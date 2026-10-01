Qué va a pasar en el amor con Venus Retrógrado: por qué pueden volver los ex y las personas del pasado

Qué pasará con cada signo con Venus Retrógrado. Foto: Silvia Sanz Psicóloga

¿Te acordás cómo estaba tu vida amorosa entre octubre y noviembre del 2018? El fenómeno de Venus Retrógrado en los signos de Libra y Escorpio vuelve a repetirse a partir del próximo sábado 3 de octubre.

Será un proceso largo: la retrogradación comenzará en el grado 8 de Escorpio, volverá a Libra el 25 de octubre e iniciará su recorrido directa recién en el grado 22°52′ el 13 de noviembre.

Sin embargo, recién saldrá de sombra pos retrógrada el 15 de diciembre una vez que llegue nuevamente al grado 8 de Escorpio.

Por supuesto, los signos más afectados en este proceso astrológico serán Libra y Escorpio, aquellos que tengan en su carta natal planeta en estos signos o en los grados por lo que pasará la retrogradación.

Qué significa que Venus Retrógrado 2026

Cada signo del zodiaco tiene un planeta que lo rige. Libra y Tauro, por ejemplo, son regidos por Venus que en la mitología griega es conocida como la diosa Afrodita. Con este dato es más fácil entender qué implica Venus en la astrología. En esta disciplina, este planeta gobierna no solo las relaciones amorosas también los vínculos en general, incluso, laborales.

En Libra, que es donde se dará la retrogradación, rige específicamente el vínculo de a dos, ese que cualquiera puede tener con otra persona y eso no es materia únicamente del amor. Se trata de todas aquellas relaciones en las que hay que “acordar” con un otro. De nuevo, pueden ser vínculos profesionales, con el socio de un proyecto creativo, con un amigo o, sí, con una pareja.

Venus Retrógrado comienza este sábado 3 de octubre y finaliza el 13 de noviembre. Foto: La Mente es Maravillosa

La retrogradación hace que todos estos temas vinculares se analicen con lupa. Es muy probable que relaciones de estas características se revalúen y, en esa reflexión persona, pueden quedar en el camino muchas personas que ya no están alineadas con las necesidades que cada uno requiere para esta nueva etapa.

Rupturas y vuelta de ex parejas: algunos de los síntomas de Venus Retrógrado

Las personas Libra o con mucha energía Libra lo saben a la perfección. Para que exista un vínculo debe haber pruebas inexorables de reciprocidad, sino entonces, el vínculo en sí mismo está muerto. Esta necesidad puede aparecer con mucha fuerza en este período para todos los signos.

Si esa reciprocidad no es lo suficientemente consistente la relación puede terminar y de ahí que se dice que “pueden haber muchas rupturas”. Por supuesto, la astrología no dice qué pasará en la vida de cada persona, solo la energía en cuanto a vínculos amorosos y reciprocidad será puesta a prueba.

Por otro lado, aquellas personas que estén solteras pueden replantearse seriamente qué es lo quieren en el amor y qué no están dispuestos a dejar en caso de que exista la posibilidad de formar una pareja.

Y sí, para otros es posible que reaparezcan personas del pasado o ex pareja. Sin embargo, eso no querrá decir que en efecto volverá a la vida de cada persona. En términos sencillos, podría ser un momento para que aquel vínculo pase nuevamente por una prueba y analizar si efectivamente es posible darse una segunda oportunidad o si mejor cada quien sigue con lo suyo.

Pueden aparecer charlas con ex o personas del pasado. Foto: Glamour México

Cómo afectará Venus Retrógrado en el amor a cada signo

Si bien los signos más afectados por este fenómeno astrológico son Libra y Escorpio, también sus opuestos: Aries y Tauro. No obstante, todos verán pequeños efectos en su vida amorosa, aunque para mayores detalles siempre se recomienda observar la carta natal y encontrar en qué áreas se encuentran, en este caso, Libra y Escorpio.

Aries

Gran parte de esta retrogradación les toca en la casa 7 (que rige la cuestión de parejas y socios). Por eso, especialmente para ellos, será una oportunidad para replantearse qué es exactamente lo que buscan en un vínculo amoroso. Y sí, arianos, prepárense, porque pueden aparecer algunas personas del pasado. También puede haber un distanciamiento con una pareja en caso de tenerla.

Tauro

En el caso de los taurinos, puede aparecer una atracción inesperada o algo que no estaba en sus planes. Tal vez, incluso, esa persona forme parte de un entorno cercano y a partir de esta retrogradación comienza a verse de una manera diferente.

Géminis

Una charla que quedó inconclusa tiene segundo round. En el caso de los geminianos, una historia que por algún motivo no pudo ser, en este período, tiene potencial para que se vuelva a abrir. Solo habrá que analizar si vale la pena.

Cáncer

Para los cancerianos, también será tiempo de replanteo y de analizar si un vínculo se sostiene solo por costumbre o si en efecto el amor todavía permanece.

Leo

La reciprocidad será puesta a prueba con Venus Retrógrado. Los Leo ya no están dispuestos a dar más si del otro lado no hay predisposición. Ponerlo en palabras será esencial.

Virgo

El deseo y a la aparición de las dudas. Un romance puede aparecer y hacer tambalear la estructura de los Virgo. Esto será especialmente complejo para aquellos que están en pareja. Será un período de incertidumbre y algo de confusión. Mejor tomar las decisiones luego del 13 de noviembre.

Libra y Escorpio son los signos más afectados. Foto: Veectezy

Libra

En el caso de Libra, como la retrogradación se da en su propio signo, mucho tiene que ver con la casa 1, que es el “yo”, la identidad propia. En este período, mucho tiene que ver con qué lugar ocupo o cuál es el que quiero ocupar en un vínculo amoroso. Los Libra estarán especialmente reticentes a dar de más o ser complacientes. Esta vez podrán en primer lugar su propio deseo.

Escorpio

Los Escorpio también se verán afectados por este fenómeno astrológico con gran intensidad. En este caso, el foco estará puesto en la intimidad y en cómo se desarrolla la confianza en un vínculo.

Sagitario

Recuerdos o personas del pasado también pueden aparecer en la vida de los Sagitario. Acá también habrá que tomar decisiones, incluso, actitudes propias que se mantuvieron con quienes puedan presentarse nuevamente.

Capricornio

Los Capricornio también podrán a pruebas sus vínculos, sobre todo, aquellos que tienen pareja actualmente. ¿Realmente quiero esta dinámica para mi vida amorosa? Los nativos de este signo estarán más reflexivos de lo normal.

Acuario

No es novedad que los Acuario buscan libertad en sus vínculos amorosos. Sin embargo, pueden aparecer replanteos en cuanto a esta actitud. ¿Es de verdad lo que deseo o escapo de lo que en verdad quiero por comodidad?

Piscis

Finalmente, los Piscis deberán en este período soltar aquellas historias que no fueron y recordar por qué no se dieron. Será momento para revisar un patrón afectivo presente en las últimas relaciones o en las actuales.