre de una etapa de revisión interna, especialmente en cuestiones afectivas que todavía no encontraron resolución.

Sagitario

Por otro lado, los Sagitario tendrán la oportunidad de revisar sus amistades, los proyectos compartidos y sus relaciones sociales. Algunos vínculos incluso podrían recuperar la armonía.

Capricornio

Venus directo moviliza cuestiones relacionadas con la profesión, el reconocimiento y el status. Será un buen momento para revisar objetivos laborales y buscar una mayor confianza profesional.

Acuario

Los acuarianos podrán recuperar el entusiasmo por los viajes, los estudios y las experiencias que les permiten ampliar sus horizontes.También podrían aparecer nuevas oportunidades para conocer personas.

Piscis

Para Piscis, Venus directo pone el foco en la intimidad, la confianza y los recursos compartidos. Será una oportunidad para establecer límites más claros.

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