comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los expertos en limpieza explican el truco de la cinta adhesiva en la escoba para barrer los pelos del piso

Se trata de un truco casero, económico y fácil de aplicar para recoger pelusas y polvo. Por qué es especialmente útil en hogares con mascotas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos
El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Barrer es una tarea cotidiana de limpieza que, muchas veces, puede resultar molesta por la cantidad de pelo y pelusa que acumula el suelo. Pero aunque parezca una tarea difícil, lo cierto es que hay algunos trucos que pueden ayudar a levantar los residuos que quedan adheridos a la superficie o se desplazan de un lado al otro sin llegar a juntarse.

Para ello, sólo necesitamos de dos elementos: una escoba y cinta adhesiva. La técnica consiste en colocar una tira sobre las cerdas para aprovechar su superficie pegajosa y atrapar los restos que quedan después del barrido tradicional. Es una alternativa práctica, especialmente para quienes conviven con perros o gatos y necesitan retirar pelos con frecuencia.

El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos
El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA

Por qué recomiendan poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer

Según los expertos en limpieza, esta técnica con la cinta adhesiva puede ayudar a recoger los pelos, las pelusas y otros residuos pequeños que la escoba no consigue juntar por completo.

Gracias a su superficie pegajosa permite retener parte de la suciedad que entra en contacto con ella, lo que facilita la limpieza de zonas donde suelen acumularse cabellos y pelos de mascotas.

Contenido Recomendado

Los dermatólogos expertos se ponen de acuerdo:“Hay que usar solo jabones suaves para los pies si los talones están agrietados”

Par de pies.

Neutraliza los olores de pescado y quesos:la cáscara de limón no va a la basura, sino a la heladera

Poner cáscaras de limón en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

En este sentido, la experta en limpieza y creadora de contenido Ale Ríos, resalta en sus redes sociales que esta técnica mejora muchísimo la limpieza cotidiana. “Hay que poner cinta en la escoba para recoger todos los cabellitos o pelos que hay en el piso. ¿Ven lo fácil que se ve? Yo siempre tengo pelos aquí”, explicó al compartir el procedimiento.

El recurso puede resultar especialmente útil en los hogares donde viven animales, ya que el pelo suele acumularse en rincones, debajo de los muebles y en los sectores por los que las mascotas circulan con mayor frecuencia.

Sin embargo, la cinta no reemplaza el barrido convencional ni elimina toda la suciedad. Su función es complementar la limpieza y ayudar a retirar los residuos pequeños que quedan en el piso.

El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos
El elemento que tenés en casa y que puede cambiar tu forma de barrer los pisos Foto: Gemini IA

Cómo poner cinta adhesiva en la escoba para juntar los pelos y la suciedad

Aplicar este truco es sencillo y no requiere productos especiales. Solo hace falta una escoba limpia y cinta adhesiva. El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

  • Cortar una tira de cinta adhesiva: elegir un tramo que permita cubrir una parte de las cerdas sin dificultar el movimiento de la escoba.
  • Colocar la cinta en las cerdas: fijarla de manera que la superficie pegajosa quede expuesta hacia el piso y pueda entrar en contacto con los pelos y las pelusas.
  • Pasar la escoba suavemente: deslizarla por las zonas donde se acumulan los residuos para que queden adheridos a la cinta.
  • Retirar la cinta cuando se ensucie: una vez que pierda adherencia o acumule demasiados pelos, quitarla y reemplazarla por una tira nueva.

Lo ideal es utilizar este método después de barrer de manera habitual, como un repaso final para recoger los restos que hayan quedado en el suelo. También conviene probarlo primero en una zona pequeña y evitar superficies delicadas en las que el adhesivo pueda dejar residuos.

De esta manera, un elemento cotidiano puede convertirse en un aliado para mejorar la limpieza del hogar, especialmente en los ambientes donde los pelos y las pelusas aparecen con mayor frecuencia.

LimpiezaCasaTips
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026:“Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Antes de su visita a Argentina, León XIV recibió un reclamo de las universidades contra el Gobierno:el documento presentado

La reacción de Javier Milei tras su sobreseimiento en la Causa $LIBRA:“¿Quién me compensa buscando manchar mi buen nombre y honor?"

Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Economía

Inocencia Fiscal II:ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.

Riesgo país:llegó a 710 puntos, su nivel más alto en un año, y el dólar oficial sigue en $1.550

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Internacionales

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentaron en el último debate antes del balotaje en Brasil

Debate entre Lula y Bolsonaro elecciones en brasil

Fue al funeral de su amigo, aprovechó para visitar la tumba de su padre y murió en un infausto accidente

Dolarización de hecho, salarios precarios y jubilaciones congeladas:los testimonios que muestran la dura realidad económica de Venezuela

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones