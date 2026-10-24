Obtuvo su primer DNI a los 114 años y murió cuatro días antes de cumplir 119: la historia del hombre más longevo de Argentina

Falleció el hombre más longevo del país. Foto: Misiones Online

Este jueves 22 de octubre, se dio a conocer la noticia de la muerte del hombre más longevo de la Argentina: Manuel Moisés Álvez tenía 118 años y faltaban solo cuatro días para que llegara a los 119. El hombre vivía en San Vicente, una localidad ubicada en la provincia de Misiones y su deceso sucedió en una zona rural del municipio.

Manuel estaba acompañado de sus seres queridos, quienes más de una vez iban a asistirlo de ser necesario. Fue cerca del mediodía de este jueves cuando murió en su casa, ubicada en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 13, en el paraje Flor de San Vicente.

Álvez empezó a aparecer en todos los portales de la provincia luego de que se diera a conocer su historia. Él nació el 26 de octubre de 1907 y cuando cumplió 115 años se hizo viral por su festejo con los policías de la Comisaría Segunda de San Vicente.

El día que el hombre más longevo del país festejó su cumpleaños con la Policía de Misiones. Foto: Misiones Online

Los efectivos fueron hasta el hogar de Manuel y le llevaron una torta con un regalo. A partir de ese día, se viralizó en las redes sociales y fue catalogado como un habitante histórico de la región.

Esa visita, que se viralizó en redes sociales, hizo trascender su caso y dio a conocer la documentación personal del hombre que era famoso por saber tocar la armónica.

El primer DNI a los 114 años

A partir de consultas en el Registro Nacional de Identidad (DNI) fue se que pudo conocer la fecha exacta de nacimiento. Y el Registro de las Personas de Misiones le otorgó un nuevo documento que certificó sus datos personales, identidad, nacionalidad y progenitores.

El DNI del hombre más longevo del país. Foto: Noticias de la calle

Manuel habría obtenido su primer DNI a los 114 años y el trámite fue realizado mediante el programa Indocumentado Cero, que está destinado a aquellos que sus nacimientos no fueron anotados durante el primer año de vida.

De qué murió el hombre más longevo del país

Después de recibir una llamada de alerta, el equipo de la Comisaría Segunda de San Vicente fue al domicilio del hombre de 118 años y llevó a un médico policial.

El profesional analizó el cuerpo y fue el que confirmó que la muerte se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio no traumático ocurrido entre tres y seis horas antes de que llegaran al lugar.

Al no detectarse signos de violencia, se determinó no hacer una autopsia. Según el medio local Misiones Online, los especialistas dijeron que no era necesario el estudio y la Justicia dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el velorio.