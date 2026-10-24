Los expertos en limpieza explican el truco de la cinta adhesiva en la escoba para barrer los pelos del piso

El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA

Barrer es una tarea cotidiana de limpieza que, muchas veces, puede resultar molesta por la cantidad de pelo y pelusa que acumula el suelo. Pero aunque parezca una tarea difícil, lo cierto es que hay algunos trucos que pueden ayudar a levantar los residuos que quedan adheridos a la superficie o se desplazan de un lado al otro sin llegar a juntarse.

Para ello, sólo necesitamos de dos elementos: una escoba y cinta adhesiva. La técnica consiste en colocar una tira sobre las cerdas para aprovechar su superficie pegajosa y atrapar los restos que quedan después del barrido tradicional. Es una alternativa práctica, especialmente para quienes conviven con perros o gatos y necesitan retirar pelos con frecuencia.

El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA

Por qué recomiendan poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer

Según los expertos en limpieza, esta técnica con la cinta adhesiva puede ayudar a recoger los pelos, las pelusas y otros residuos pequeños que la escoba no consigue juntar por completo.

Gracias a su superficie pegajosa permite retener parte de la suciedad que entra en contacto con ella, lo que facilita la limpieza de zonas donde suelen acumularse cabellos y pelos de mascotas.

En este sentido, la experta en limpieza y creadora de contenido Ale Ríos, resalta en sus redes sociales que esta técnica mejora muchísimo la limpieza cotidiana. “Hay que poner cinta en la escoba para recoger todos los cabellitos o pelos que hay en el piso. ¿Ven lo fácil que se ve? Yo siempre tengo pelos aquí”, explicó al compartir el procedimiento.

El recurso puede resultar especialmente útil en los hogares donde viven animales, ya que el pelo suele acumularse en rincones, debajo de los muebles y en los sectores por los que las mascotas circulan con mayor frecuencia.

Sin embargo, la cinta no reemplaza el barrido convencional ni elimina toda la suciedad. Su función es complementar la limpieza y ayudar a retirar los residuos pequeños que quedan en el piso.

El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA

Cómo poner cinta adhesiva en la escoba para juntar los pelos y la suciedad

Aplicar este truco es sencillo y no requiere productos especiales. Solo hace falta una escoba limpia y cinta adhesiva. El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Cortar una tira de cinta adhesiva: elegir un tramo que permita cubrir una parte de las cerdas sin dificultar el movimiento de la escoba.

Colocar la cinta en las cerdas: fijarla de manera que la superficie pegajosa quede expuesta hacia el piso y pueda entrar en contacto con los pelos y las pelusas.

Pasar la escoba suavemente: deslizarla por las zonas donde se acumulan los residuos para que queden adheridos a la cinta.

Retirar la cinta cuando se ensucie: una vez que pierda adherencia o acumule demasiados pelos, quitarla y reemplazarla por una tira nueva.

Lo ideal es utilizar este método después de barrer de manera habitual, como un repaso final para recoger los restos que hayan quedado en el suelo. También conviene probarlo primero en una zona pequeña y evitar superficies delicadas en las que el adhesivo pueda dejar residuos.

De esta manera, un elemento cotidiano puede convertirse en un aliado para mejorar la limpieza del hogar, especialmente en los ambientes donde los pelos y las pelusas aparecen con mayor frecuencia.