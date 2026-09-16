Así está hoy Peter La Anguila: el joven que se hizo viral con su particular baile y al que muchos creyeron muerto

Peter La Anguila se convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos virales de YouTube con su particular baile. Foto: TVNotas.

Hubo una época en la que bastaba con unos pocos segundos de video para convertirse en un fenómeno mundial. Antes de TikTok, Instagram Reels y los challenges, YouTube era el territorio de los grandes virales. Y uno de los personajes que mejor representa aquella era es Peter La Anguila.

Pedro Dayán Millán, su verdadero nombre, saltó a la fama en 2012 con El Estilo de Peter La Anguila, un videoclip producido por El Pichy Films que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Su particular forma de bailar, sus movimientos exagerados y su delgada figura hicieron que el personaje se volviera reconocible en distintos países.

El video, publicado en octubre de 2012, actualmente supera las 63 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que permite dimensionar el alcance que tuvo aquel fenómeno viral.

¿Qué fue de la vida de Peter La Anguila?

El éxito fue inmediato. Peter La Anguila pasó de ser un desconocido a realizar presentaciones y apariciones en distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, como ocurrió con muchas de las primeras celebridades de internet, la exposición comenzó a disminuir con el paso de los años.

Millán intentó continuar con su carrera musical y lanzó otros trabajos, aunque ninguno consiguió el impacto de su primer gran hit. Con el tiempo también se alejó de los medios y comenzó a dedicarse a otras actividades. En una entrevista publicada en 2021 contó que había trabajado como panadero y que llevaba una vida mucho más alejada de los reflectores.

Su vida también tuvo algunos episodios conflictivos. En 2015 fue detenido en Miami después de una denuncia por violencia doméstica y, en 2017, volvió a ser arrestado por posesión de cocaína. El propio Peter habló posteriormente sobre ese período y reconoció que los problemas personales y el final de la fama habían afectado distintos aspectos de su vida.

Peter "La Anguila" (Pedro Dayán Millán) fue detenido en dos ocasiones principales en Miami, Estados Unidos, por cargos de violencia doméstica y posesión de drogas. Foto: Cuba en Miami.

Peter La Anguila volvió a las redes

El personaje encontró una segunda oportunidad en las plataformas digitales. En 2021 reapareció en TikTok y comenzó a publicar nuevamente videos en los que recuperaba el baile que lo había hecho famoso.

La estrategia funcionó: sus publicaciones generaron miles de comentarios de usuarios que recordaban al personaje de la década anterior. Para muchos, verlo nuevamente bailar significó reencontrarse con uno de los virales más recordados de los primeros años de YouTube.

Su regreso no quedó limitado a repetir su antiguo éxito. En diciembre de 2024 volvió a llamar la atención cuando publicó una coreografía de “Soltera”, la canción de Shakira, y mostró que todavía conserva los movimientos que lo hicieron famoso.

Así luce hoy Peter la Anguila. Video: TikTok / peterlaanguilareal.

Los rumores de muerte que rodearon al personaje viral Peter la Anguila

Uno de los detalles más curiosos alrededor del personaje es que en varias oportunidades circularon rumores sobre su supuesta muerte.

La primera ola de desinformación apareció hace más de una década. En 2013 distintos sitios difundieron una falsa versión que aseguraba que Peter La Anguila había muerto por una sobredosis. En ese momento, medios especializados desmintieron la información.

Pedro Dayán Millán volvió a las redes sociales después de varios años alejado de los medios y recuperó los movimientos que lo hicieron famoso. Foto: Instagram / peterlaanguilareal.

El rumor volvió a aparecer muchos años después. En 2024 circularon nuevamente publicaciones en redes sociales que afirmaban que Pedro Dayán Millán había fallecido. Sin embargo, no había un comunicado oficial que confirmara su muerte y continuaba activo en sus plataformas digitales.

Por eso, el título de “No estaba muerto” volvió a aparecer en notas sobre su regreso: la confusión se alimentó, en parte, por los largos períodos en los que el artista permaneció alejado de la exposición pública.

¿Cómo está Peter La Anguila en 2026?

A sus 32 años, Pedro Dayán Millán mantiene una presencia intermitente en las redes sociales y continúa vinculado al entretenimiento digital. En los últimos años se lo volvió a ver haciendo videos, bailando y recuperando elementos del personaje que lo convirtió en un fenómeno internacional.

Así luce hoy Peter la Anguila. Video: TikTok / peterlaanguilareal.

También cambió notablemente su imagen. Atrás quedó el joven que aparecía en el videoclip con su característico look de playa: en sus publicaciones más recientes luce tatuajes, cadenas, lentes de sol y una estética urbana.

Su carrera tampoco volvió a tener la dimensión de 2012. Sin embargo, cada nueva aparición demuestra que el personaje todavía es reconocible para millones de personas que vivieron la primera gran época de los virales de internet.

Más de una década después de aquel videoclip, Peter La Anguila pasó de ser una de las caras más insólitas de YouTube a convertirse, paradójicamente, en uno de los personajes que reaparecen cada tanto para recordarnos cómo era internet antes de TikTok.