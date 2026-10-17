Una experta en limpieza lo confirma: “Las manchas naranjas del tomate en los recipientes de plástico se quitan con una pasta de bicarbonato de sodio, agua y detergente”

Cómo quitar las manchas naranjas de los recipientes de plástico después de guardar salsa de tomate Foto: Gemini

Guardar salsa de tomate en recipientes de plástico suele dejar una marca naranja difícil de sacar, incluso después de lavarlos con detergente. El problema se debe a los pigmentos del tomate, como el licopeno, que se adhieren al material y resisten el lavado común.

Para resolver este inconveniente, la especialista en limpieza Becky Rapinchuk, creadora de Clean Mama, recomendó un método sencillo y efectivo: preparar una pasta con bicarbonato de sodio, agua y detergente para platos. Esta mezcla ayuda a desprender las manchas sin dañar el plástico.

Paso a paso: cómo sacar las manchas naranjas de los recipientes de plástico

El procedimiento requiere pocos ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de agua

¼ de cucharadita de detergente para platos

Primero, hay que mezclar el bicarbonato, el agua y el detergente dentro del recipiente hasta formar una pasta. Luego, se distribuye la preparación sobre las zonas manchadas y se frota suavemente con una esponja no abrasiva.

Las manchas de salsa de tomate se pueden eliminar fácilmente con una pasta que lleva tres ingredientes. Foto: Freepik

Es importante dejar actuar la mezcla durante al menos 15 minutos. Después, se vuelve a frotar con cuidado y se enjuaga bien. Si la mancha persiste, se puede repetir el procedimiento. Esta técnica también sirve para las tapas, siempre que el material lo permita.

Los expertos recomiendan evitar esponjas metálicas o elementos que puedan rayar el plástico, ya que pueden dañar el recipiente.

Consejos para evitar que los tuppers se manchen con salsa de tomate

Para reducir la aparición de manchas, conviene dejar que la comida se enfríe antes de guardarla y evitar recalentar salsas de tomate en recipientes plásticos, salvo que el fabricante indique que son aptos para ese uso.

Otra alternativa es optar por recipientes de vidrio, que no se tiñen con facilidad. Si, después de limpiar, la mancha naranja sigue presente, no siempre significa que el recipiente esté sucio: puede tratarse de una coloración residual del material.