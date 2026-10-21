La nombraron “Madre soltera del 98”, pero su cuenta oficial es un misterio: quién es la mujer detrás de las limpiezas extremas en TikTok

La madre soltera del 98 se volvió viral por limpiar casas extremadamente sucias en China. Foto: TikTok / drefgqm.

Una mujer que limpia viviendas en condiciones extremas en China se convirtió en protagonista de un curioso fenómeno viral en TikTok. Sus videos muestran cocinas cubiertas de grasa, habitaciones repletas de suciedad y baños que parecen imposibles de recuperar. Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención: las grabaciones están narradas en español, pese a que las tareas se desarrollan en la ciudad china de Chongqing.

La creadora es conocida en redes sociales como “la madre soltera del 98”, un nombre que comenzó a circular entre usuarios latinoamericanos atraídos por las transformaciones de los hogares y por el misterio que rodea a la persona detrás de las grabaciones.

Con una presentación que se repite en sus publicaciones, la protagonista introduce cada trabajo y muestra cómo consigue transformar espacios deteriorados en ambientes limpios y ordenados. Su contenido despertó tanto interés que algunos espectadores comenzaron a buscar quién es realmente y por qué sus historias llegan al público hispanohablante.

Quién es la madre soltera del 98, la mujer que limpia casas en China

La figura conocida como “madre soltera del 98” aparece vinculada a videos de limpieza profunda realizados en Chongqing, una de las mayores ciudades de China.

En las grabaciones se observan viviendas que presentan importantes niveles de suciedad, desde cocinas con grasa acumulada durante largos períodos hasta habitaciones con objetos desordenados, pisos cubiertos de polvo y espacios utilizados por mascotas.

La madre soltera del 98: la misteriosa creadora que se volvió viral en TikTok por mostrar limpiezas extremas en Chongqing, China. Foto: TikTok / drefgqm.

Una de las características más reconocibles del contenido es su introducción en español: “Bienvenidos a mi canal. Soy una madre soltera del 98 limpiando en Chongqing”.

A partir de esa presentación, los videos muestran el proceso de limpieza paso a paso, con explicaciones sobre los productos empleados, las superficies que requieren mayor atención y los resultados obtenidos.

Sin embargo, la identidad de la mujer que protagoniza las grabaciones continúa sin estar confirmada. Tampoco está claro si la voz en español pertenece a la creadora original o si corresponde a versiones traducidas y adaptadas para otras audiencias.

De cocinas cubiertas de grasa a habitaciones impecables: así son sus videos

El principal atractivo de las publicaciones es el contraste entre el estado inicial de las viviendas y su apariencia después de una limpieza profunda.

De la suciedad al orden: los impactantes cambios en viviendas de China que captaron la atención de miles de usuarios en Latinoamérica. Foto: TikTok / drefgqm.

Algunos videos presentan departamentos habitados por adultos mayores, personas enfermas o residentes que, por diferentes circunstancias, no pueden mantener sus hogares en buenas condiciones.

Las tareas incluyen la eliminación de grasa adherida a estufas y paredes, la recuperación de pisos, la limpieza de baños y la organización de dormitorios. En determinadas grabaciones, la suciedad acumulada parece requerir varias etapas de trabajo. La protagonista utiliza diferentes herramientas y productos para recuperar superficies que inicialmente lucen muy deterioradas.

El antes y después se convirtió en uno de los elementos centrales del fenómeno, ya que permite observar en pocos minutos transformaciones que resultan especialmente llamativas.

Un fenómeno inesperado: sus videos de limpieza profunda están narrados en español y despiertan curiosidad sobre la identidad de su protagonista. Foto: TikTok / drefgqm.

Además, las narraciones incorporan historias sobre las personas que viven en esas propiedades, aunque no siempre es posible comprobar de manera independiente los relatos que acompañan las imágenes.

Por qué la madre soltera del 98 se volvió viral en Latinoamérica

La popularidad de estos videos responde a una combinación de factores que despertaron el interés de los usuarios de TikTok. Por un lado, las imágenes muestran transformaciones visuales impactantes. Por otro lado, las explicaciones sobre técnicas de limpieza ofrecen información práctica que algunos espectadores intentan aplicar en sus propios hogares.

A esto se suma un elemento poco habitual: el contenido está ambientado en China, pero circula con narraciones dirigidas a personas que hablan español.

El misterio detrás de los videos: todavía no está confirmado quién es realmente la mujer conocida como la madre soltera del 98 ni qué significa su nombre. Foto: TikTok / drefgqm.

En algunas publicaciones también aparecen referencias a productos de limpieza y orientaciones para conseguir artículos similares en mercados latinoamericanos. Esta combinación de consejos domésticos, historias personales y resultados visuales convirtió a la protagonista en una figura reconocible dentro del contenido de limpieza extrema.

No obstante, la circulación de diferentes versiones de los videos dificulta establecer cuántas reproducciones corresponden a una cuenta original y cuántas provienen de perfiles que reutilizan el material.

El misterio detrás del número 98 y su verdadera identidad

Una de las principales preguntas de los espectadores está relacionada con el significado del número que aparece en el nombre de la creadora. Algunos usuarios interpretan que “del 98” podría referirse a 1998, su supuesto año de nacimiento, mientras que otros plantean que podría estar relacionado con el comienzo de su actividad laboral.

Limpiezas que sorprenden: cocinas cubiertas de grasa, baños deteriorados y habitaciones desordenadas se transforman en espacios impecables en sus videos virales. Foto: TikTok / drefgqm.

Por el momento, ninguna de estas interpretaciones puede darse por confirmada. También existen interrogantes sobre su nacionalidad, su conocimiento del español y la posible relación que mantiene con países latinoamericanos.

Otra cuestión importante es el origen de las publicaciones. Parte del contenido que circula en español podría proceder de plataformas chinas y haber sido traducido, doblado o adaptado por terceros.

Por esa razón, no está confirmado que todos los perfiles identificados con el nombre “madre soltera del 98” pertenezcan a la misma persona o que sean administrados por la protagonista de los videos.

Dónde encontrar la cuenta original de la madre soltera del 98

El creciente interés por las grabaciones también impulsó la búsqueda de la cuenta oficial de la creadora. En TikTok circulan publicaciones identificadas con el nombre “madresolteradel98”, junto con otras versiones de videos que muestran limpiezas similares en Chongqing.

Sin embargo, la existencia de cuentas que traducen o republican contenido dificulta determinar cuál es el perfil original.

Mientras su identidad y el origen de las grabaciones siguen generando preguntas, los videos continúan despertando curiosidad por sus transformaciones extremas y por la particular manera de narrar historias cotidianas desde China para una audiencia de habla hispana.